La barra de Independiente amenazó al plantel tras la fiesta en el yate

''Dejen la joda y empiecen a ganar porque si no la próxima vez no hablamos, actuamos'', advirtieron en el predio de Villa Domínico.

''Dejen la joda y empiecen a ganar porque si no la próxima vez no hablamos, actuamos'', advirtieron los barras, en referencia al episodio del yate y los resultados del equipo que, si bien no pierde, tampoco logra ganar: dos empates consecutivos y varias actuaciones donde el equipo arrancó ganando pero no pudo sostener la ventaja. En el medio, está la clasificación a las copas, algo que consideran vital puertas adentro en pos de la economía de la institución.