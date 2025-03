La UIA volvió a pedir que "se balancee la cancha" ante las importaciones

No hace más de un mes en que el ministro de Economía, Luis Caputo, visitó a los industriales en su sede de Avenida de Mayo, a quienes les prometió que el gobierno no iba a hacer nada “para desequilibrar la cancha”. No obstante, varias medidas de apertura importadora se siguieron tomando, mientras que el proyecto de ley sigue sin fecha de tratamiento en el Congreso.

Funes de Rioja informó que la central fabril ya le ha reclamado a los principales dirigentes de los bloques legislativos que la norma se “se trate en este período” a pesar de que se trata de un año electoral en el que actividad parlamentaria disminuye y en general, se especula políticamente con los posibles costos.

Funes de Rioja: "Es una ley trascendental"

En ese sentido, el titular de la UIA indicó que frente a la situación actual “nadie puede ser ajeno”, en tanto aseguró que la Ley Pyme “es una ley sin ideología” y la calificó de "trascendental".

Además de ello indicó que “la estabilización macro economica debe ir acompañada de otros instrumentos” que permitan dar mayor competitividad a las empresas nacionales.

En ese sentido, manifestó que lo importante de la Ley Pyme “no son solo los aspectos fiscales”, sino también ataca la cuestión de la informalidad laboral”.

Declaración de la Junta Directiva de la UIA

La Junta Directiva de la UIA, que es el órgano de conducción que incluye a cámaras y centrales del interior del país, insistió en su ultima reunión remarcar “la importancia de que se trate en el Congreso nacional la Ley de Promoción de Inversiones y Empleo para pequeñas, medianas y grandes empresas”.

“El proyecto fue anunciado por el Gobierno nacional en noviembre pasado, durante la Conferencia Industrial de la UIA, e incluye beneficios impositivos, desgravación de derechos de exportación para bienes industriales, devolución anticipada de IVA y otros con foco en las pequeñas y medianas empresas, y ha contado con propuestas de la UIA desde su anuncio”, señaló la Junta tras su último encuentro.

Un reciente informe de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) advierte que durante el 2024 se cerraron unas 2.300 empresas y se registraron más de 100.000 despidos.

Ley Pyme capitulo laboral

Además de incorporar gran parte de lo dispuesto en el capítulo laboral del DNU 70, la norma incluye un nuevo mecanismo que pone limite a las costas de los juicios laborales, que hoy son una fuente de alta incertidumbre para las empresas.

Por caso, se establece que las costas del juicio no puede superar el 25% del fallo y se dispone que la tasa de interés para actualizar al momento en que se hace efectiva la sentencia no puede pasar de la inflación anual más un 3%.

La iniciativa permite además las prestaciones no remunerativas que pueden incluir bonos de comida, celular, internet, gimnasios y pago de transporte, entre otros puntos.