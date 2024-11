Daniel Funes de Rioja puso reparos a la apertura de importaciones: "Queremos competir, pero en igualdad de condiciones"

El titular de la UIA no se mostró en contra de la apertura de las importaciones pero puso reparos. " El punto es bajo qué condiciones se abrirá la economía. Hay que mirar la experiencia internacional. Hoy tenemos Estados Unidos protegiendo su producción, Europa, Canadá, Brasil y desde el punto de vista de las restricciones tenemos distorsiones fiscales”.

Esta vez el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo no participaron del encuentro de la principal entidad industrial del país. A pesar de su ausencia, Funes de Rioja prefirió no confrontar con el Gobierno. “Hubiéramos querido que vinieran”, aclaró y aseguró que no vaciaron la reunión “porque acá hay 1.100 industriales mirando su futuro, la realidad el contexto para tener diagnóstico”.