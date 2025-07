Suspendieron a Lautaro "Laucha" Acosta por sus duras críticas al árbitro Hernán Mastrángelo

hernán mastrangelo.jpg Lautaro Acosta sobre el árbitro Hernán Mastrángelo: "Cuando hay un equipo del poder, dirige él". X.com

"Con este equipo, en esta cancha y con Mastrángelo pasa casi siempre lo mismo", sostuvo. Además, afirmó que el árbitro “dirige siempre cuando hay un equipo del poder” y lo calificó como “un referí complicado”.

Entre sus reclamos, Acosta se refirió a dos jugadas puntuales del partido: un supuesto penal no cobrado a los 18 minutos por una mano de Rodrigo Gallo tras un cabezazo de Sasha Marcich, y la falta previa al gol de Riestra, que consideró inexistente. “Estas cosas pasan todas las fechas”, expresó el atacante de 37 años.

El tribunal otorgó a Acosta un plazo de tres días para presentar su defensa por escrito, antes de emitir una resolución definitiva. Mientras tanto, la suspensión provisional se mantiene en curso.

Las explosivas declaraciones de Lautaro Acosta contra Hernán Mastrángelo tras el Lanúes-Riestra

Visiblemente alterado tras el final del encuentro, Lautaro Acosta apuntó directamente contra el árbitro Hernán Mastrángelo y dejó entrever un patrón en sus designaciones: “Con este equipo, en esta cancha y con Mastrángelo pasa casi siempre lo mismo. Cuando hay un equipo del poder, lo dirige él. No pasa nada, sabemos a qué nos enfrentamos, así que tenemos que mantener la calma”.

En la misma línea, el delantero advirtió que este tipo de situaciones ya son habituales: “Hay que tener claro que estas cosas van a seguir ocurriendo. Vienen pasando durante toda la fecha. Las cosas están raras. Hay que adaptarse y pelear contra todo”.

Además, recordó dos antecedentes que, según su relato, refuerzan su malestar: “Jugamos dos veces en esta cancha en toda la historia, y las dos nos dirigió Mastrángelo. En una nos expulsó a un jugador a los 17 minutos. Después dirigió a Independiente Rivadavia y no expulsó por la misma acción a un jugador de ellos”.

Sin embargo, también hizo autocrítica por el gol que recibió Lanús: “Ellos se plantaron con un juego directo, físico, al choque, y eso nos fue arrastrando. Se llevan el partido con una falta que no fue y nos convierten en una jugada que no supimos defender. No podemos fallar en esos detalles”, remarcó. Además, se refirió al penal reclamado por una posible mano de Rodrigo Gallo tras el cabezazo de Sasha Marcich: “El árbitro dijo que le dio en el pecho, pero no se revisó”, concluyó.