River y Boca, frente a frente: quién ganó más millones con la venta de jugadores

Un relevamiento de Transfermarkt revela cuáles son los clubes sudamericanos que más dinero recaudaron por transferencias en lo que va del siglo. Ocho de los diez equipos que más dinero ingresaron son brasileños.

River es el equipo sudamericano que más dinero recaudó por venta de jugadores durante el Siglo XXI.

River es el club sudamericano que más dinero recaudó por ventas de futbolistas durante el siglo XXI. Según Transfermarkt, acumuló u$s791,7 millones, una cifra que lo ubica por encima de las principales potencias brasileñas y lo convierte en el líder del negocio de transferencias en el continente.

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Boca ocupa el cuarto puesto, con u$s612,8 millones, una diferencia de u$s179 millones respecto de su clásico rival. Palmeiras se ubica segundo, con u$s704,1 millones, mientras que San Paulo es tercero, con u$s624,2 millones.

La clasificación refleja el peso de Brasil en el mercado internacional de jugadores: ocho de los diez clubes que integran el ranking son de ese país, mientras que River y Boca son los únicos representantes argentinos.

River supera a Boca en aproximadamente un 29,2% de recaudación acumulada. También aventaja a Palmeiras, segundo en la clasificación, por u$s87,6 millones. San Paulo, por su parte, supera a Boca por u$s11,4 millones.

A partir del quinto puesto, el ranking está dominado por clubes brasileños. Santos ocupa la quinta posición, con ingresos acumulados de u$s594,8 millones por ventas de futbolistas durante el siglo XXI, mientras que Flamengo se ubica sexto, con aproximadamente u$s561,5 millones.

Corinthians, Internacional y Grêmio también forman parte del grupo de instituciones brasileñas con mayor recaudación por transferencias. Cruzeiro completa el conjunto de diez clubes destacados en la clasificación citada.

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Fuente: Transfermarkt. Importes originales en euros convertidos a dólares con una referencia de u$s1,12 por euro.

Mastantuono, Enzo Fernández y Julián Álvarez, las grandes ventas de River

La formación de juveniles constituye uno de los pilares del negocio de River. Entre sus operaciones más importantes aparecen Franco Mastantuono, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Claudio Echeverri, futbolistas que dieron el salto al fútbol europeo.

Mastantuono encabeza las ventas históricas del club, con una operación de u$s50,4 millones por su llegada al Real Madrid. Su transferencia se concretó mediante el mecanismo de la cláusula de rescisión, según los datos aportados.

Enzo Fernández ocupa el segundo lugar, con u$s49,5 millones por su pase al Benfica. Posteriormente, el mediocampista continuó su carrera en el Chelsea y se convirtió en uno de los ejemplos más destacados de la proyección internacional de un futbolista surgido de River.

Javier Saviola, transferido al Barcelona en la temporada 2001/02 por u$s40,2 millones, completa los tres primeros puestos de la lista histórica. Julián Álvarez aparece cuarto, con u$s24 millones en la operación registrada por Transfermarkt, mientras que Claudio Echeverri figura entre las ventas recientes más importantes, con una transferencia al Manchester City valuada en u$s20,7 millones según los datos utilizados para esta comparación.

La trayectoria de estos jugadores refleja cómo la formación, la competencia en Primera División y la exposición internacional pueden convertirse en activos económicos. River cuenta con una tradición de exportación de talentos que incluye operaciones realizadas desde finales de la década de 1990 hasta las transferencias más recientes.

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Boca: Bentancur lidera las ventas y Equi Fernández marca la nueva etapa

Boca Juniors acumuló u$s612,8 millones por transferencias durante el siglo XXI. Su venta récord, según el ranking citado, es la del uruguayo Rodrigo Bentancur, quien pasó a la Juventus por u$s26,3 millones.

Walter Samuel, transferido a la Roma por u$s23,3 millones, y Fernando Gago, vendido al Real Madrid por u$s23 millones, completan los primeros puestos de su clasificación histórica.

Entre las operaciones recientes se destaca la de Equi Fernández, que pasó al Al-Qadsiah por u$s20,9 millones. Posteriormente, el Bayer Leverkusen desembolsó u$s28 millones por su transferencia, según los datos aportados. Aarón Anselmino también integra la lista de operaciones relevantes, con una transferencia al Chelsea por u$s18,5 millones.

Aunque Boca mantiene una posición destacada entre los exportadores de talento de Sudamérica, sus principales ventas individuales quedan por debajo de las operaciones récord de River.

Un negocio que marca diferencias

El ranking de Transfermarkt muestra que la rivalidad entre River y Boca también tiene una dimensión económica. Con u$s791,7 millones acumulados, el Millonario lidera Sudamérica y supera al Xeneize por casi u$s179 millones.

Palmeiras y São Paulo se interponen entre ambos en la clasificación, mientras que Santos, Flamengo, Corinthians, Internacional, Grêmio y Cruzeiro reflejan la fortaleza del mercado brasileño.

La conclusión es clara: River es el club argentino que más dinero recaudó por ventas de futbolistas en el siglo XXI, con una ventaja considerable sobre Boca y una posición de liderazgo frente a las principales potencias de Sudamérica.