Tras el rebote del EMAE en septiembre, las primeras mediciones privadas muestran que la economía habría vuelto a contraerse en el inicio del cuarto trimestre. La debilidad del consumo, las restricciones del crédito y el deterioro de la producción industrial condicionan las perspectivas de recuperación.

Luego de que los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmaran que la economía argentina ingresó oficialmente en una recesión técnica , los primeros relevamientos privados de octubre anticipan un escenario poco alentador. Los economistas advierten que el rebote de septiembre habría sido transitorio y proyectan una nueva contracción de la actividad , en medio del deterioro del mercado interno y las dificultades para reactivar el consumo sin el motor del crédito.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en septiembre una recuperación del 1,1% mensual en la medición desestacionalizada, aunque mostró una caída del 1,2% interanual. A su vez, el componente tendencia-ciclo permaneció estancado, lo que pone en duda la sostenibilidad del repunte. Con todo, el tercer trimestre acumuló una baja del 1,8% respecto del segundo y, al encadenar dos retrocesos trimestrales consecutivos, se consumó la recesión técnica.

Pese a este escenario, las perspectivas oficiales para el cierre del año son más optimistas. Según el último Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central (BCRA), que se conoció hace apenas un mes, el Gobierno proyectó un crecimiento económico del 1,2% para 2026.

En noviembre, los tres feriados que hubo en el mes podrían condicionar y anticipar un dato nuevamente negativo. Entonces, ¿las expectativas están puestas a diciembre? Es una posibilidad. El pago de aguinaldos y las compras asociadas a las fiestas podrían darle un impulso al consumo, en un contexto de mayor demanda estacional de pesos. Sin embargo, podría no ser suficiente para compensar la caída anual.

En ese sentido, los economistas de distintas consultoras y Alycs proyectan que la actividad podría cerrar el 2026 con un crecimiento inferior al 1% , incluso por debajo del arrastre estadístico positivo que había dejado el cierre de 2025.

Actividad económica: qué anticipan los economistas para octubre

La consultora Equilibra dirigida por el economista Martín Rapetti, dio a conocer recientemente que espera una nueva caída en la actividad económica para octubre del 0,5% mensual. Sin embargo, a nivel interanual, el descenso habría alcanzado un 2,5%. "Los sectores primarios (agro, energía, minería y pesca) habrían crecido 2,2% interanual y 1,2% mensual desestacionalizado. Con menos días hábiles en noviembre y un trigo que en diciembre se compara contra la cosecha récord de 2025, redujimos nuestra proyección de crecimiento 2026 a 0,5%", señalaron.

El índice de producción industrial de Orlando Ferreres & Asociados no genera buenas noticias tampoco: de acuerdo al IPI-OJF, en el mes de octubre, la producción industrial cayó 3% interanual, acumulando los diez primeros meses una caída del 2,6%. En tanto, aseguraron que la medición desestacionalizada también registró una merma del 0,2% mensual.

“Las perspectivas de una mejora para la industria en los últimos meses del año se han diluido, y esperamos que la recomposición sea más lenta, y desigual entre los sectores”, señalaron desde la consultora de Orlando Ferreres en el último informe.

Desde Adcap Grupo Financiero, identificaron las restricciones del financiamiento como uno de los principales factores detrás del deterioro de la demanda interna, incluso en un escenario de cierta recuperación de los ingresos.

A partir de un modelo econométrico que analiza la evolución del consumo privado entre 2005 y 2026, el equipo de research estimó que el crédito fue el principal factor contractivo durante el segundo trimestre del año, cuando el gasto de los hogares retrocedió un 0,7% interanual. Según sus cálculos, las condiciones crediticias restaron 4,1 puntos porcentuales al crecimiento del consumo, un impacto cinco veces superior al aporte positivo de los ingresos, estimado en 0,8 puntos porcentuales.

Estimación de Equilibra para octubre

En este contexto, Federico Filippini (Head of Research & Strategy de Adcap) redujo su estimación de crecimiento económico para este año del 1,7% al 0,7%, en línea con la mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA). Desde la firma explicaron que, si durante el cuarto trimestre la economía mantuviera la caída interanual del 1,2% registrada en septiembre, el crecimiento promedio de 2026 se ubicaría en torno al 0,4%.

Desde Epyca Consultores también pusieron en duda que la mejora mensual registrada en septiembre represente el inicio de una recuperación sostenida. La consultora destacó que el dato positivo convivió con una caída interanual y un estancamiento del componente tendencia-ciclo, por lo que todavía no existen señales concluyentes de un cambio de rumbo.

Sin embargo, advirtió que el aspecto más relevante del desempeño macroeconómico de este año es que el crecimiento promedio de 2026 se ubicaría incluso por debajo del arrastre estadístico positivo que había dejado el cierre de 2025.

Según sus estimaciones, la recuperación registrada hacia fines del año pasado había dejado un piso estadístico cercano al 2,3% para el ejercicio actual. Es decir, si la economía hubiera mantenido durante los doce meses el nivel de actividad de diciembre de 2025, el Producto Bruto Interno (PBI) habría mostrado una expansión promedio de esa magnitud. No obstante, el deterioro del mercado interno, la contracción del salario real, las condiciones financieras y la apreciación cambiaria provocaron, según la consultora, que la actividad retrocediera respecto de los niveles alcanzados al cierre del año anterior.

Estimación EPYCA Consultores

Desde Epyca proyectan que, incluso contemplando un repunte hacia fin de año, 2026 finalizará con un crecimiento promedio cercano al 0,4%, pero con una caída punta a punta de alrededor del 1%.

De esta manera, la economía podría cerrar el ejercicio con una expansión en términos del promedio anual, aunque con un nivel de actividad inferior al registrado en diciembre de 2025.

A contramano de otras consultoras y Alycs que revisaron a la baja sus estimaciones, desde Balanz elevaron su proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para 2026 del 0,5% al 0,8%, a partir de las revisiones de los datos oficiales de actividad económica.

La firma mantiene su expectativa de un repunte durante el cuarto trimestre, sustentado en la estabilidad de los salarios reales y del consumo privado. "Seguimos esperando un repunte del PBI en el cuarto trimestre, respaldado por la estabilidad de los salarios reales y del consumo. Dado que las revisiones de los datos ahora apuntan a una menor contracción en el tercer trimestre y, por lo tanto, dejan a la economía en un nivel de partida más elevado de cara al cuarto trimestre, nuestra estimación de crecimiento promedio del PBI para 2026 aumenta alrededor de 0,3 puntos porcentuales", señalaron en un informe apenas se dio a conocer el EMAE de septiembre.

Los próximos datos oficiales serán determinantes para evaluar la profundidad de la contracción y las posibilidades de recuperación. El INDEC difundirá el PBI correspondiente al tercer trimestre el 16 de diciembre, mientras que el EMAE de octubre se conocerá el 21 del mismo mes.