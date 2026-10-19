River y Boca, los únicos argentinos entre los 20 clubes más valiosos de América: Brasil domina el ranking

El Brasileirão concentra 13 de los 20 equipos con mayor valor de mercado del continente y reúne más del 70% de la cotización total del ranking. Palmeiras lidera con u$s245,7 millones, seguido por Flamengo, mientras el millonario y el Xeneize son los únicos representantes argentinos en una clasificación que también incluye clubes de México y Estados Unidos.

River y Boca son los únicos dos equipos ubicados dentro de los veinte mejores valorizados del continente americano. Palmeiras lidera en una clasificación dominada por equipos del Brasileirao.

El fútbol argentino tiene apenas dos representantes entre los 20 clubes más valiosos de América: River y Boca. En contrapartida, Brasil domina ampliamente la clasificación, con 13 instituciones del Brasileirão, una señal de la creciente distancia económica entre ambos mercados y de la capacidad de los equipos brasileños para invertir en sus planteles.

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De acuerdo con los valores de mercado publicados por Transfermarkt en el ranking de los clubes más valiosos del continente, Palmeiras encabeza la clasificación con una plantilla cotizada en u$s245,7 millones. Flamengo ocupa el segundo puesto, con u$s236,7 millones, mientras que Cruzeiro completa el podio con u$s208,9 millones.

La supremacía brasileña se extiende a las primeras cinco posiciones, con Corinthians en el cuarto lugar, con u$s176,2 millones, y Vasco da Gama en el quinto, con u$s169,4 millones.

El primer equipo que rompe la hegemonía de Brasil es América de México, sexto con u$s147 millones. Después aparece Botafogo, con u$s145,9 millones, mientras que River se ubica octavo, con u$s140,3 millones. Bahia, con u$s139,1 millones, y Fluminense, con u$s135,8 millones, completan los diez primeros puestos.

En conjunto, los diez planteles más valiosos acumulan aproximadamente u$s1.744,7 millones. La mayor parte de ese valor corresponde a clubes brasileños, que también dominan por cantidad de representantes y por presencia en las posiciones de mayor cotización.

Transfermarkt

Brasil concentra más del 70% del valor total

La distribución del ranking permite dimensionar el peso económico del Brasileirão. De los 20 clubes seleccionados, 13 son brasileños, cuatro mexicanos, dos argentinos y uno estadounidense.

Los equipos brasileños suman aproximadamente u$s2.040,9 millones sobre un total de u$s2.892,5 millones para los 20 participantes. Esto representa alrededor del 70,5% del valor agregado de la clasificación.

México ocupa el segundo lugar por cantidad de representantes, con América, Cruz Azul, Chivas de Guadalajara y Toluca. En conjunto, sus cuatro clubes reúnen alrededor de u$s476,9 millones.

Argentina, en cambio, depende exclusivamente de River y Boca. Entre ambos alcanzan unos u$s266 millones, menos que la cotización individual de Palmeiras y apenas por encima del valor de Fluminense.

Inter Miami es el único representante de la Major League Soccer estadounidense. Con u$s108,8 millones, el club se ubica en el puesto 18, por detrás de Chivas y por delante de Toluca.

La distribución muestra que la fortaleza brasileña no se explica únicamente por Palmeiras y Flamengo. También existe una base más amplia de instituciones capaces de sostener planteles de alto valor, competir por futbolistas y participar de operaciones relevantes en el mercado internacional.

River y Boca sostienen la presencia argentina

River aparece en el octavo lugar, con una plantilla valorada en u$s140,3 millones, mientras que Boca ocupa la decimotercera posición, con u$s125,7 millones.

Ambos clubes conservan ventajas estructurales respecto del resto del fútbol argentino: una amplia masa de socios, marcas reconocidas internacionalmente, estadios con gran convocatoria, ingresos comerciales y capacidad para atraer jugadores de jerarquía.

River se benefició de la renovación de su plantel y de incorporaciones de alto perfil durante 2026. Futbolistas como Thiago Almada y Ángel Correa forman parte de una estrategia que busca elevar el nivel deportivo y la cotización de la plantilla.

Transfermarkt

Boca, por su parte, combina futbolistas experimentados con jóvenes de proyección y mantiene una capacidad de convocatoria que lo convierte en uno de los activos comerciales más importantes de la región.

Sin embargo, la presencia de ambos en el ranking no elimina la diferencia con Brasil. Palmeiras y Flamengo tienen planteles que valen individualmente más que River y Boca, mientras que otros clubes brasileños también superan la barrera de los u$s125 millones.

El contraste es todavía mayor cuando se considera la cantidad de instituciones argentinas que quedan fuera de los primeros 20 puestos. Mientras Brasil coloca a 13 clubes, la Argentina solamente cuenta con sus dos equipos más poderosos.

Palmeiras y Flamengo marcan el techo del mercado

Palmeiras lidera el ranking con u$s245,7 millones y representa uno de los ejemplos más claros de la evolución económica del fútbol brasileño. Su política de desarrollo de talentos, captación de jóvenes y operaciones de transferencia le permitió consolidarse entre las instituciones de mayor cotización del continente.

Uno de sus principales activos es Vitor Roque, delantero cuyo valor de mercado se ubicaba en torno de los u$s42,6 millones. Su presencia ilustra la capacidad de Palmeiras para reunir futbolistas con potencial deportivo y de reventa.

