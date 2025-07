El médico de "Locomotora" Oliveras explicó su estado tras la cirugía por el ACV isquémico

“ Ella aparentemente había mejorado y estaba evolucionando bien , pero eso no quita que la evolución pueda pegar un giro como el que pegó", explicó el especialista en diálogo con AIRE. Según indicó, la reacción del cuerpo frente a la falta de oxígeno en una zona del cerebro generó una inflamación que comenzó a comprometer áreas sensibles. Ante ese cuadro, se resolvió intervenir para evitar consecuencias más graves.

La cirugía no apuntó directamente al ACV, sino a aliviar la presión intracraneal para permitir que el cerebro tuviera el espacio necesario para estabilizarse. “Esta es una maniobra de salvataje por la complicación. No tiene que ver, en forma primaria, con su ACV isquémico. Son dos cosas distintas", aclaró Del Sastre. Y agregó: “Esto no significa que se curó del ACV o que tuvo inferencia, sino que es una respuesta secundaria a una mala evolución de su condición".