El Gobierno logró un superávit primario de $1,4 billones en septiembre y acumula 1,2% del PBI en 2026

El Palacio de Hacienda anunció que en el noveno mes del año obtuvo un saldo financiero positivo de $977.173 millones después del pago de los intereses de la deuda. Con este resultado, se complica para el Gobierno alcanzar la meta con el FMI.

El Gobierno logró un superávit primario de $1,4 billones en septiembre . Así lo anunció el Ministerio de Economía este viernes. Además, indicó que obtuvo un saldo financiero positivo de $977.173 millones después del pago de los intereses de la deuda.

De esta manera, acumula un superávit primario de 1,2% del PBI en los primeros nueve meses de 2026 y un superávit financiero de 0,3% del producto . El superávit primario subió 53% en términos reales en comparación con septiembre del año pasado.

De acuerdo con los datos oficiales, en septiembre el Sector Público Nacional (SPN) tuvo ingresos totales por $15,8 billones, con un incremento de 2,58% , de los cuales $9,2 billones fueron de origen impositivo y $5,1 billones correspondieron a aportes y contribuciones a la seguridad social. El resultado incluye $516.340 millones de rentas de la propiedad y $433.338 millones de otros ingresos no impositivos.

Por el lado de los gastos corrientes, se reportaron $14,3 billones, con una baja de 0,8% , de los cuales $6,5 billones correspondieron a prestaciones de seguridad social y $4,3 billones a transferencias corrientes.

El gasto de capital se ubicó en $561.025 millones , entre los que se destacan los gastos en el área de Defensa y los correspondientes a la reactivación de las tareas en el complejo hidroeléctrico La Barrancosa-Cóndor Cliff.

En cuanto a los intereses, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó que bajaron 12,8% si se excluyen los generados por las letras capitalizables. "En efecto, el superávit financiero de $412.898 millones de septiembre de 2025 a valor actual, se transformó en un superávit de $977.173 millones en septiembre de 2026, determinando una suba real interanual del 136,7%", indicó la entidad.

Por otro lado, indica que 8 de los 16 componentes del gasto tuvieron incrementos interanuales en términos reales. "Los que más subieron fueron Gasto de Capital a Provincias (60,3%), Transferencias Corrientes a Provincias (56,2%), Otros Gastos Corrientes (28,5%) y Otros Gastos de Funcionamiento (18,1%)", dice el IARAF.

Además, precisa que las jubilaciones y pensiones contributivas, que representan el 38,9% del gasto, subieron un 7,5% interanual. Los cuatro gastos que más cayeron fueron: Otras Funciones (-75,5%), Otros Programas Sociales (-40,4%), Subsidios al Transporte (-28,8%) y Asignaciones Familiares Activos, Pasivos y otras (-25,7%). El gasto salarial, que participa con el 11,5% del gasto primario total, tuvo una baja real interanual del 0,9%.

Lo que importa para el FMI

Según indica el acuerdo con el FMI, para diciembre el Gobierno tendría que acumular $16,2 billones, pero los datos hasta el momento indican que el Ministerio de Economía tiene un desafío muy importante entre octubre y noviembre, si se tiene en cuenta que diciembre es deficitario.

El reporte del IARAF indica que "en los primeros nueve meses de 2026 con relación a igual periodo de 2025, surge que los ingresos totales tuvieron una variación real interanual negativa de 3,5%". "Esto obedece a que los ingresos tributarios tuvieron un descenso en términos reales del 4,3% y los no tributarios subieron un 7% real interanual. El incremento de los ingresos no tributarios no logró compensar la importante caída real interanual de los ingresos tributarios", indica la entidad.

Por otro lado, señala que "el gasto primario registró una baja real interanual del 2,3% durante los primeros nueve meses de 2026" y que "como resultado, el superávit primario de los primeros nueve meses de 2025 de $17.081.737 millones (medido en moneda constante de septiembre 2026), se transformó en un superávit primario de $15.013.343 millones". Eso refleja una baja real del 12,1%. Al excluir los ingresos por privatización, el superávit primario es de $13.763.610 millones, con un descenso real interanual del 19,4%, según indica el análisis del IARAF.

El problema con diciembre es que suele tener un déficit importante. El de 2025 fue de $2,87 billones, que, actualizados por la inflación a septiembre, equivalen a $3,83 billones. En el supuesto de que el déficit de diciembre del año pasado se repitiera en términos reales, el Gobierno tendría que sumar unos $5 billones de superávit en octubre y noviembre para conseguir la meta acordada con el FMI. No es de descartar que la tercera revisión del acuerdo con Argentina, que está en fase de culminación por estos días, contemple un waiver y una reducción de la meta anual.