Buscar alojamiento barato por Internet puede terminar en una estafa si la oferta parece demasiado buena para ser verdad. Los ciberdelincuentes aprovechan plataformas, redes y canales digitales para publicar supuestos alquileres temporarios con precios muy por debajo de lo habitual y así quedarse con tus dólares.
Ahorrar en tus vacaciones te puede salir caro: así funciona el nuevo fraude del alquiler vacacional
Los ciberdelincuentes publican alojamientos a precios demasiado bajos, usan fotos reales y presionan para cerrar el pago antes de que la víctima sospeche.
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El engaño suele apoyarse en fotos convincentes, descripciones cuidadas y una urgencia falsa para que la persona pague rápido. En algunos casos, la víctima descubre el fraude porque nunca recibe una confirmación, pero en otros recién se da cuenta cuando llega al destino y comprueba que la reserva no existe.
Ofertas en alquileres temporarios: la trampa de los ciberdelincuentes para engañar a los viajeros
El precio es uno de los ganchos principales, ya que los estafadores publican alojamientos con valores muy inferiores a los del mercado para captar la atención de quienes buscan ahorrar en sus vacaciones o escapadas. A simple vista, el anuncio puede parecer legítimo, ya que suele incluir fotografías, una descripción atractiva y los datos suficientes para generar confianza.
El problema aparece cuando la oferta busca llevar al usuario a pagar sin tomarse el tiempo suficiente para revisar la información. Por eso, uno de los primeros consejos es desconfiar cuando el precio se ve demasiado bajo en comparación con otras opciones similares de la zona.
Cómo operan las falsas reservas de alojamiento en Internet
La maniobra suele empezar con un anuncio que parece normal. Una vez que la persona muestra interés, el supuesto propietario intenta cerrar la operación al instante y puede pedir que la conversación siga por fuera de la plataforma original.
WhatsApp es uno de los canales que puede usarse para alejar al usuario de los sistemas oficiales de reserva y pago. Después llega la presión para transferir el dinero en un plazo determinado, con la excusa de que hay otros interesados o que la promoción está por terminar.
Una vez hecho el pago, la estafa puede tomar dos caminos. Algunas víctimas detectan el problema porque nunca reciben un correo de confirmación, mientras que otras recién descubren lo ocurrido cuando llegan al lugar y comprueban que el alojamiento no existe o no estaba disponible para alquilar.
Señales de alerta para identificar un anuncio falso antes de pagar
Antes de reservar, hay que prestar atención a varias señales que pueden indicar que algo no está bien. Entre las principales aparecen:
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un precio muy bajo frente a alojamientos similares
presión para pagar de inmediato
pedidos para continuar la conversación por WhatsApp u otros canales externos
falta de confirmación oficial de la reserva
poca información disponible sobre el alojamiento o el propietario
También es recomendable buscar opiniones de otros usuarios y revisar en Internet si el inmueble aparece publicado en otras páginas. La mejor defensa sigue siendo revisar antes de transferir dinero, ya que un descuento atractivo puede terminar saliendo mucho más caro si detrás de la oferta no hay un alojamiento real.