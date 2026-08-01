Evitar estafas en dólares: engaños frecuentes a turistas y cómo proteger el dinero al viajar

Antes de salir al exterior, te conviene conocer todas las maniobras de fraude para reducir los riesgos mientras conoces lugares nuevos.

Antes de salir a conocer el mundo, te conviene saber de las trampas con las que te podés encontrar.

A la hora de planificar un viaje al exterior , uno tiene que elegir destinos, organizar el presupuesto y preparar la documentación. Sin embargo, también es fundamental conocer las maniobras de estafa más comunes que apuntan contra quienes visitan una ciudad por primera vez.

En muchos países hay personas que se dedican a engañar a los extranjeros que no tienen mucha experiencia . Por suerte, teniendo en cuenta algunas precauciones muy fáciles de seguir, es posible disminuir las chances de perder plata o exponer información personal.

La mayoría de los turistas confían en cambiar su efectivo con personas que ofrecen una cotización aparentemente conveniente. Pero lo que no saben es que esa diferencia suele esconder distintos riesgos, como la entrega de billetes falsificados, montos inferiores a los pactados o maniobras para distraer a la víctima .

Para no caer en esta trampa, la alternativa más segura consiste en operar únicamente en bancos , casas de cambio autorizadas o cajeros automáticos, solo si están instalados dentro de espacios protegidos. Antes de retirar el dinero, también hay que revisar las comisiones aplicadas por cada entidad.

Redes WiFi abiertas

Las conexiones inalámbricas públicas, como las redes abiertas, pueden convertirse en una puerta de acceso para quienes buscan obtener información privada y sensible como las contraseñas, datos bancarios o personales que están almacenados en los dispositivos.

Siempre es más conveniente conectarse a las redes oficiales de hoteles, aeropuertos o incluso de cafeterías reconocidas. Para llevar a cabo esas operaciones bancarias urgentes o incluso las compras online, el uso de una red privada virtual (VPN) te ofrece una capa adicional de protección.

Cargos inesperados en alojamientos

Algunos establecimientos agregan cargos que no figuraban al momento de hacer la reserva. Entre ellos aparecen supuestos impuestos, servicios inexistentes o consumos que en realidad nunca se hicieron. Para reducir ese riesgo, lo mejor es conservar la confirmación de la reserva, revisar todas las condiciones antes del viaje y solicitar un detalle completo de la cuenta antes de efectuar el pago. Entonces, si aparece un importe desconocido, podés pedir una explicación antes de abonarlo.

Taxis sin taxímetro

Este es uno de los fraudes más comunes. Al subir a un taxi, algunos conductores aseguran que el taxímetro no funciona o directamente inician el recorrido sin activarlo. Al no poder ver cómo evoluciona la tarifa durante el viaje, el resultado suele ser mucho más costoso, al punto que puede llegar a duplicar o triplicar el valor del viaje.

Para evitar este problema, lo mejor es pedir que el taxímetro permanezca encendido desde el principio. En el caso que el servicio funcione con una tarifa fija, lo mejor es confirmar el importe antes de salir. En aeropuertos y terminales también es más seguro elegir taxis oficiales o aplicaciones de transporte habilitadas.

Una buena planificación te ayuda a disfrutar del viaje sin problemas y proteger el dinero durante toda la estadía. Magnific

Guías turísticos falsos

En los destinos principales, lo más frecuente es encontrar personas que ofrecen excursiones privadas, recorridos exclusivos o entradas con grandes descuentos. Lo que suele pasar con estos "guías" es que, después de recibir el dinero, muchos desaparecen o entregan servicios que no coinciden con lo prometido.

Para evitar este tipo de situaciones, la mejor decisión está en contratar actividades mediante agencias habilitadas o plataformas reconocidas que permitan verificar la identidad del prestador desde un principio y también conocer las opiniones de otros viajeros.

Personas que ofrecen ayuda en cajeros automáticos

Otro peligro se da en el cajero automático, ya que suele pasar que un desconocido se acerque con la excusa de ayudarte durante la operación y aprovecha ese momento para mirar el código de seguridad, cambiar la tarjeta o directamente quedarse con el efectivo.

La mejor recomendación es rechazar cualquier ayuda ofrecida por extraños, cubrir el teclado a la hora de ingresar el PIN y elegir los cajeros que están ubicados dentro de bancos oficiales o que se encuentran dentro de los centros comerciales con una buena circulación de personas.

Pulseras, flores y recuerdos "sin cargo"

En muchos de los destinos habitan algunos vendedores que te colocan pulseras en la muñeca, te regalan flores o te acercan algunos souvenirs como si fuera un regalo. El problema está en que al instante reclaman un pago y te presionan para obtener dinero. La forma más fácil de evitar este tipo de situaciones consiste en rechazar la oferta desde el primer momento y seguir el camino sin detenerse ni aceptar ningún objeto.