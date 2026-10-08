Boca-River ya tiene día y hora: cuándo se juega el Superclásico en la Bombonera

La AFA confirmó el cronograma de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura. El partido más esperado del fútbol argentino se disputará el domingo 1 de noviembre a las 15. Antes, Boca visitará a Independiente y River recibirá a Racing.

Se confirmó el día y la hora para el próximo Superclásico entre Boca y River: el 1º de noviembre a las 15.00 en la Bombonera.

El próximo Superclásico entre Boca y River ya tiene fecha y horario confirmados . La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó el cronograma de las próximas tres jornadas del Torneo Clausura 2026 y estableció que el duelo más importante del fútbol argentino se disputará el domingo 1 de noviembre, desde las 15, en la Bombonera , por la fecha 15.

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El partido llegará en un momento decisivo del campeonato, ya que será la penúltima jornada de la fase regular . Por eso, además del histórico atractivo que siempre genera un Boca-River, el encuentro puede tener un peso determinante en la definición del Clausura y en la pelea por la tabla anual y la clasificación a las copas internacionales .

La confirmación del calendario le puso fin a la incertidumbre sobre uno de los partidos más esperados del segundo semestre. Boca será local ante River en una Bombonera que volverá a recibir el Superclásico en un contexto que promete ser determinante para ambos equipos.

El calendario hará que ambos equipos tengan compromisos de máxima exigencia inmediatamente antes del Superclásico.

Por la fecha 13 , Boca recibirá a Talleres el viernes 16 de octubre, a las 21.30, mientras que River visitará a Belgrano el domingo 18, desde las 20.15.

Una semana después, por la fecha 14, el equipo xeneize tendrá otro partido importante: visitará a Independiente el domingo 25 de octubre, a las 17. Ese mismo día, River recibirá a Racing desde las 19.15.

Así, los dos grandes llegarán al Superclásico después de haber enfrentado a rivales de peso y con la posibilidad de que esos resultados modifiquen por completo el escenario de la tabla.

El último Superclásico fue para Boca

El antecedente más reciente también favorece al conjunto de La Ribera. Boca derrotó 1-0 a River el pasado 19 de abril, en el Monumental, en el último Superclásico oficial.

El único gol de aquel encuentro fue convertido por Leandro Paredes, de penal, en un partido que terminó con el triunfo visitante.

Ahora la historia se trasladará a la Bombonera, donde Boca será local y buscará repetir el resultado ante su máximo rival.

La AFA confirmó la fecha del Superclásico entre Boca y River, en el marco del Torneo Clausura del fútbol argentino: se jugará el domingo 1 de noviembre, a las 15, en la Bombonera. ESPN

Así quedó el calendario de las fechas 13, 14 y 15 tras oficializar la AFA todos los partidos que completan el tramo decisivo de la fase regular del Torneo Clausura.

Fecha 13

Jueves 15 de octubre

20.00 Huracán – Gimnasia

Viernes 16 de octubre

19.00 Defensa y Justicia – Instituto

21.30 Boca – Talleres

Sábado 17 de octubre

15.00 Banfield – Argentinos

17.30 Platense – Lanús

17.30 Independiente Rivadavia – Tigre

20.00 Vélez – Gimnasia de Mendoza

20.00 Atlético Tucumán – Rosario Central

Domingo 18 de octubre

14.45 Racing – Independiente

18.00 Estudiantes – San Lorenzo

18.00 Estudiantes de Río Cuarto – Aldosivi

20.15 Belgrano – River

Lunes 19 de octubre

19.00 Newell's – Central Córdoba

19.00 Sarmiento – Barracas Central

21.15 Deportivo Riestra – Unión

Fecha 14

Viernes 23 de octubre

18.30 Gimnasia de Mendoza – Platense

19.00 Gimnasia – Sarmiento

21.15 Tigre – Atlético Tucumán

Sábado 24 de octubre

14.45 Banfield – Lanús

17.00 Talleres – Defensa y Justicia

19.15 San Lorenzo – Newell's

21.30 Rosario Central – Huracán

Domingo 25 de octubre

14.45 Aldosivi – Belgrano

17.00 Independiente – Boca

19.15 River – Racing

21.30 Central Córdoba – Vélez

21.30 Barracas Central – Estudiantes de Río Cuarto

Lunes 26 de octubre

19.00 Unión – Estudiantes

21.15 Instituto – Deportivo Riestra

Martes 27 de octubre

19.00 Argentinos – Independiente Rivadavia

Fecha 15

Viernes 30 de octubre

19.00 Estudiantes de Río Cuarto – Gimnasia

19.00 Huracán – Tigre

21.15 Sarmiento – Rosario Central

21.15 Racing – Aldosivi

Sábado 31 de octubre

14.45 Defensa y Justicia – Independiente

17.00 Deportivo Riestra – Talleres

19.15 Vélez – San Lorenzo

21.30 Estudiantes – Instituto

Domingo 1 de noviembre

15.00 Boca – River

18.30 Newell's – Unión

18.30 Belgrano – Barracas Central

20.45 Lanús – Gimnasia de Mendoza

Lunes 2 de noviembre

19.00 Platense – Central Córdoba

21.15 Atlético Tucumán – Argentinos

21.15 Independiente Rivadavia – Banfield

El calendario ya está definido y la cuenta regresiva comenzó: el domingo 1 de noviembre, a las 15, Boca y River volverán a enfrentarse por un Superclásico que puede ser decisivo para el futuro de ambos en el Torneo Clausura y en la tabla anual.