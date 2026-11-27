Entre varios nombres que rondan para los dos equipos, comenzó a sonar uno que tuvo mucha importancia con la Albiceleste. Sin ir más lejos, hasta conformó el plantel que se consagró en Qatar y dos de los clubes más grandes del país comenzaron conversaciones por él.

photoNicolás Tagliafico, el jugador de la Selección argentina que es seguido de cerca por Boca y River.

Nicolás Tagliafico , subcampeón del Mundial 2026 con la Selección argentina y campeón del mundo en Qatar 2022, despertó el interés de Ri ver y B oca . Ambos clubes comenzaron a negociar con su entorno, aunque uno de ellos ya dio un paso más y concretó una reunión clave para avanzar en su posible incorporación.

Según informó el periodista Germán García Grova, el presidente de River, Stéfano Di Carlo , y el representante del jugador, Kristian Bereit , se juntaron en las oficinas del Estadio Monumental para dialogar acerca de los jugadores que tiene el agente en su poder e interesan en el Millonario.

Entre los tantos que se mencionaron en la charla, el de Tagliafico fue el que más resonó y hasta por el que más indagó el mandatario de River, aunque la realidad es que solo se tratan de charlas preliminares y no de negociaciones formales.

En cuanto al Xeneize, se está barajando la opción del lateral por izquierda en caso de que Lautaro Blanco abandone el club en la ventana de fichajes de enero, buscando una opción de alto calibre con la necesidad de pelear por la Copa Libertadores del año entrante.

En cuanto a las negociaciones, la institución presidida por Juan Román Riquelme tan solo tanteó el nombre y aún no se puso manos a la obra para negociar, situación parecida a la de River, aunque todavía no se sentaron a hablar con su representante.

Nicolás Tagliafico, uno de los jugadores a seguir para el mercado de pases del fútbol argentino.

Por qué River iría a buscar a Tagliafico

Una de las principales dudas de la mayoría de hinchas del Millonario es cuál es el motivo para ir a buscar otro lateral izquierdo, sin cuestionar el nivel del exIndependiente. Según se pudo constatar, las irregularidades físicas de Marcos “Huevo” Acuña ponen en duda su titularidad en el primer semestre del 2027, mientras que Francisco Ortega tan solo pudo disputar un par de minutos, ingresando casi siempre desde el banco.

Aún así, una de las principales búsquedas de la institución de Núñez es comenzar a darle más rodaje a Ortega durante la pretemporada para no tener que volver a desembolsar dinero por un lateral, barajando a Tagliafico como una oportunidad de mercado.

Acuña y sus dudas físicas en River.

Por otro lado, desde la dirigencia de River ya anticiparon que no será un verano con gastos fuertes, pero que sí buscarán reforzarse con un futbolista por línea. Más precisamente, irán a la carga por un defensor central, un mediocampista central y un delantero.

En cuanto al lateral del Lyon, todavía tiene la mente puesta en Europa y tiene contrato en Francia hasta el final de la temporada 2026/27, por lo que una posible ida a la Argentina sería recién a mediados del año que viene.