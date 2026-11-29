El exministro de Hacienda atribuyó el estancamiento económico al ancla cambiaria y alertó sobre un bache financiero de hasta u$s15.000 millones para 2027. Propuso medidas para reactivar sin resignar el superávit fiscal y marcó diferencias con La Libertad Avanza.

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmara que la suba de la actividad en septiembre ( 1,1% respecto de agosto, aunque con una caída del 1,2% interanual ) no alcanzó para escapar de la recesión técnica , distintos funcionarios del Gobierno nacional -Luis Caputo, José Luis Daza y Federico Furiase- relativizaron el concepto, alegando que se trata de un fenómeno contractivo coyuntural y no de una recesión generalizada, profunda y extendida en el tiempo.

Hernán Lacunza , exministro de Hacienda durante el gobierno de Mauricio Macri y precandidato a presidente por el PRO, cuenta no haber escuchado nunca el término. “ Es recesión a secas ”, asegura el economista.

Para el director de la consultora Empiria , la economía podría llegar a rebotar en el último trimestre de 2026, “en el mejor de los casos”. Pero advierte que desde hace dos años la actividad se encuentra virtualmente estancada y entiende que buena parte de ese estancamiento se debe a la política cambiaria.

“Usar el tipo de cambio como ancla es muy eficaz para desacelerar más rápido la inflación, pero se termina convirtiendo en algo adictivo y salir es cada vez más difícil. Y en un año electoral es todavía más difícil, porque los costos son inmediatos y los beneficios son mediatos. Este estancamiento es producto de esa práctica” , analiza Lacunza.

Por otro lado, advierte que el programa financiero de 2027 “no está garantizado”, puesto que los vencimientos del año entrante no están cubiertos y existe un bache de divisas de hasta u$s15.000 millones . En ese sentido, el exfuncionario alerta sobre las dificultades de transitar un 2027 con “ reservas escuálidas ” y sostiene que la asistencia financiera recibida en 2025 -del Fondo Monetario Internacional y del Tesoro de Estados Unidos- no puede volver a funcionar como “guardavidas”, porque recurrir nuevamente a ella refleja “ no saber nadar ”. A continuación, la entrevista completa en Ámbito .

Periodista: En otra entrevista, del 29 de octubre, usted marcaba lo siguiente: "Tengo miedo de que termine mal, entiendo el programa económico y creo que hay que corregir a tiempo". ¿Qué es exactamente lo que puede terminar mal y qué habría que corregir a tiempo?

Hernán Lacunza: Todos los gobiernos democráticos empezaron mejor de lo que terminaron. Creo que este programa es dogmático en lo económico y fanático en lo político. Esas características no son saludables para su persistencia en el tiempo, porque las circunstancias van cambiando y hay que leer a tiempo las luces amarillas. Ya estamos en recesión: hace cinco trimestres seguidos que cae la inversión. Los programas de desarrollo tienen tres vértices: uno económico, que es la estabilidad; uno social, que es el empleo, y otro político, que son los votos. Cuando están alineados forman un triángulo virtuoso; cuando alguno se desalinea, se puede volver vicioso. El Gobierno no ha reaccionado; más bien ha insistido con más de lo mismo, está paralizado. Las señales amarillas son cada vez más rojas y las verdes, como la inflación, que no termina de resolverse, son cada vez más opacas. Eso nos puede conducir a un mal final.

P.: Esta semana se conoció el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, que mostró una recuperación de la economía, aunque insuficiente para evitar una recesión técnica, tras registrar caídas consecutivas en el segundo y el tercer trimestre del año. ¿Qué señales observa en los indicadores de octubre y noviembre?

H.L.: Las señales de desaceleración o de estancamiento no son nuevas. La novedad es que los últimos dos trimestres dieron caída. No muy aguda, pero caída al fin: contracción del comercio, del consumo y de la inversión. En el mejor de los casos, puede empezar a rebotar en el último trimestre del año. Pero en los últimos dos años hay un virtual estancamiento de la actividad. Hay sectores ganadores, como la energía, la minería y el agro, que generan poco empleo, y sectores perdedores, como la industria, la construcción y el comercio, que son muy intensivos en mano de obra. Los ganadores no terminan compensando a los perdedores en materia de empleo, y eso puede provocar una disrupción del proceso de desarrollo social y político.

