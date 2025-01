Sebastián Verón reveló que le ofreció vender Estudiantes a Foster Gillet y dio detalles de la sociedad

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón , en medio de su cruzada por instalar las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino , contó cómo lo conoció al magnate estadounidense Foster Gillett : "Lo conocí en Argentina, por Guillermo Tofoni. De hecho, él me conocía por el fútbol y, a partir de ahí, empezamos a tener una relación más vinculada a la visión y la necesidad del fútbol argentino que la que tiene Estudiantes".

“Le dije, ¿vos estás dispuesto a comprar un club con 25 disciplinas? 'No, a mi me gusta el fútbol', me dice", reconoció Verón, motivo por el cual Estudiantes sigue siendo una Sociedad Civil.