Ninguna de las promesas hechas al mercado se cumplió este año, salvo el compromiso de mantener el orden fiscal. En materia de actividad económica, la gestión libertaria en la Casa Rosada no logra, por ahora, romper con el ciclo de avances y retrocesos que caracterizó a los gobiernos anteriores.

La actividad económica en la Argentina muestra un comportamiento errático y de estancamiento de largo plazo , con un avance acumulado del 30,56% en la serie original entre septiembre de 2006 y el mismo mes de 2026 , según se desprende de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) .

Se trata del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) para un período amplio de 20 años, que toma como base el 2004. En los últimos 15 años, la oscilación del indicador desestacionalizado se concentra entre los 140 y los 155 puntos, con la excepción de la pandemia de 2020, cuando se desplomó a 106. En otros términos, la actividad suele crecer hasta un 55% por encima del 2004 para luego caer unos 10 puntos.

Aunque para el Gobierno la discusión sobre el término "recesión técnica" puede resultar irrelevante, la realidad es que lo que estaría marcando la diferencia con otros períodos similares de la historia reciente es que la caída no está acompañada de una crisis cambiaria .

En septiembre de 2026, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró 149,88 puntos en su serie original , lo que implicó una baja interanual del 1,20% respecto de septiembre de 2025 y un avance del 30,56% frente a los 114,80 puntos anotados 20 años atrás, en septiembre de 2006.

Según los datos del INDEC, el indicador se movió en un rango estrecho durante la última década y media , con promedios anuales de 146,52 puntos en 2011, 148,72 en 2015, 149,74 en 2017, 142,90 en 2019, 150,76 en 2022 y 152,49 en 2025, mientras que el promedio de enero a septiembre de 2026 se ubicó en 154,29 puntos (4,92% por encima del mismo lapso de 2011).

El registro de septiembre de 2026 se mantuvo por debajo del pico máximo mensual alcanzado por la serie original en el período analizado, que ocurrió en mayo de 2015, con 168,89 puntos, y también quedó lejos del piso de 104,09 puntos anotado en febrero de 2006, con caídas marcadas en episodios como abril de 2020 (113,30 puntos).

En su medición desestacionalizada, el EMAE de septiembre de 2026 se ubicó en 152,17 puntos, con una variación mensual positiva del 1,08% respecto de agosto (150,55 puntos), luego de haber retrocedido en julio a 149,92 puntos.

Pablo Moldován, economista y director de la consultora C-P, afirma en un reporte reciente, luego de que se conociera el dato del EMAE de septiembre, que "la economía confirma la entrada en una nueva etapa recesiva de difícil salida, producto de una demanda agregada en caída por la crisis de ingresos y el sesgo recesivo de la política fiscal". Moldován considera que con esa caída "se materializan los costos del programa deflacionario" del gobierno de Javier Milei.

"La economía está estancada hace como 15 años. Si se mira el indicador per cápita, la tendencia es negativa desde entonces", explicó. El consultor sostuvo que "en este contexto la principal novedad es que la economía venía más o menos estancada con sectores ganadores y perdedores". "En el último tiempo la principal novedad es que el dinamismo de los ganadores ya no alcanza a compensar la mala performance de los perdedores", explicó.

Pero Moldován sostiene que "hay algo diferente" en esta oportunidad y es "el hecho de que las últimas recesiones estuvieron acompañadas siempre de ajustes y crisis cambiarias". "Ahora estamos entrando en recesión sin una crisis del dólar, pero con una crisis de ingresos de la población", explicó.

Un ejemplo es el de 2009, cuando, en medio de la crisis financiera global desatada por el estallido de las hipotecas subprime en Estados Unidos, la economía argentina se desplomó 5,9% y el dólar pasó de $3,46 a $3,83. En 2014, la actividad cayó 2,5% y el dólar creció 31%, desde $6,52 hasta $8,55.

Las gambetas del discurso oficial

Hay algunos analistas que consideran que el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo se "sobregiraron" prometiendo al mercado resultados extraordinarios de la política económica. De allí que se considere como un grave golpe a la credibilidad haber prometido una inflación de menos de un dígito para mediados de este año o que "se venían los mejores 18 meses". Pero otros sospechan que la "sobreventa" era inherente al esquema. Es como tratar de generar una profecía autocumplida por la positiva, sobre la base de expectativas para forzar una apertura de los mercados.

Hoy Caputo está como a la defensiva y los economistas que negaban que la economía estaba en contracción a mediados de año, ahora, con la confirmación de los datos oficiales, plantean que los nuevos datos ya indican que se salió del período recesivo.

Romper el ciclo

Nicolás Dujovne, el exministro de Economía durante el gobierno de Mauricio Macri, considera que esta vez se podría romper el ciclo de crecimiento y estancamiento. "Si Argentina mantiene su fisco relativamente ordenado —es decir, intertemporalmente equilibrado—, donde en los años buenos ahorramos para tener margen en los años de 'vacas flacas' y arreglamos el techo cuando hay sol, la deuda en relación al producto bajará sostenidamente", afirmó en declaraciones a un canal de streaming.

"Estoy seguro de que si evitamos las crisis con el fisco en orden, la Argentina puede crecer al 3% anual. Eso, para un país que lleva 15 años de estancamiento y un 'serrucho' de años positivos y negativos, sería revolucionario: la cantidad de proyectos que se vuelven rentables, el empleo que se puede crear y la capacidad de planificar el futuro transformarían el país. Priorizar eso debe ser lo principal", aseguró.