P.: Federico Furiase, secretario de Finanzas, sostuvo que estamos ante una recesión técnica, entendida como un fenómeno coyuntural y no como una contracción profunda y extendida en el tiempo. ¿Corremos el riesgo de que este año termine directamente en negativo?

H.L.: Lo de recesión técnica no lo escuché nunca; en realidad, es recesión a secas. Sí puedo distinguirla de una depresión, que es una caída muy aguda y muy extendida en el tiempo. El año no va a terminar en negativo porque el punto de partida fue superior al promedio del año pasado: por arrastre estadístico va a cerrar, me parece, con entre medio punto y un punto de crecimiento. Pero lo relevante es que si la pizzería de la esquina vendía 100 pizzas por noche en diciembre del año pasado, a fin de este año va a seguir vendiendo 100 pizzas por noche. No tiene incentivos para ampliar el local, comprar más mesas, renovar las sillas ni contratar más mozos. Eso es una economía estancada.

P.: Hay economistas, como Martín Rapetti, que incluso se animaron a hablar de depresión…

H.L.: Depresión no. El ajuste de 2024 era inexorable, porque el "plan platita" previo era una ficción, era artificial. Ganara quien ganara, iba a haber que hacer ese ajuste, con efecto en la actividad y en el empleo. Muchos sectores que cayeron ahí, como la industria y la construcción, por nombrar los dos más deprimidos, después rebotaron, pero no llegaron a alcanzar los niveles previos: están entre 10 y 15 puntos abajo de hace tres años. Es mucho, pero no es que siguen bajando: están planchados en ese nivel más deprimido.

P.: ¿Generar una recuperación incluye necesariamente sacrificar o reducir el superávit fiscal?

H.L.: No. Hay medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, un RIGI para la construcción, que tampoco ocurre. Tampoco está ocurriendo la inversión inmobiliaria. Bajar impuestos que recaudan muy poco a los créditos: para que un depósito se transforme en crédito, el 30% de la cuota son impuestos. Ahí hay un espacio para trabajar, tanto Nación como provincias. Y terminar de normalizar el mercado de cambios, que se viene postergando por el miedo o por la zona de confort de tener un tipo de cambio que tampoco es cierto que sea libre, sino que es muy intervenido, porque el Gobierno es reacio a la volatilidad. Pero si no abrís la puerta de salida, entra menos gente por la puerta de entrada. Son medidas inmediatas que podrían reactivar sin poner en riesgo el equilibrio fiscal.

P.: ¿Hay recursos para sostener esa normalización en un año electoral?

H.L.: Era mejor hacerlo a fin del año pasado, después de la elección de medio término, con la confianza popular que había ganado el Gobierno, con el Tesoro de Estados Unidos a la derecha y el Fondo Monetario a la izquierda. Era el momento más oportuno. Ahora es más difícil que hace un año, pero dentro de seis meses va a ser más difícil que hoy. Podría venir más inversión si se termina de normalizar, pero no creo que el Gobierno lo haga.

P.: ¿Qué rescata del programa de Javier Milei y cómo se compatibiliza con la recuperación de la actividad?

H.L.: Rescato que la herencia inicial era muy difícil y no era nada obvio poder sortearla sin grandes traumas, como una hiperinflación, una hiperdevaluación o la interrupción de los contratos. El diagnóstico fue adecuado y la decisión política también, con el ajuste fiscal inicial. También la pericia para implementar las políticas financieras, sobre todo para evitar traumas mayores con los depósitos de los particulares. Fue una buena praxis en los primeros seis meses de gobierno. Después entraron en un embudo: usar el tipo de cambio como ancla es muy eficaz para desacelerar más rápido la inflación, pero se termina convirtiendo en algo adictivo y salir es cada vez más difícil. Y en un año electoral es todavía más difícil, porque los costos son inmediatos y los beneficios son mediatos. Este estancamiento es producto de esa práctica.

Mariano Fuchila

P.: Luis Caputo se jactaba de que, pese a la suba del riesgo país, los tipos de cambio no se movían. Ahora empezaron a reaccionar. ¿A qué lo atribuye?

H.L.: Nunca hay que jactarse, y mucho menos sacar conclusiones de los precios de los activos en un día determinado, porque al día siguiente quizás haya que explicar lo contrario. Hubo una serie de hechos externos negativos. Uno fue que Brasil, nuestro principal socio comercial, depreció su moneda un 18% desde que Lula fue reelecto. Esa sería la ventaja de un régimen de cambio flotante, no atrasarnos frente a nuestro principal socio. Sin embargo, el Gobierno, como es devoto de la estabilidad nominal, se atrasó respecto del real, 18% o un poquito menos en los últimos 30 días.

