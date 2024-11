Aseguran que la actividad económica repuntó en octubre, pero lejos del ritmo que tomó en julio

Desde Outlier explicaron que, con los primeros datos primarios conocidos para octubre, se puede proyectar que "en el arranque del cuarto trimestre la actividad económica se continuaría recuperando, aunque no al ritmo de julio ". Por ese motivo, esperan una variación trimestral positiva para el último trimestre, pero de menor magnitud comparado con el tercero, donde se evidenció que el séptimo mes fue clave.

Desde lcg también remarcaron que los indicadores muestran que octubre dará positivo. "No hay que perder de vista que las caídas de fines de 2023 y principios de este año fueron sensibles y la recuperación de los últimos meses no parece ser lo necesariamente fuerte como para compensar. Los salarios que comenzaron una recomposición en términos reales desde marzo/abril, todavía no terminan de traccionar el consumo, posiblemente porque parten desde niveles muy bajos", detallaron.