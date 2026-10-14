Sarmiento golpeó primero y vence a River en Junín por el Torneo Clausura + Agregar ámbito en









El equipo de Leonardo Ponzio cae 1-0 ante Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón, en un partido pendiente de la fecha 11 de la Zona B.

River afronta este miércoles un duelo clave del Torneo Clausura 2026. El equipo de Leonardo Ponzio cae 1-0 ante Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón, en un partido pendiente de la fecha 11 de la Zona B. El Millonario necesita ganar para meterse en la zona de clasificación a los playoffs y mejorar su posición en la tabla anual.

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El encuentro había sido postergado por la convocatoria de varios futbolistas de River durante la fecha FIFA, en la que participaron de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Ahora, ambos equipos se enfrentarán en un duelo que puede modificar sus aspiraciones en la recta final de la fase regular.

River llega tras vencer por 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto, resultado que además condenó al conjunto cordobés al descenso a la Primera Nacional. Sin embargo, el triunfo no alcanzó para resolver la situación del Millonario en la tabla: con 16 puntos, ocupa el noveno puesto y permanece fuera de los ocho equipos que avanzan a la siguiente instancia.

Sarmiento quiere aprovechar la localía El desafío no será sencillo para el conjunto de Núñez. Sarmiento suma 19 puntos y marcha cuarto en la Zona B, por lo que buscará defender su lugar entre los protagonistas del grupo. El equipo de Junín llega envalentonado tras vencer por 3 a 1 a Aldosivi en Mar del Plata y sabe que un buen resultado ante River puede consolidarlo en los puestos de arriba.

Además de la pelea por los playoffs, el partido tendrá impacto en la tabla anual, que determina las plazas para las copas internacionales de la próxima temporada. River acumula 45 puntos y se encuentra en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, aunque necesita recortar distancias con los equipos que pelean por ingresar a la Libertadores. Argentinos Juniors, el último que ocupa uno de esos lugares por la tabla acumulada, suma 51 unidades.

River vs. Sarmiento: horario, árbitro y TV El encuentro se disputa este miércoles desde las 19 en el estadio Eva Perón de Junín y cuenta con público visitante. Se espera que alrededor de 4.500 hinchas de River acompañen al equipo en las tribunas. La conducción arbitral esta a cargo de Sebastián Zunino, mientras que José Carreras será el responsable del VAR. La transmisión en vivo se podrá seguir por TNT Sports Premium. Con la fase regular entrando en su tramo decisivo, River necesita sumar de a tres para acercarse a los playoffs y mejorar sus posibilidades en la tabla anual. Sarmiento, por su parte, buscará aprovechar su localía y su buen presente para consolidarse en la parte alta de la zona. Las formaciones de Sarmiento y River Sarmiento: Thyago Ayala; Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Santiago Salle, Lucas Suárez; Julián Mavilla, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Elian Giménez; Junior Marabel y Jhon Rentería. DT: Facundo Sava. River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.