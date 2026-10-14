Goleadas y duras derrotas de local: cómo les fue a los argentinos en la Champions League

La segunda jornada de la Liga de Campeones llegó a su fin y varios argentinos fueron titulares con sus equipos. Algunos consiguieron victorias apabullantes y otros perdieron duelos claves de local para intentar meterse en octavos de final.

La Roma de Paulo Dybala no pudo ante el Real Madrid.

La segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League llegó a su fin en la tarde de este miércoles y nueve argentinos actuaron para sus equipos . El rendimiento más destacado fue el de Matías Soulé, quien repartió dos asistencias en la derrota de la Roma contra el Real Madrid.

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La siguiente jornada de la Liga de Campeones se pondrá en marcha la semana que viene, cuando el miércoles a las 13.45 se enfrenten el Como 1907, de Nico Paz y Máximo Perrone, contra el Manchester United, de Lisandro Martínez, con la necesidad de ambos de sumar de a tres.

En la alineación inicial Gian Piero Gasperini, técnico de La Loba, optó por utilizar a Nahuel Molina, Paulo Dybala y Matías Soulé desde el arranque. Este último, se encargó de dar dos pases gol : el primero para que Marten De Roon abra el marcador, y la segunda para que Donyyel Malen ponga el 3-1.

Se terminó la segunda fecha de la Champions League; la semana que viene llega la tercera.

Finalmente, en el segundo tiempo ingresó Leonardo Balerdi en el Olímpico de Roma y los locales no pudieron hacerla pesar. Tras mantener la ventaja de dos goles hasta el minuto 83, el Real Madrid se despertó y metió tres goles en siete minutos para pasar a ganar el partido por 4 a 3 .

¡¡ESTE EQUIPO ES UNA LOCURA!! ¡¡RUDIGER LE GANÓ A TODOS DENTRO DEL ÁREA Y FIRMÓ LA REMONTADA ÉPICA DE REAL MADRID VS. ROMA!! ¡4-3 AGÓNICO! Inexorable ley del ex... Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/V7xso75FwF

Goles de la Roma : De Roon 20' - Malen 51', 57'. Goles del Real Madrid : Mbappé 25' - Espí 82' - Endrick 85' - Rüdiger 90'

Derrota de sumo impacto para el Manchester City de Enzo Fernández frente al PSG

El conjunto ciudadano, que hacía de local en esta segunda jornada, solo utilizó al argentino Enzo Fernández en su 11 inicial, mientras que Gerónimo Rulli permaneció en el banco de suplentes.

¡¡UNA EXHIBICIÓN PARISINA EN INGLATERRA!! Pase atrás de Akliouche, taco de Zaire-Emery y golazo inatajable de Vitinha para el 3-0 de PSG vs. Manchester City. Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/yix4r3UfCp — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026 El tercero de Vitinha.

Una vez en el partido, el equipo de Luis Enrique se hizo fuerte y a los 32 minutos ya estaba ganando 3 a 0. Finalmente, el City reapareció de a poco, aunque no pudo hacer mucho, y terminó perdiendo 4 a 2 en el Etihad Stadium, contra uno de los candidatos a llevarse el título.

Goles del Manchester City: Haaland 53', 75'. Goles del PSG: Doué 13' - Dembélé 15´ - Vítinha 32' - Akliouche 63'.

El Como 1907 de Nico Paz sufrió su primera derrota en Países Bajos

En el duelo frente al Feyenoord, en Países Bajos, Cesc Fábregas optó por poner a Máximo Perrone y a Nico Paz de titulares. Además, ambos tuvieron un rendimiento más que positivo y completaron los 90 minutos.

Como descontó en el final, pero no alcanzó: Douvikas, tras una gran asistencia desde el fondo, anotó ante Feyenoord, que se quedó con la victoria 3-2 en Rotterdam. Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/pfdEiFvSlS — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026 El gol agónico de Douvikas no ayudó al resultado del Como.

Una vez en el partido, el equipo italiano pudo imponer condiciones en varios tramos del encuentro, tuvo las más claras del partido, pero no pudo volver a la ciudad con la victoria. Finalmente, el Como terminó perdiendo 3 a 2 y tendrá que recibir al Manchester United la semana que viene.

Goles del Feyenoord: Zechiël 20' - Hadj Moussa 52' - Sánchez 81' (en contra). Goles del Como: Diao 18' - Douvikas 90+3'.

Los argentinos que sumaron minutos desde el banco de suplentes

El primero en ingresar fue Alexis Mac Allister. Luego de una seguidilla importante de partidos consecutivos, Andoni Iraola optó por dejarlo en el banco y lo hizo entrar en el minuto 85 de la victoria 6 a 3 frente al Lask, en Austria.

Por otro lado, Alejandro Garnacho comenzó de suplente en el Aston Villa, que se enfrentaba al Fenerbahce en Inglaterra, pero no por cargas de minutos, sino por falta de rendimiento. Al ver que ya habían conseguido un resultado abultado, Unai Emery decidió meterlo a los 79 minutos en la goleada por 6 a 0.

CERRÓ LA GOLEADA EN MEDIA DOCENA: Tammy Abraham empujó la pelota y sentenció el 6-0 de Aston Villa vs. Fenerbahce en la fecha 2 de la Fase Liga de la #CHAMPIONSxESPN. Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Ld8lFIf3ig — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026 El gol que selló la victoria del Aston Villa.

En cambio dos argentinos se tuvieron que conformar con ser suplentes y no ingresar. Estos fueron Giovani lo Celso y Valentín Gómez en el Betis, que le ganó de igual manera al Porto por 3 a 2, en España.