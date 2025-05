El faltazo de Luis Caputo, una renuncia y el desafío a los empresarios de Federico Sturzenegger

Desde la organización del encuentro señalaron que "por cuestiones de agenda" Caputo no pudo concurrir al tradicional almuerzo. Sin embargo, en los pasillos del evento se comentaba que la ausencia respondió al “desagrado” que provocó en el titular de la conducción económica el “tono fuertemente reivindicativo a favor del campo” del discurso que el titular de CICYP, Marcos Pereda, le hizo llegar en la noche del martes.

De hecho, la Comisión Directiva está conformada por miembros de la Cámara Argentina de Comercio, de la Construcción, la Bolsa de Comercio, Asociación de Bancos, Cámara de Laboratorios Farmacéuticos; entre otros. Por lo tanto, su discurso, en materia de reclamos debería ser de manera general y no de un sector en particular.

A esta situación se sumó, por ejemplo, que Pereda casi no convocó a reuniones del Consejo Directivo, no organizó muchos almuerzos con dirigentes y tuvo una política poco participativa. Y, la gota que colmó el vaso fue que Pereda debía dejar su cargo el 30 de abril, pero no manifestaba la intención de entregar su mandato. Por eso, sorprendió que al final del encuentro, anunciará que dejaría la presidencia.

El nuevo titular surgirá de la fila de los dirigentes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, todavía no está resuelto el nombre, pero en los círculos empresariales se comenta que posiblemente sea la hora de que una mujer encabece CICYP dada la fuerte presencia masculina en la Comisión Directiva de la entidad.

Almuerzo de CICYP (1).jpeg Empresarios junto a Sturzenegger durante el almuerzo de CICYP.

Quejas

Pereda se quejó ante Sturzenegger: “El agro puede producir hasta un 40% más, pero necesita una señal clara: Una hoja de ruta concreta hacia la eliminación definitiva de las retenciones. Un mensaje previsible y sostenido que le permita planificar, invertir y desplegar todo su potencial”.

El ministro le respondió señalando que entre los empresarios hay distintos intereses y que mientras algunos pretenden la baja de las retenciones otros aspiran un recorte en otro tipo de impuestos. "Si hay un debate donde tuvieran que elegir que impuesto bajar, quizás todos tienen una respuesta diferente sobre cuál es el más extorsivo".

Y, reiteró, que el recorte del gasto público es lo que “hace sustentable, sostenible la baja de impuestos", detalló. En este punto de la charla, el funcionario les pidió colaboración a los empresarios y sentenció: "Los necesitamos a ustedes como socios en la motosierra" ya que "la motosierra es la que va a permitir la baja de impuestos".

También precisó que "Argentina tiene una gran economía informal por la carga tributaria, sobre todo en el trabajo. Si uno tiene un gasto público que cae, podrán bajar los impuestos al trabajo y permitir la formalización de los puestos de trabajo. Una empresa que es informal no puede crecer".

Reformas

Sturzenegger anticipó que luego de las elecciones "se va a poder activar la palanca del Congreso para reformas libertarias", como el cambio de la ley de tierras, "que es inconstitucional", y la reforma laboral, educativa, del régimen de coparticipación, tributaria y previsional.

Al referirse al recorte del gasto público, enfatizó que "el proceso de la motosierra sigue a toda marcha". Precisó que, sobre una dotación de 300.000 empleados públicos, se hizo una reducción de 45.000 durante la actual la gestión libertaria sin comprometer el funcionamiento de los organismos estatales, en virtud de la "reducción inteligente, criteriosa y de cosas que no servían para nada".

Tras vaticinar que "se va a sostener este ritmo de crecimiento de 6%", comentó que la baja del gasto permite "devolverle recursos al sector privado” y así aumentar la tasa de ahorro de la Argentina posibilitando la acumulación de capital.

La problemática laboral sigue siendo un tema de preocupación en el mundo empresarios. El ministro de Desregulación apunto en este sentido al señalar: “Argentina tiene un arreglo salarial que es el mismo para todo el territorio nacional y eso le impone al mercado laboral una rigidez que no permite ni siquiera tomar en cuenta las condiciones regionales o de productividad", dijo Sturzenegger ante los empresarios. En este punto, el funcionario aseguró que el horizonte que piensa Javier Milei para reformar la legislación está expresado en el "decálogo que el Presidente comentó en el pacto de mayo".

Elogios

En su discurso, Pereda celebró la salida del cepo y afirmó “Confiamos en que, conforme este rumbo se consolide, se irán levantando las restricciones que aún persisten. Pero lo fundamental ha sido la valentía de hacer lo necesario, aun frente a resistencias y frente a la arraigada costumbre argentina de postergar lo impostergable”.

Remarcó que la macroeconomía argentina vuelve a apoyarse en fundamentos sólidos con superávit fiscal, emisión cero y flotación cambiaria. Pero, según el titular de CICYP, “nada de esto sería posible sin un hecho de magnitud: en tan solo 12 meses, la Argentina redujo su gasto público en un 27%. Es el ajuste más abrupto y profundo registrado por una economía desde la posguerra. Realizado en un plazo récord. Solo comparable al caso de Irlanda, que tardó años en lograr algo similar”.

Y consideró que “Lo más notable es que este ajuste no paralizó la economía: la liberó. Para este año, el consenso está proyectando un crecimiento cercano al 5%. Al reducir el peso del Estado, se liberaron recursos para el sector privado. Hoy traducidos en inversión, empleo y actividad. La recuperación está en marcha y la tendencia cambió.”

Había un consenso entre los asistentes de los cambios positivos de la economía. Los resquemores pasan más porque la apertura de las importaciones vaya a una velocidad más acelerada no permitiendo a algunos sectores del empresariado adaptarse para competir.

El otro temor pasa por la política. Aquí el tema de la conversación era la futura composición del Congreso y admiten que la LLA necesita contar con más representantes, al tiempo que no dejan de señalar que deberían ser un poco más “generosos con el PRO que, con su apoyo, le permitió al gobierno contar con las leyes necesarias para avanzar en su plan.