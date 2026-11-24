El encuentro binacional realizado en Pirque puso sobre la mesa una agenda de cooperación que incluye contratos de gas de largo plazo, interconexión eléctrica para la minería, acceso a los mercados del Pacífico y nuevas tecnologías energéticas.

Los Andes Energético se planteó como el inicio de una agenda compartida sobre abastecimiento, transición energética y desarrollo productivo.

Argentina y Chile comenzaron a delinear una agenda energética común que combina el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos argentinos, la infraestructura de interconexión y el avance de nuevas tecnologías. El gas de Vaca Muerta , la electricidad para abastecer a la minería del noroeste argentino y la posibilidad de ampliar los vínculos comerciales hacia el Asia-Pacífico fueron algunos de los ejes planteados durante un encuentro binacional realizado en Pirque, en las afueras de Santiago de Chile.

La primera edición de Los Andes Energético reunió a autoridades, representantes institucionales y referentes científicos de ambos países bajo el lema “La energía que integra la región”. La jornada fue organizada por la Asociación Civil FARO Andes y la Bolsa de Comercio de Mendoza , con el objetivo de abordar la energía desde una perspectiva regional y vincular las necesidades actuales de abastecimiento con las oportunidades de desarrollo de largo plazo.

La ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón, planteó que la integración debe traducirse en iniciativas concretas, entre ellas contratos energéticos de largo plazo, el aprovechamiento del gas de Vaca Muerta para abastecer mercados del Pacífico, la interconexión eléctrica destinada a la actividad minera del noroeste argentino y nuevas inversiones conjuntas.

Durante su intervención, Rincón destacó la complementariedad entre las economías de ambos países y resumió el potencial de esa relación con una frase: “Lo que a un lado de la cordillera sobra, al otro falta. Eso no es un problema, es un plan de trabajo binacional”.

La posibilidad de ampliar los envíos de gas argentino a Chile volvió a ocupar un lugar central en la agenda energética bilateral. El desarrollo de Vaca Muerta ofrece a la Argentina una plataforma para incrementar su producción y exportaciones, mientras que la infraestructura y la ubicación de Chile permiten proyectar una mayor vinculación con los mercados del Pacífico.

La integración también contempla el abastecimiento energético de proyectos mineros. En particular, se planteó la necesidad de avanzar en interconexiones eléctricas que permitan acompañar el crecimiento de la minería en el noroeste argentino, una región con proyectos de cobre y litio que demandarán infraestructura y servicios para desarrollar su potencial productivo.

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En ese esquema, la cordillera deja de ser únicamente una frontera geográfica y se convierte en un espacio de conexión entre recursos, mercados e infraestructura. La cooperación energética podría contribuir a reducir restricciones logísticas, mejorar las condiciones de abastecimiento y generar nuevas oportunidades de inversión a ambos lados de los Andes.

Rincón sintetizó esa visión al señalar que la cordillera, “que durante siglos usamos para trazar frontera”, hoy se busca utilizar “para trazar futuro”. La ministra también hizo referencia a los contratos de largo plazo, una herramienta que puede dar previsibilidad a las operaciones y sostener inversiones en infraestructura energética.

La fusión nuclear y las tecnologías que vienen

La agenda del encuentro no se limitó a los recursos y sistemas energéticos existentes. También incorporó una mirada sobre tecnologías en desarrollo, con especial atención a la fusión nuclear.

Uno de los expositores fue Pablo Rodríguez-Fernández, investigador principal del MIT Plasma Science and Fusion Center y responsable científico de modelado integrado del proyecto SPARC, desarrollado por Commonwealth Fusion Systems. El dispositivo es un tokamak diseñado para demostrar la posibilidad de producir más energía de fusión que la que consume.

Rodríguez-Fernández sostuvo que la fusión podría contribuir a la transición hacia un sistema energético sostenible y destacó el papel de los nuevos materiales en el avance de esta tecnología. En particular, señaló que los superconductores de alta temperatura están impulsando cambios importantes en el campo. “Creemos que la fusión nuclear puede ser uno de los contribuyentes a esta transición hacia un futuro energético sostenible”, afirmó.

La incorporación de este tema al debate regional apunta a conectar la actividad energética actual con el desarrollo científico y tecnológico de largo plazo. La fusión todavía se encuentra en una etapa de desarrollo y no reemplaza a las fuentes que hoy sostienen el abastecimiento, pero sus avances abren nuevas líneas de investigación y cooperación.

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Una agenda que busca continuidad

El encuentro contó con la participación de autoridades chilenas vinculadas con energía, ciencia, innovación y relaciones exteriores, además de representantes de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. También fue declarado de interés legislativo por el Senado de Mendoza, que destacó el papel de la provincia como espacio de articulación científica y energética entre ambos países.

Para FARO Andes, la jornada forma parte de una serie de iniciativas orientadas a fortalecer la vinculación regional y la divulgación científica. Su presidente, Marcelo Boldrini, destacó la importancia de generar relaciones de cooperación y acercar a la región a los avances del conocimiento. “La visita de Pablo es una oportunidad para generar lazos y amplificar la cooperación, para estar cada vez más cerca de la frontera del conocimiento”, expresó.

Los Andes Energético se planteó como el inicio de una agenda compartida sobre abastecimiento, transición energética y desarrollo productivo. La continuidad de esos intercambios tendrá como desafío transformar los planteos generales en proyectos concretos, con acuerdos, inversiones e infraestructura que permitan aprovechar las complementariedades entre Argentina y Chile.

En palabras de Rincón, el objetivo es que, cuando dentro de 35 años venzan los contratos energéticos de largo plazo, se recuerde el encuentro de Pirque como el momento en que ambos países comenzaron a construir una relación más integrada.