P.: El 10 de julio el riesgo país argentino estaba en 402 puntos básicos y en los últimos días llegó a superar los 1.000. ¿Cuánto es por el contexto internacional y cuánto por factores locales?

H.L.: Entiendo que el Gobierno lo atribuya al exterior: es una práctica de muchos gobiernos. El kirchnerismo también lo hacía; hay un parentesco. La culpa es del resto del mundo, nunca es local. Se pasó tres años quejándose de la herencia y, cuando entramos al cuarto año, es por el fantasma que viene. Hay que hacerse cargo. La guerra, que es un hecho desgraciado, mejoró el precio de la energía. Nosotros éramos importadores netos de energía, y la suba nos dio 4.000 millones de dólares más para la balanza comercial. Nos dio más recursos, no menos. Los términos de intercambio, que son la relación entre lo que exportamos y lo que importamos, están en el pico de sus 200 años de historia. No hay un shock negativo por el lado de los precios. Así que te diría que poco es internacional y más es local, donde domina claramente la recesión.

P.: Hay quienes sostienen que más de 1.100 puntos no coinciden con los fundamentos macroeconómicos y que hay una sobrerreacción del mercado...

H.L.: El mercado es un conjunto infinito de actores con expectativas heterogéneas; por eso hay transacciones. No me animo a decir que los 1.100 puntos estén exagerados. Hay mejores fundamentos que en el pasado. No hay equilibrio financiero, porque en realidad no se están contabilizando los intereses, pero el déficit financiero es de un punto del producto, mejor que los cinco puntos de hace tres años. Hay equilibrio fiscal primario y no hay un desequilibrio externo agudo. Ahora, hay una incapacidad de crecimiento. A veces se dice que la macro está bien y la micro está mal, pero no, la macro es estabilidad y crecimiento. Este enfoque ha sido eficaz para estabilizar. No resolvió todavía la inflación, que sigue en el 30%, pero es mejor que antes. Pero no le alcanza para crecer, para invertir, para generar empleo, para consumir.

P.: ¿Un cambio de ministro de Economía podría funcionar como respuesta al problema que plantea?

H.L.: Nunca me fijo en los nombres; siempre son los sistemas. A veces un cambio de nombre, como un cambio de técnico en el fútbol, refresca y genera expectativas, pero es oxigenar, nada más. Hay que cambiar el sistema de juego. Tampoco es tocar un botón el lunes, otro el martes y otro el miércoles. Hay que pensar en otro set de políticas fiscales y monetarias para salir del estancamiento.

P.: En otros planes de estabilización, en Latinoamérica o en Israel, también hubo períodos de crecimiento y otros más recesivos. ¿No pasa eso en todos los planes o hay una falla interna del programa?

H.L.: Los ciclos son inevitables, en torno a una tendencia: habrá años de 4%, de 2% o de 1%. Pero de cero, como va a ser este año, o de recesión, como en los últimos dos trimestres, ya no es un ciclo en torno a una tendencia positiva. La inflación bajó del 20% mensual al 2% mensual, pero está planchada entre 2% y 4% mensual desde hace un año y medio: cuando el dólar se mueve, se parece más al 4%, como en el verano de 2026; cuando está más fijo, converge al 2%. El 2,2% fue el último mes. Eso es un estancamiento. Si hay un objetivo de primer orden, que es que baje la inflación, alineás toda la botonera que tocás: el tipo de cambio, la tasa de interés o el gasto público. Después, en la pantalla aparecen el empleo o la inflación, pero no tenés un botón que diga "inflación". Si disponés la botonera para bajar la inflación porque eso da rédito político -lo entiendo, en el año electoral-, todo lo demás es un residuo: el crecimiento, la inversión y el empleo. Después uno no se puede quejar, porque es el residuo de la decisión que uno mismo tomó. Es lo que eligió este Gobierno.

Mariano Fuchila

P.: En el mercado sostienen que, si otra fuerza política llegara al poder, esperarían cambios en el programa económico, pero sin apartarse demasiado de las metas fiscales y monetarias actuales. ¿Qué aspectos mantendría y cuáles modificaría?

