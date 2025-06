Charlas de quincho: Cristina, trofeos de caza, Milei y los granaderos

Fue Pablo Quirno, secretario de Finanzas, quien esta vez no soportó los cuestionamientos del bueno de Grok, la IA de X, creada por Elon Musk.

Es que a Grok, a quien nadie hasta hoy catalogó de kuka, tampoco le cierra que el Gobierno saque préstamos para mostrar saldo en la caja de ahorro en dólares. Y tampoco le cierra la recompra de bonos AL30 y GD30 con pesos excedentes de licitaciones. Entonces, el funcionario nacional salió a responderle. País monumental, inexplicable, donde los funcionarios se pelean con la IA e intentan convencerla de la cuadratura del círculo.

La decisión de la Corte Suprema, que ratificó esta semana el fallo en contra de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, pateó el tablero y mantuvo a toda la política argentina en vilo. En Casa Rosada intentaron mantenerse al margen todo lo posible, pero el tema fue motivo de conversación durante toda la semana.

Un alto funcionario de diálogo directo con Javier Milei citó al sociólogo francés Émile Durkheim, y consideró que “los hechos sociales no son monocausales”, y que la eventual detención de la exmandataria responde a múltiples factores y procesos sociales que afectarán al Gobierno nacional de forma positiva y negativa a la vez. Una forma de salir del paso sin decir demasiado.

Incluso durante la reunión que mantuvo el jefe de gabinete Guillermo Francos con gobernadores, fue tópico de conversación. El propio funcionario llevó el tema a la mesa oval del Salón de los Escudos, y consideró que la decisión del máximo órgano de justicia aporta “cierta inestabilidad política”. De todos modos, los jefes provinciales fueron por otros asuntos, ligados a pesos crocantes que faltan en sus arcas, producto de la baja de la coparticipación y por los impuestos que recauda Nación pero que luego no ejecuta, como el de los combustibles líquidos, que deberían financiar obras viales que brilla por su ausencia.

De todas maneras, en Balcarce 50 consideran que el momento en el que llega el fallo –pleno armado de la campaña electoral en Provincia- no es beneficioso para el oficialismo. “Puede generar una gran anarquía política”, se escuchó decir en un despacho oficial al respecto.

Mientras tanto, amparado en las nuevas disposiciones para la circulación de la prensa en Casa Rosada, el Gobierno limita cada día más la labor de los acreditados, al punto de circunscribir su permanencia únicamente en la sala de periodistas, ubicada en el primer piso del lugar.

Esta semana, diferentes agentes de Casa Militar (que depende de Secretaría de Presidencia) advirtieron a los trabajadores de prensa que no podían permanecer en el Patio de las Palmeras para realizar guardias periodísticas, una actividad elemental para la profesión, ya que el lugar permite ver quiénes ingresan a reunirse con el Presidente y con los funcionarios que tienen sus oficinas allí. En la misma línea, también se prohibió la circulación en los pasillos próximos al Salón de los Científicos, donde los ministros suelen reunirse.

En las últimas semanas, Javier Milei dispuso que en cada ingreso y egreso de Casa Rosada, una fila de granaderos lo escolte en una suerte de pared humana que impide la visión de quien se encuentra haciendo su trabajo del otro lado del vidrio que delimita el Salón de los Bustos y el Patio de Palmeras. Incluso, el Gobierno analiza el esmerilado de dichos cristales.

La semana pasada se llegó a una situación por demás curiosa, cuando a un trabajador de prensa se lo conminó a quedarse encerrado en el baño porque justo pasaba por un pasillo un miembro de la realeza mileísta. Un funcionario, bah.

Pero la mordaza del Gobierno a la prensa, una forma poco sutil de evitar las críticas, no solo tiene resonancia en Casa Rosada, sino también en el Congreso.

Con ese marco, Martín Menem invitó a los trabajadores de prensa acreditados en el Congreso a un ágape por el Día del Periodista. La cita fue el lunes pasado, en el Bajo Recinto de la Cámara baja. “Todo mi reconocimiento a lo que hacen. Obviamente siempre existen diferencias de criterio. A veces les manifiesto que estoy de acuerdo y a veces les manifiesto mi descontento, siempre dentro del juego de la democracia y con el respeto a las libertades individuales”, dijo el presidente de Diputados, durante el brindis.

Las “diferencias de criterio” de las que habló Martín Menem fueron tales que el grueso de los periodistas acreditados que cubren a diario la actividad parlamentaria optó por pegar el faltazo y, en su lugar, hacerle llegar un petitorio con una serie de reclamos que se repiten desde hace tiempo.

Entre ellos, el más destacado tiene que ver con recuperar el palco que usan los periodistas para cada sesión y para la Asamblea Legislativa. Es que, desde que Javier Milei es presidente, cada vez que pisa el recinto (ya sea para inaugurar el período de sesiones ordinarias o para presentar el Presupuesto), les impiden el acceso por “cuestiones de seguridad”.

