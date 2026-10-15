Preocupación para Lionel Scaloni: Lautaro Martínez se lesionó con el Inter y es duda para la próxima fecha FIFA + Agregar ámbito en









El exdelantero de Racing sufrió una molestia en su último partido por Champions League, se hizo estudios y arrojaron que tendrá que permanecer fuera de las canchas durante un tiempo.

Lautaro Martínez se lesionó con el Inter en Champions League y es duda para jugar con la Selección argentina.

En la derrota de este último martes del Inter contra el Brujas, por la UEFA Champions League, Lautaro Martínez fue titular y pudo meter un doblete. Tras disputar los 90 minutos, el argentino sintió que su pierna derecha no estaba del todo bien y decidió someterse a estudios por la mañana del jueves.

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Finalmente, los chequeos médicos que se realizó en el Instituto Humanitas de Rozzano arrojaron que el delantero sufrió una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo. Ante esta situación, el Neroazurri todavía no informó los plazos oficiales para su vuelta, aunque se estima que estará fuera de las canchas entre cuatro y seis semanas.

Lautaro Martínez marcó un doblete, pero no pudo darle el triunfo al Inter por la Champions League. Entre los partidos más importantes que se perderá estará el duelo contra el Shakhtar Donetsk por la tercera jornada de la Champions, la próxima semana, y el encuentro frente al Feyenoord, por la misma competición. Además, no estará presente, como mínimo, en cuatro jornadas de la Serie A, entre ellas el clásico el 31 de octubre ante el Milan.

Lautaro, la incógnita de la Selección argentina Si bien está estipulado para que regrese en cuatro semanas, como pronto, la realidad es que dependerá del propio futbolista ponerse los plazos para regresar, debido a que es una lesión que hay que evaluarla día a día.

En este caso, los 28 días de lesión los va a cumplir el 12 de noviembre, mientras que la fecha FIFA para la Selección argentina comenzará el 9 y terminará el 17 del mismo mes. Dada esta situación, la decisión final de convocarlo la tendrá Lionel Scaloni y decidirá la nómina con el paso de las semanas.

Lautaro, una de las figuras en la última fecha FIFA de la Selección argentina. En lo que va de temporada, Lautaro ya convirtió seis anotaciones y logró dar una asistencia con el Inter, jugando como segundo delantero. Este punto para el pujatense estaba siendo más que importante porque comenzó a aplicar la misma táctica desde que Lionel Messi se ausentó con la Selección, por lo que será una gran baja si es que se confirma. Sin ir más lejos, en la última convocatoria, Martínez metió dos goles y logró otras dos habilitaciones con la celeste y blanca. Por otro lado, la Albiceleste todavía no confirmó los amistosos para el próximo parón de selecciones, aunque se rumorea que la AFA intentará llegar a un acuerdo para jugar un partido contra Uruguay en La Bombonera. Además, el segundo y último partido, sería contra Costa Rica, según confirmó TyC Sports.