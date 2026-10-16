"Nadie se comunicó conmigo": Ramón Díaz reapareció para hablar sobre un supuesto regreso a River + Agregar ámbito en









El extécnico del Millonario fue consultado en un streaming por la posibilidad de tener su cuarto ciclo en el club y en su entorno aseguraron que está dispuesto a limar las asperezas con la dirigencia para retornar.

Ramón Díaz y una posibilidad concreta de volver a River.

Ramón Díaz está siendo el foco en River para suceder a Leonardo Ponzio como director técnico una vez que termine la temporada. Luego de los rumores que se estuvieron estableciendo en la semana de una posible vuelta a la institución de Núñez, el riojano reapareció este viernes con un audio para informar cómo se encontraba la situación contractual.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En su mensaje al periodista Hernán Castillo, en en el programa "Y ya lo ve, y ya lo ve", por Love ST, Ramón aseguró: “Nadie habló conmigo ni con Emiliano. No se comunicaron con nosotros, sabes cómo nos manejamos nosotros a nivel futbolístico”.

Ramón Díaz, con grandes chances de volver a River. El balance general para el año del Millonario no está siendo del todo bueno. Sin ir más lejos, ya pasaron tres técnicos distintos por el cargo en un lapso de 5 meses, mientras que quedaron afuera de la Copa Sudamericana en octavos de final, perdieron la final del Torneo Apertura frente a Belgrano y no están clasificando a la Copa Libertadores de 2027.

Ante este panorama, la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo tiene como principal apuntado a Ramón Díaz aunque, tal como lo aseguró el entrenador, nadie se puso en contacto con él. Si bien le trasladaron suma confianza a Ponzio para que esté en el cargo, la realidad es que van a intentar llamar a un técnico con una espalda mayor para afrontar el año que viene por el duro momento que están pasando.

Ramón, el rechazo al Corinthians y la necesidad de arreglar la relación con la dirigencia Como último paso como entrenador Ramón estuvo hasta diciembre de 2025 en Internacional de Brasil, en donde solo pudo cosechar tres victorias en 13 partidos. Después de la dimisión en el conjunto de Porto Alegre, se mantuvo inactivo hasta ahora pero le llegó una oferta de Corinthians, equipo en el que ya estuvo en 2024, aunque decidió no aceptarla.

En relación con esto, el riojano dijo: “Deseché una gran oportunidad en Corinthians esperando una oportunidad en River cuando se dé. A River siempre quiero que le vaya bien", sentenció. Ramón Díaz, de rechazar al Corinthians a querer una posible vuelta al Millonario. Otro de los que salió al cruce respecto al tema hace unas semanas fue Emiliano Díaz, su hijo, quien aseguró que es un momento para arreglar las diferencias con la dirigencia: “Es momento de unirse por el bien del club. Cuánto pasó, ¿doce años? De todo lo que se dice trato de mantenerme al tanto, pero es el momento de estar unidos por River”, reconoció. Y agregó: “Nosotros siempre lo dijimos, el día que nos necesiten y nos pidan una mano para ayudar, es el club que amamos y en el que nacimos". El último paso del “Pelado” como DT de “La Banda” fue desde diciembre de 2012 hasta mayo de 2014, tercer ciclo del que se fue como campeón del Torneo Transición y la Copa Campeonato, tras ganarle 5-0 a Quilmes y 1-0 a San Lorenzo, respectivamente. Ramón Díaz en su primera etapa como técnico de River. En ese lapso de tiempo, dirigió 66 partidos, ganó 30, empató 17 y perdió 19, con una efectividad total del 54,04%. A pesar de que las estadísticas no fueron las mejores, se llevó varios campeonatos en su espalda, motivo que esperanza a una gran parte de la hinchada de River con una posible vuelta al banco del Monumental.