Jamás, desde la vuelta de la democracia, la prensa se había visto impedida de acceder a ese lugar, que es estratégico porque permite ver el hemiciclo en su totalidad, así como también, quiénes están en cada uno de los palcos que lo rodean.

Como fuere, los ausentes se perdieron de las empanadas que acompañaron el brindis. Y que, a simple vista, tenían pinta de ser las económicas a $16.000 la docena que dice comer Luis Caputo, y no las de de $48.000 que prefiere Ricardo Darín.

Los banqueros nacionales están entusiasmados con los logros del plan económico del Gobierno al punto que ya fijan metas ambiciosas para “los próximos años”, dicen sin detallar cuántos, al amparo de las nuevas condiciones que se van generando.

Según dijo Javier Bolzico, el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos, esperan llegar a un nivel de crédito al sector privado equivalente al 25% del PBI, algo que sería una marca histórica similar a la que hubo en la década del 90. Pero, como dicen, para eso es necesario que se multipliquen los depósitos de los argentinos en pesos. Tener un cuarto del PBI en financiamiento sería mucho para Argentina, que terminó el año pasado en 12% pero lejos de cualquier país de la región. "En valores constantes, pasamos de 40 a 90 billones de pesos", expresó.

Bolzico habló en el piso 28 de la Torre Macro en la zona de Catalinas Norte, con una panorámica del Río de la Plata a sus espaldas. Fue el agasajo por el Día del Periodista. También remarcó que se regularizaron en 2024 unos u$s13.000 millones, aunque pidió bajar la presión tributaria sobre el crédito, así como evitar "arbitrajes regulatorios y actividades de intermediación no reguladas que puedan poner en riesgo el ahorro y la estabilidad del sistema". Un dardo a las fintech en general y a Mercado Libre en particular.

Más allá de la página optimista que muestran los banqueros, el tema que ahora se analiza con mayor preocupación es la situación de Cristina Kirchner tras su detención.

Entre las hipótesis de un rearmado del peronismo que pudiera por en jaque “el camino” iniciado y las que aseguran su pérdida de poder específico, prevalece la prudencia. “Hay que esperar a ver qué pasa”, decía un banquero.

No obstante, el CEO de un importante banco local ponía dudas en el trazo de la era Milei. La baja del consumo no deja de preocupar a la entidad, enfocada en el negocio retail; negocios del que, dicho sea de paso, se retiraron los grandes jugadores globales. También se mencionó uno de los problemas que empieza a ocupar un lugar en la agenda de los bancos: la suba de los niveles de mora a guarismos que no se registraban desde la salida de la crisis de 2001.

Esas ambivalencias también tuvieron lugar en otro brindis del Día del Periodista, el que organizó IRSA en el Salón Central de La Rural de Palermo. Con el salmón como destacado entre los platos fríos y el goulash como figura de los principales, habló el titular del grupo, Eduardo Elsztain, uno de los empresarios más cercanos a Milei.

Elsztain hizo una alegoría de la Tierra Prometida, y llamó a tener paciencia para ver los frutos de las políticas del Gobierno. Se entusiasmó con la aparición del crédito y con la baja de la inflación, aunque resaltó que el consumo no logra repuntar. IRSA es dueño de los principales shoppings del país.

En el momento en que la ciudad ardía tras la resolución de la Corte Suprema que confirmó la condena a Cristina Kirchner, en el Congreso de la Nación se reunieron ambientalistas, políticos y expertos para la inauguración de la muestra fotográfica "Naturaleza muerta. Trofeos de caza”, con fotografías de la reconocida fotoperiodista Britta Jaschinski.

Con un menú vegano parlemitano, acorde a la temática convocante, y sonido ambiente que llevaba a los presentes al típico escenario de película de cacería con disparos, gritos de dolor de animales como elefantes y rugidos de leones, la exposición llegó a la Argentina de la mano de la organización Humane World for Animals (HWA) y de la diputada nacional Soledad Carrizo, con el objetivo de generar conciencia de cara al tratamiento del proyecto de ley que busca prohibir la importación de trofeos de caza.

Estuvieron presentes los diputados Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Karina Banfi, Laura Rodríguez Machado, Cecilia Ibáñez, Paula Omodeo, quienes apoyan la iniciativa. Inclusive, hubo quién deslizó a modo de chascarrillo, para unir el contexto político con lo que ocurría en la muestra, si el fallo de la Corte no era, justamente, un trofeo de caza. Y las especulaciones sobre quién quería la cabeza de Cristina en el living fue tema también de conversación.

Argentina es el tercer mayor importador de trofeos incluidos en la CITES en América Latina y el 15vo. importador a nivel mundial. Las importaciones continúan a pesar de que 86% de los argentinos se oponen a la caza de trofeos y 92% apoyan una prohibición a la importación de trofeos de caza.

