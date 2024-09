Carlos Melconian: "La dolarización no se hizo ni se va a hacer, no hay dólares"

En un evento en el Hotel Four Seasons organizado por American Venture Solutions, Melconian habló de los temas principales: la situación política, el superávit fiscal y el panorama cambiario.

"Milei es así, no se hace, es así", aseguró Melconian al comienzo de su exposición. En su presentación, comentó su participación en otro evento del que participó en Uruguay con los cuatro candidatos presidenciales y trazó un paralelismo con la situación política de la Argentina.

"Milei tiene un activo para la política que es un gran pasivo para el país: no tiene nada enfrente, lamentablemente. Milei hace macanas y los de enfrente, hacen más macanas. Lo noté en carne propia cuando me tocó hablar en Uruguay dónde hablaron los cuatro candidatos a presidente uruguayos. Todos eran posibles presidentes. Argentina necesita reconstituir la política. Los futuros espacios políticos en la Argentina. ¿Quiénes son los dos o tres líderes como vi en Uruguay? ¿Qué sigue a Milei?", se preguntó.

En relación a las inversiones, Melconian afirmó que el gran problema de Javier Milei es su personalidad y lo comparó con el rompehielos Almirante Irízar. "Milei es el Irízar, un barco que busca romper el hielo. ¿Puede haber algún orden en esto? no, porque él siempre va a ser desordenado, es su personalidad, es más fuerte que él", afirmó.

Para Melconian, Milei mantiene su núcleo duro en un 30%, analizó que el kirchnerismo duro tendrá un 15% mientras que el PRO y la UCR se quedan con un 2%. Admitió que sobre el futuro de la política argentina aún no tiene respuesta.

El 2025 que se viene: el análisis del Presupuesto

En otra parte de su alocución, se refirió a los primeros números del Presupuesto y destacó que en el plano económico el único logro palpable del Gobierno viene siendo el superávit fiscal. Para él, en 2024 el partido se jugó con más "licuación" que motosierra.

"Hay un presupuesto para jugar con cuatro arqueros y un delantero. ¿Por qué? Porque los licuados van a venir por la deslicuación. Entonces acá el Presidente se prepara y dice hay un rubro del gasto público donde no puedo hacer nada respecto a deslicuarlos porque está establecido por ley, básicamente algunas cuestiones de política social. Entonces dice, si no me da la recaudación para mantener el mismo superávit fiscal de este año, tendré que operar en el gasto discrecional”, sostuvo.

Y planteó el plan de recorte del Gobierno para el próximo año: “continuar con infraestructura, ir por las tarifas en un sendero más complicado, porque se hizo mucho en términos de arreglar el guiso tarifario que le dejaron, pero fundamentalmente en el segmento N1 (ingresos altos). Es decir, lo que queda por venir en el segmento tarifario de luz, gas y boletos de colectivos es más bien clase baja y clase media”. “Entonces -agregó-, en términos de costos políticos para reducir los subsidios, ahí hay un conflicto”, explicó.

En tanto, aseguró que hay un desafío fiscal en cuanto a ingresos en las cuentas públicas por la quita del Impuesto PAIS. “Lamentablemente, hay muy pocas chances de ir a reducciones impositivas”, sumó.

Imagen de WhatsApp 2024-09-25 a las 18.04.14_90cd1d9b.jpg Carlos Melconian en el American Venture Solutions, una empresa boutique que se especializa en soluciones de inversión EB-5

El debate Milei vs Bausilli

En otro orden de su exposición, Melconian afirmó que hay un cortocircuito con Santiago Bausilli, presidente del Banco Central, en relación a la inflación y la recesión. "Se ha empezado a generar una tenue aparición de lo que se llama monetización y crédito, que todos los activos cuando crecen a una tasa inferior a la inflación se licuan, que es lo que pasó en el primer semestre del año y es lo que profundizó la recesión”.

Según explicó, cuando los activos argentinos y sus flujos empiezan a crecer por arriba de la tasa de inflación, entre otras cosas, porque la inflación pasó de 25% a 4% mensual, empieza a darse el proceso inverso. “Y esto en un monetarista ultra, austríaco, anarcocapitalista, es que no va a hacer cosa que le impida el proceso de desinflación para llevar la inflación a cero. Quiere cortar todas las canillas’”, afirmó el analista.

Explicó también que el aumento de la cantidad de dinero y del crédito permiten buscar un piso en el nivel de actividad, pero ponen en duda el proceso de desinflación. “Ese trade off desinflación-actividad tiene que definirse en los próximos 3 a 6 meses ¿Cuál es el ideal? Que siga bajando la inflación y reactive la economía. ¿Puede? Es difícil. ¿Y por qué va a optar el Presidente? Si tuviera que elegir, él preferiría que siga cayendo la inflación, que es su hijo directo, y le va a prestar menos atención al nivel de actividad”, agregó.

El planteo del cepo cambiario: ¿cómo se sale?

En el tramo casi final de su discurso, dijo que es “incontinuable” el cepo para los dividendos de las compañías porque a las empresas extranjeras les interesa más el dividendo que el riesgo país de Argentina.

Sobre el valor del dólar afirmó que este tipo de cambio está lejos del dólar de Martínez de Hoz (un equivalente a números de hoy, de $600) y lejos de un dólar convertibilidad (a números de hoy en $700) aunque dio señales de un eventual atraso del tipo de cambio evitó decirlo claramente. Según detalló, el dólar a $800 con el cual devaluó el Gobierno en diciembre a precios de hoy debería estar en el orden de los $1.500.

"Hay que entender que Argentina no está en la puerta de una tragedia cambiaria por numerología", explicó y aclaró: "No estás ni en la puerta de la tragedia, ni tenés más margen".

Sobre el cepo cambiario afirmó que el Gobierno deberá mantenerlo en cuanto a los consumos en el exterior y sacarlo para las compañías. En relación a lo primero, planteó que ese segmento convivirá con cepo. "Es ilevantable el cepo ahí, ¿porque a cuánto deberíamos poner el dólar sacrificando al pobre?", se preguntó al mismo tiempo que adicionó que se van 800 millones por la cuenta servicios que incluye los gastos en turismo y con tarjeta de crédito al exterior.

El segundo elemento que planteó está vinculado al "ultramonetarismo fiscalista" que pregona Javier Milei, que, según su visión, "le hace escupir dólares al sector privado".

Y el último elemento, no menor, es el dólar blend que "tiene los días contados". "Si no cambia esto, la Argentina va a tener déficit comercial y si Argentina va a déficit comercial está terminado. Son tres cosas que se simplifican cuando se habla de sacar el cepo", concluyó.