H.L.: Creo que Milei va a dejar una mejor herencia que la que recibió. Eso es la democracia: construir de a ladrillos. Había un Estado fallido y este gobierno vino con la motosierra; no se puede construir sobre un Estado en ruinas. Ahora hay que construir el edificio, y con la motosierra no se va a hacer, hacen falta otras prácticas, otras herramientas, otros equipos, otras experiencias. Figuradamente, ahora hay que agarrar la pala. Puede dejar como legado que no se puede gastar más de lo que ingresa, la maquinita de emitir felicidad no existe y hay que integrarse al mundo. Lo que hay que discutir es cómo dotar de bienes públicos a una economía privada que necesita previsibilidad e información pública, para que no haya 6 millones de créditos que no se pueden devolver por tasas abusivas.

Por tema obra pública, por ejemplo, el otro día estuve en Neuquén, en el Alto Valle del Río Negro, donde las peras y las manzanas se pudren en el camino por el estado de las rutas. Una industria que, además, sufre el contrabando, con un Estado que no puede controlar la frontera. El anarcocapitalismo es que la universidad pública se arregle. No es desfinanciándola como vamos a progresar. Esa es la tarea del próximo gobierno, sin poner en riesgo los tres pilares.

P.: A nivel internacional, para superar la dicotomía entre mayor gasto y menor recaudación, hay una postura que sostiene cobrar más impuestos a los multimillonarios. ¿Qué opina?

H.L.: Todo eso es liturgia para la gilada, la verdad. Este gobierno poco ha hecho por cambiar el sistema impositivo. La reforma más audaz ocurrió en 2017. Siempre se dice que el gobierno de Mauricio Macri no hizo transformaciones, pero hizo una reforma que bajaba los impuestos más distorsivos: Ingresos Brutos y Sellos de las provincias, el impuesto al cheque, tomado a cuenta como otros, aranceles y Bienes Personales. Esa reestructuración está pendiente y va a ser una tarea del próximo gobierno, a partir de 2028.

P.: El Gobierno anticipó que 2028 será el mejor año de la historia argentina. ¿Ve fundamentos económicos que permitan sostener esa afirmación?

H.L.: Eso no se logra con una declaración. También se dijo que iban a ser los 18 mejores meses de la historia. Entiendo que un Gobierno tiene que generar expectativas, pero si las declaraciones son vagas o al poco tiempo quedan fuera de plano, son contraproducentes, porque la próxima palabra oficial va a valer menos.

Mariano Fuchila

P.: ¿Es viable el programa financiero de 2027?

H.L.: No está garantizado, y el riesgo país lo refleja. Los vencimientos del año que viene no están cubiertos. No creo que haya un problema con el pago de la deuda, pero sí hay un bache significativo, de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, que puede provocar tensiones en el tipo de cambio y en la tasa de interés. Va a ser difícil entrar a un año electoral con reservas escuálidas como las de hoy. Ya ocurrió en 2025: un semestre preelectoral difícil, que empezó con la ayuda del Fondo Monetario y terminó con la del Tesoro de Estados Unidos. Uno no puede entrar a todos los años impares confiando en que va a estar el guardavidas, porque eso no es saber nadar.

P.: El gobierno de Macri, del que usted formó parte, también acudió al FMI. ¿Qué autocrítica se puede hacer para que no vuelva a suceder?

H.L.: Había déficit fiscal. Se interrumpió el crédito y había que financiar el déficit más la deuda que vencía. Hay que evitar esa situación. Pero esta situación no se compara con la de 2017.

P.: Usted dijo: "Si el PRO se une a Milei, el PRO desaparece como partido político". ¿Qué diferencias hay hoy entre el PRO y La Libertad Avanza?

H.L.: El anarcocapitalismo es capitalismo sin Estado: con créditos que no se pueden devolver, con una universidad sin presupuesto, con fondos de discapacidad mal asignados, sin obra pública. La opción no es esto o volver al pasado kirchnerista, porque peor que no hacer es simular que se hace. Eso deslegitima y da lugar al péndulo. El que destruye el Estado no es el que lo racionaliza, sino el que lo llena de ñoquis y militantes. La garantía del cambio es que haya una propuesta electoral competitiva, sin romper nada, capaz de apalancarse sobre estos mejores cimientos, y no que pase como en 2019, cuando Macri no pudo reelegir y la única opción era Alberto Fernández. Por eso trato de representar esa propuesta que pueda superar lo actual.