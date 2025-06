Cuando el "principio de la realidad económica" cede

Sin la apetencia de pretender abarcar todo su alcance, bien puede tenerse presente que el “principio de la realidad económica”, que se aplica a diversas ramas del Derecho, alude a lo auténtico, a lo verdadero, a lo objetivamente justo, a lo no lesivo, a lo razonable, a lo consonante con la dignidad de la persona humana, a lo no abusivo, a la buena fe, etc. etc.