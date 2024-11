Cómo impacta en Argentina el anuncio de Donald Trump de aumento de aranceles a China y otros países

"Desde que Argentina trazó su relación bilateral con China, hace décadas, la relación con ese país siempre creció y evolucionó bien en materia comercial y cultural a lo largo de los años, pero hoy está en un momento tenso ", dice Gustavo Girado, economista y ex cónsul general y consejero de la embajada de Argentina en China.

Sin embargo, luego de la necesidad de renegociar el swap con China y ante la presión de mantener el vínculo comercial con uno de los principales socios comerciales de Argentina, se vio un cambio en ese sentido. "De a poco, orienta su postura diplomática hacia la moderación y el pragmatismo", dice Vaccarezza.

No obstante, Milei no cedió por completo su postura y sigue empeñado en mantener su alineamiento con EEUU. "El presidente Javier Milei ahora tiene una posición más complaciente y pragmática con China, pero no hay un cambio en su línea ideológica", dice Girado.

No obstante, para Marcelo Elizondo, analista y consultor en negocios internacionales, "a la Argentina no debería afectarla mucho porque a EEUU no le molesta el comercio de commodities con otros países, que es básicamente lo que le vendemos". Indica que lo que más lo incomoda al país del norte es la venta de bienes que afectan a la seguridad pública o a la defensa. Así, Elizondo considera que "Argentina va a poder seguir comerciando sin ninguna objeción por parte de EEUU con China".

