Vaccari chicaneó a Racing tras el clásico: "A mí me toca dirigir al tercer grande, no opino del otro equipo"

Julio Vaccari, entrenador de Independiente, se hizo eco de las declaraciones de Gustavo Costas y, aunque destacó que "no opino de otro equipo", chicaneó al técnico de Racing, ya que aseguró le toca "dirigir al tercer grande".

Posteriormente, sumó al análisis del encuentro: "El dominio de Independiente en el segundo tiempo fue absoluto. No vi un equipo rival que proponga nada".

Por otra parte, el entrenador de Independiente fue consultado por la reflexión de Gustavo Costas en contra del arbitraje de la terna comandada por Nicolás Ramírez, a lo que respondió de modo contundente. "Hay veces que es mejor no hablar. No opino del otro equipo, a mí me toca dirigir el tercer grande del fútbol argentino", remarcó en modo de chicana para la entidad "blanquiceleste".

A la hora de evaluar la disposición del equipo, Vaccari aclaró que Federico Vera "salió por cansancio". "Analicé meter a Santiago Salle pero me decidí por Pablo Galdames, a quien quiero felicitar porque entró muy bien, y con mucho criterio", subrayó el técnico.

"La idea inicial era que inicie Luciano Cabral, pero tuvo una molestia en el aductor y por eso jugó Lautaro Millán", sentenció, ante las dudas de por qué no fue titular el mediocampista que cambió el hilo del juego con su ingreso en el complemento.

Gustavo Costas disparó contra el árbitro tras el clásico de Avellaneda:

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, valoró la actuación de sus dirigidos en el empate 1-1 ante Independiente, pero apuntó en paralelo contra el árbitro Nicolás Ramírez, de quien aseguró que "no nos cobraron nada", en el clásico de Avellaneda.

"Hicimos un primer tiempo bárbaro, nos faltó definirlo. Los clásicos son especiales, a veces no importa los puntos. Pero este sirve en el sentido que demostraron el compromiso que tiene por el club", inició el entrenador que lleva junto a su equipo cinco partidos sin triunfos en el Torneo Apertura.

"No soy de meter excusas, pero no nos cobraron nada. Fue alevoso lo que nos está pasando. Después del partido con Boca se nos vino todo para atrás. No nos cobraron un solo foul", apuntó Costas, quien ya había manifestado su descontento en el encuentro ante Huracán la pasada fecha.