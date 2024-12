Néstor Grindetti, sobre los jugadores de Independiente: "No pueden dedicarse a la joda"

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, exteriorizó su enojo con algunos futbolistas del plantel, luego de la polémica de la fiesta en el yate, al asegurar que "no pueden dedicarse a la joda y no cumplir las normas".

Tanto el defensor central Marco Pellegrino como el extremo Diego Tarzia fueron dos de los jugadores implicados en el escándalo y el entrenador del "Rojo", Julio Vaccari , les comunicó a ambos que no contará con ellos para la temporada 2025 .

"Quiero que Independiente sea una familia y para ello tiene que haber orden. Los jugadores no se pueden dedicar a la joda y no cumplir las normas. Hay valores dentro del grupo. Todos tiene que respetar los horarios y también tienen que saber que no da lo mismo hacer las cosas bien o mal", exclamó el presidente del club.