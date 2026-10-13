Boca se enfrenta a Vasco Da Gama: posibles formaciones, horario y dónde ver EN VIVO + Agregar ámbito en









El equipo del "Vasco" Arruabarrena se medirá contra el conjunto brasilero durante esta noche, en lo que será el primer partido de semifinales por un lugar en la final.

Hoy a partir de las 21.30, Boca se enfrentará al Vasco Da Gama por Copa Sudamericana.

Luego de empatar contra Instituto este último fin de semana, Boca se enfrentará esta noche a partir de las 21.30 a Vasco Da Gama, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, en La Bombonera.

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Con un gran momento anímico y futbolístico, el equipo de la Ribera intentará sobreponerse en el marcador de manera contundente y no tener que definir una dura serie en la vuelta, que se jugará en el Estadio Maracaná.

Leandro Paredes, la gran baja para el Xeneixe en semifinales. X El pasado viernes, el Xeneize sufrió una baja más que sensibloe para este encuentro: Leandro Paredes sintió una molestia a pocos minutos de ingresar al terreno de juego, pidió el cambio y se confirmó que sufrió un desgarro. El diagnóstico, en pocas palabras, definió que se perderá la llave completa y que llegará con lo justo al Superclásico ante River.

Entre los datos positivos para Arruabarrena, su equipo no conoce la derrota hace 18 partidos y los delanteros volvieron a convertir contra "La Gloria". Tanto Enner Valencia como Miguel Merentiel se encargaron de sellar el 2 a 2 final en Córdoba, aunque se espera que uno de los dos sea titular ante el equipo brasilero.

Cómo llega el Vasco Da Gama Los "Camisas Negras", por su parte, perdieron uno de sus últimos 10 partidos y en la última jornada del Brasileirao se inclinaron por utilizar una alineación alternativa, con la intención de guardarse lo mejor para la noche en Buenos Aires, aunque permanecen en la demicocuarta posición y a tres puntos del descenso. Además, hay cuatro argentinos en su plantel aunque uno de ausentará por problemas burocráticos.

Santiago Sosa, el nuevo referente del Vasco Da Gama. Santiago Sosa, exRiver y Racing; Alan Lescano, exArgentinos Juniors; Claudio Spinelli, surgido en Tigre; y Facundo Colidio, un conocido en Casa Amarilla y exRiver. Este último será el único que se perderá la serie debido a que el Millonario lo había anotado para jugar octavos de final y posteriormente fue vendido. Según las normas de la Conmebol, el jugador no puede firmar planilla en fase de eliminación con dos equipos disintos y quedó descartado para lo que queda de la copa, inclusive la final en caso de pasar. Cuál será la sede para la vuelta por Copa Sudamericana entre Boca y Vasco Da Gama Luego de varios tironeos por parte del "Gigante de la Colina", se resolvió cuál será el estadio que albergue la vuelta el próximo martes 20 de octubre a las 21.30 horas. Según rectificó la justicia brasilera durante la mañana de hoy, el mítico Estadio Maracaná hospedará el cotejo. El Maracaná hospedará la vuelta entre Vasco Da Gama y Boca. IAM Noticias Todo este conflictó salió a la luz debido a que el Vasco no podía utilizar su cancha por problemas con el aforo mínimo que requería la Conmebol para las semifinales. Al no tener la capacidad necesaria, los obligaron a cambiar de sede y se resolvió a pocas horas del inicio de la llave Las posibles formaciones La posible formación de Boca, con dos dudas: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Leonel Flores, Carlos Palacios, Sebastián Villa o Williams Alarcón; y Miguel Merentiel o Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena. La posible formación del Vasco Da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa; Marino Hinestroza, Alan Lescano, Carlos Andrés Gómez; y Bruno Duarte da Silva. DT: Pedro Emanuel. Datos del partido Hora: 21.30.

TV: Espn, Disney+.

Árbitro: Piero Maza (Chile)

(Chile) Estadio: La Bombonera.