Flamengo, con u$s236,7 millones, ocupa el segundo lugar. Su poder económico se apoya en una base de hinchas masiva, ingresos comerciales, exposición internacional y capacidad para contratar jugadores de primer nivel.

Cruzeiro, Corinthians y Vasco da Gama completan un grupo que confirma que el poder de inversión no se concentra exclusivamente en los dos principales dominadores del fútbol brasileño.

La existencia de varios clubes con planteles por encima de los u$s169 millones amplía la competitividad interna del Brasileirão y fortalece su presencia en las competiciones continentales.

Santos, que ocupa el puesto 11 con u$s129 millones, representa otro caso relevante. La presencia de Neymar vuelve a colocar al club en el centro de la atención internacional y contribuye a potenciar su marca, aunque el valor de mercado de la plantilla no debe confundirse con su situación financiera.

Vasco da Gama, quinto con u$s169,4 millones, también demuestra cómo el rendimiento deportivo y la exposición internacional pueden contribuir a fortalecer la cotización de un plantel.

Su campaña en la Copa Sudamericana, en la que está disputando la semifinal frente a Boca, aumentó la relevancia continental del equipo. Entre sus futbolistas destacados, Carlos Gómez figuraba con un valor de u$s16,8 millones, mientras que Cuiabano y Robert Renan aparecían con unos u$s13,5 millones cada uno.

América de México lidera fuera de Brasil

América de México es el equipo mejor ubicado fuera del Brasileirão. Con u$s147 millones, ocupa la sexta posición y se consolida como el principal representante de la Liga MX en el ranking.

Entre sus principales activos, Carlos Álvarez figuraba con una cotización de u$s16,8 millones. Brian Rodríguez y Santiago Ramos Mingo, con u$s13,5 millones cada uno, mientras que Alejandro Zendejas, con U$s10,1 millones.

Detrás aparecen Cruz Azul, con u$s113,3 millones; Chivas, con u$s110 millones; y Toluca, con u$s106,6 millones.

La presencia de cuatro clubes mexicanos demuestra que la Liga MX mantiene una base competitiva y comercial importante. Sin embargo, ninguno de ellos alcanza los valores de Palmeiras o Flamengo.

El crecimiento del Brasileirão frente a la Liga Argentina

La diferencia entre Brasil y Argentina no se limita a los 13 clubes contra dos. También está vinculada con la dimensión de sus mercados y su capacidad para transformar el desarrollo de futbolistas en recursos económicos.

Los datos de Transfermarkt para 2026 situaban el valor agregado de los clubes de la Primera División argentina en torno de los u$s1.145 millones, con 30 equipos en la categoría. El Brasileirão, por su parte, registraba un valor total cercano a los u$s2.250 millones en una actualización de referencia de su competición, con 20 clubes.

La comparación permite observar una diferencia estructural: el valor de mercado agregado del Brasileirão es considerablemente superior pese a contar con menos participantes. Además, Brasil distribuye esa capacidad entre varias instituciones, mientras que en Argentina una proporción significativa del valor se concentra en River y Boca.

El fútbol argentino mantiene una ventaja histórica en la formación de talentos y en la exportación de jugadores hacia Europa y otros mercados. Sin embargo, la salida temprana de futbolistas puede limitar la posibilidad de sostener planteles de alto valor durante períodos prolongados.

En Brasil, los clubes más poderosos combinan ventas internacionales, ingresos comerciales, patrocinadores, derechos audiovisuales y reinversión en sus equipos. Esa estructura les permite contratar jugadores de mayor cotización, retener algunos de sus principales talentos y competir por refuerzos que antes podían estar fuera de su alcance.

La diferencia también se refleja en la profundidad del mercado. Si River o Boca pierden una figura, el impacto deportivo y económico puede ser significativo. En Brasil, en cambio, existe un conjunto más amplio de instituciones con capacidad para reemplazar jugadores, invertir en nuevas incorporaciones y sostener valores elevados.

El valor de mercado no equivale a facturación, rentabilidad ni patrimonio, pero funciona como un indicador de la capacidad deportiva y del potencial de transferencia de los planteles.

Un mapa continental cada vez más brasileño

El ranking de los 20 clubes más valiosos de América deja una conclusión contundente: Brasil domina por cantidad de representantes y por volumen económico. Sus 13 equipos concentran alrededor de u$s2.040,9 millones, más del 70% del valor total de la clasificación.

México mantiene cuatro representantes, Estados Unidos aporta uno y Argentina depende de River y Boca para conservar presencia entre los principales activos futbolísticos del continente.

Los dos gigantes argentinos todavía compiten en la misma mesa que los grandes brasileños, pero el escenario muestra una brecha creciente en la profundidad de ambos mercados. Palmeiras y Flamengo marcan el techo, mientras Cruzeiro, Corinthians, Vasco da Gama, Botafogo y otros clubes amplían la presencia brasileña en los primeros puestos.

Para el fútbol argentino, el desafío ya no consiste solamente en mantener a River y Boca entre los clubes más valiosos. También pasa por generar condiciones económicas que permitan al resto de las instituciones desarrollar, valorizar y retener talento durante más tiempo.

La fotografía continental es clara: River y Boca son los únicos argentinos entre los 20 clubes más valiosos de América, mientras el Brasileirão se consolida como la principal potencia económica de la región.