El superávit fiscal de septiembre obliga al Gobierno a forzar la motosierra para cumplir la meta del FMI Por Carlos Lamiral + Agregar ámbito en









Entre octubre y noviembre, el Ejecutivo tendría que lograr un saldo a favor muy consistente que le permita compensar el déficit esperado de diciembre. En 2025, el cierre del año fue negativo en $2,8 billones.

La jefa del FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro Luis Caputo avanzaron en la aprobación de los números del primer semestre. @LuisCaputoAR

Los datos fiscales de septiembre forzarán al Gobierno a hacer un control más que extremo del gasto para tratar de alcanzar la meta de 2026 acordada con el FMI. A esta altura luce muy difícil. Y es que el dato acumulado de los primeros nueve meses quedó por debajo de lo esperable y diciembre es un mes fuertemente deficitario.

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Eso implica que, entre lo que resta del mes en curso y noviembre, el Ministerio de Economía tendría que reunir al menos unos $4 billones de superávit para así compensar el rojo del cierre del año.

El dato es que entre enero y septiembre el saldo favorable acumulado fue de $15,1 billones, lo que implica que faltarían $1,1 billones para alcanzar la meta acordada con el Fondo de $16,2 billones. A simple vista no sería difícil conseguirlo.

Pero el problema es el déficit estacional de diciembre, producto del pago de aguinaldos y el cierre de cuentas. El año pasado fue de $2,8 billones. En la hipótesis de que este año se diera el mismo resultado, lo que equivaldría a un ajuste del 33% en términos reales, Economía tendría que conseguir un superávit de $3,9 billones entre octubre y noviembre.

Luce complicado, ya que, en el mejor de los casos, el superávit de cada mes debería ser de $1,95 billones, en un contexto en el que caen los recursos y el gasto tiende a subir por el efecto que tiene la inflación en el cálculo de las jubilaciones y otras prestaciones sociales que están indexadas por ley.

Igual se dará el visto bueno Pero para el FMI la Argentina es un ejemplo a destacar en un mundo donde la mayoría de los países tiene déficit en las cuentas públicas y sería muy extraño que la abandone a pesar de que no llegue a cumplir el 100% de la meta. Eso podría ocurrir como resultado de la tercera revisión del acuerdo, que ya está en la última etapa. En los próximos días, el equipo de funcionarios que sigue el caso argentino, encabezado por la portuguesa Joyce Wong, deberá cerrar el Staff Report, que se manda al Board, que termina de aprobar la revisión y autorizar un nuevo desembolso de unos u$s800 millones. Allí podría quedar registrada una nueva meta para 2026 de la Argentina, por menos de los $16,2 billones que figuran actualmente, y así se podría dar por cumplido el objetivo fiscal. En paralelo, Economía tiene el recurso de pisar pagos, como lo hizo en el primer cuatrimestre del año, cuando la deuda flotante trepó de $2 billones a $4 billones. Es un recurso contemplado en el acuerdo. Ese “truco” tiene costos políticos. En el inicio del año se suspendieron pagos a médicos del hospital Garrahan, no se actualizaron salarios universitarios y hasta se retrasaron pagos de subsidios al transporte, lo que generó protestas en las calles.