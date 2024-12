Otro escándalo en el ascenso: árbitro se negó a dirigir tras recibir amenazas en su celular

En esa reunión el referi dejó en claro que no estaba en condiciones de cumplir con sus funciones y pidió que lo releven, razón por la cual fue designada de urgencia una terna encabezada por Leandro Rey Hilfer.

Por este motivo, el encuentro que se había pautado a las 17 se retrasó y recién comenzó a las 18.10.

En el partido de ida, jugado la semana anterior en Lomas de Zamora, Los Andes se impuso por 1 a 0. El ganador de la serie ascenderá a Primera Nacional.

“No estaba en condiciones de dirigir, fue amenazado telefónicamente. Son estas cosas que no pueden pasar en el fútbol argentino. No se puede así, realmente hay que buscarle una solución al fútbol argentino con la violencia. Toda mi solidaridad, lo entiendo al árbitro obviamente, no está en condiciones de dirigir anímicamente”, expresó Omar Plaini, presidente de Los Andes.