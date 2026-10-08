El próximo Superclásico entre Boca y River ya tiene fecha y horario confirmados. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó el cronograma de las próximas tres jornadas del Torneo Clausura 2026 y estableció que el duelo más importante del fútbol argentino se disputará el domingo 1 de noviembre, desde las 15, en la Bombonera, por la fecha 15.
Boca-River ya tiene día y hora: cuándo se juega el Superclásico en la Bombonera
La AFA confirmó el cronograma de las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura. El partido más esperado del fútbol argentino se disputará el domingo 1 de noviembre a las 15. Antes, Boca visitará a Independiente y River recibirá a Racing.
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El partido llegará en un momento decisivo del campeonato, ya que será la penúltima jornada de la fase regular. Por eso, además del histórico atractivo que siempre genera un Boca-River, el encuentro puede tener un peso determinante en la definición del Clausura y en la pelea por la tabla anual y la clasificación a las copas internacionales.
La confirmación del calendario le puso fin a la incertidumbre sobre uno de los partidos más esperados del segundo semestre. Boca será local ante River en una Bombonera que volverá a recibir el Superclásico en un contexto que promete ser determinante para ambos equipos.
El calendario hará que ambos equipos tengan compromisos de máxima exigencia inmediatamente antes del Superclásico.
Por la fecha 13, Boca recibirá a Talleres el viernes 16 de octubre, a las 21.30, mientras que River visitará a Belgrano el domingo 18, desde las 20.15.
Una semana después, por la fecha 14, el equipo xeneize tendrá otro partido importante: visitará a Independiente el domingo 25 de octubre, a las 17. Ese mismo día, River recibirá a Racing desde las 19.15.
Así, los dos grandes llegarán al Superclásico después de haber enfrentado a rivales de peso y con la posibilidad de que esos resultados modifiquen por completo el escenario de la tabla.
El último Superclásico fue para Boca
El antecedente más reciente también favorece al conjunto de La Ribera. Boca derrotó 1-0 a River el pasado 19 de abril, en el Monumental, en el último Superclásico oficial.
El único gol de aquel encuentro fue convertido por Leandro Paredes, de penal, en un partido que terminó con el triunfo visitante.
Ahora la historia se trasladará a la Bombonera, donde Boca será local y buscará repetir el resultado ante su máximo rival.
Así quedó el calendario de las fechas 13, 14 y 15 tras oficializar la AFA todos los partidos que completan el tramo decisivo de la fase regular del Torneo Clausura.
Fecha 13
Jueves 15 de octubre
20.00 Huracán – Gimnasia
Viernes 16 de octubre
19.00 Defensa y Justicia – Instituto
21.30 Boca – Talleres
Sábado 17 de octubre
15.00 Banfield – Argentinos
17.30 Platense – Lanús
17.30 Independiente Rivadavia – Tigre
20.00 Vélez – Gimnasia de Mendoza
20.00 Atlético Tucumán – Rosario Central
Domingo 18 de octubre
14.45 Racing – Independiente
18.00 Estudiantes – San Lorenzo
18.00 Estudiantes de Río Cuarto – Aldosivi
20.15 Belgrano – River
Lunes 19 de octubre
19.00 Newell's – Central Córdoba
19.00 Sarmiento – Barracas Central
21.15 Deportivo Riestra – Unión
Fecha 14
Viernes 23 de octubre
18.30 Gimnasia de Mendoza – Platense
19.00 Gimnasia – Sarmiento
21.15 Tigre – Atlético Tucumán
Sábado 24 de octubre
14.45 Banfield – Lanús
17.00 Talleres – Defensa y Justicia
19.15 San Lorenzo – Newell's
21.30 Rosario Central – Huracán
Domingo 25 de octubre
14.45 Aldosivi – Belgrano
17.00 Independiente – Boca
19.15 River – Racing
21.30 Central Córdoba – Vélez
21.30 Barracas Central – Estudiantes de Río Cuarto
Lunes 26 de octubre
19.00 Unión – Estudiantes
21.15 Instituto – Deportivo Riestra
Martes 27 de octubre
19.00 Argentinos – Independiente Rivadavia
Fecha 15
Viernes 30 de octubre
19.00 Estudiantes de Río Cuarto – Gimnasia
19.00 Huracán – Tigre
21.15 Sarmiento – Rosario Central
21.15 Racing – Aldosivi
Sábado 31 de octubre
14.45 Defensa y Justicia – Independiente
17.00 Deportivo Riestra – Talleres
19.15 Vélez – San Lorenzo
21.30 Estudiantes – Instituto
Domingo 1 de noviembre
15.00 Boca – River
18.30 Newell's – Unión
18.30 Belgrano – Barracas Central
20.45 Lanús – Gimnasia de Mendoza
Lunes 2 de noviembre
19.00 Platense – Central Córdoba
21.15 Atlético Tucumán – Argentinos
21.15 Independiente Rivadavia – Banfield
El calendario ya está definido y la cuenta regresiva comenzó: el domingo 1 de noviembre, a las 15, Boca y River volverán a enfrentarse por un Superclásico que puede ser decisivo para el futuro de ambos en el Torneo Clausura y en la tabla anual.
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