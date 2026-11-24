EEUU volverá a ser sede de la Copa América 2028 y el torneo tendrá un nuevo formato + Agregar ámbito en









La Conmebol definió que el certamen se dispute entre junio y julio en territorio norteamericano, como ocurrió en 2024. La nueva edición podría incorporar selecciones de Concacaf para ampliar la cantidad de participantes y potenciar el negocio comercial del campeonato.

La Copa América volverá a tener a Estados Unidos como sede en 2028. El certamen se disputará entre junio y julio y presentará cambios en su formato de competencia. IA

La Copa América volverá a jugarse en Estados Unidos en 2028. La decisión quedó definida en la última reunión de la Conmebol y solo resta el anuncio oficial del presidente del organismo, Alejandro Domínguez. El torneo continental se disputará entre junio y julio y tendrá un nuevo formato de competencia, con la posible incorporación de selecciones de la Concacaf.

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La elección de Estados Unidos responde principalmente a razones económicas, comerciales y de infraestructura. El país norteamericano ofrece un mercado de gran atractivo para los patrocinadores, una importante capacidad de comercialización de entradas y derechos audiovisuales, además de una red de estadios de primer nivel, muchos de ellos renovados para albergar el Mundial.

No será la primera vez que el certamen sudamericano se dispute en ese territorio. Estados Unidos ya recibió las ediciones de 2016 y 2024, dos experiencias que consolidaron el interés comercial de llevar la competencia a uno de los principales mercados deportivos del mundo. La última tuvo a la Selección Argentina como campeona, después de vencer 1-0 a Colombia en la final con un gol de Lautaro Martínez en el tiempo suplementario.

Uno de los principales cambios para 2028 sería la ampliación del número de participantes mediante la invitación de seleccionados de Concacaf, que reúne a los equipos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. La intención es construir un campeonato más extenso y competitivo, además de ampliar su alcance comercial y televisivo.

Estados Unidos es una sede especial para la Selección Argentina. En ese país se coronó campeón de la última Copa América y fue subcampeón del Mundo este año. Copa América En la historia de la Copa América participaron ocho selecciones de esa confederación: México, finalista en 1993 y 2001; Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Honduras, Haití y Canadá. La definición sobre cuántos equipos competirán y cómo se distribuirán las plazas se conocería en las próximas semanas.

Argentina y un antecedente favorable Para la Selección Argentina, Estados Unidos representa un escenario especial. En 2024, el equipo dirigido por Lionel Scaloni llegó con la misión de defender el título conseguido en Brasil 2021 y terminó levantando nuevamente el trofeo. En la final derrotó 1-0 a Colombia, con Messi lesionado y mirando el desenlace desde el banco de suplentes. La experiencia de la Albiceleste en territorio estadounidense también tiene antecedentes mundialistas. En su última participación allí, el seleccionado protagonizó un recorrido hasta la final, pero terminó perdiendo 1-0 frente a España en tiempo suplementario, en el partido decisivo. Así, la Copa América 2028 volverá a combinar fútbol sudamericano con una estrategia de expansión internacional. Para la Conmebol, Estados Unidos ofrece infraestructura, audiencia y potencial de ingresos, tres factores que explican por qué el torneo regresará a ese mercado.