La industria del envase, en crecimiento y renovación: impacto en el PBI y desarrollos para la reutilización

"Las nuevas tendencias de consumo también requieren envases especialmente diseñados, como las generadas por la corriente de compras online. Durante la pandemia hubo una explosión del delivery y la industria del envase tuvo que responder a ese desafío inédito. Actualmente, hasta las compras del supermercado se resuelven a través de plataformas. El envase no sólo es un contenedor, debe asegurar que el producto llegue en óptimas condiciones al momento del consumo. Hay mucha ingeniería detrás para que eso suceda", detalló.

Recicladores Urbanos Buenos Aires Reciclaje Basura.jpg Cooperativas de reciclaje en Buenos Aires. Foto: Juan Ignacio Roncoroni - EFE.

Al respecto del impacto de las nuevas tecnologías, Acevedo aseguró que "son enormes, tanto en materiales como en las tecnologías de diseño. Estoy seguro de que pronto veremos en ella el desembarco de la inteligencia artificial que nos llevará a un estadio superior. Un cambio comparable al que, en su momento, produjo la llegada de la informática a los procesos industriales". "Del mismo modo, la IA permitirá nutrirnos de elementos que, hasta hace poco, no teníamos", reiteró.

El cuidado ambiental en los envases

El propio Acevedo hizo hincapié en uno de los aspectos más pertinentes a la hora de evaluar la gestión de los envases: el cuidado ambiental. "Los árboles que se utilizan son plantados especialmente, no se trata de bosques nativos", aseguró al referirse a la industria de las cajas, pero aclaró que "el problema no son los envases, el asunto consiste en ver dónde van después de su uso. La adecuada disposición final de los envases, posconsumo, requiere inversiones e infraestructura que muchas jurisdicciones no encararon. En nuestro país hay, todavía, más de cinco mil basurales a cielo abierto".

En ese sentido, aseveró que están "desarrollando, dentro del Instituto, un sistema de gestión voluntaria. Las empresas van a ser responsables de fomentar y dar disposición final a sus productos. Algo que va más allá de concentrarlos en depósitos luego de su uso. La idea es no tener una ley que obligue sino que sean las mismas empresas las que opten por suscribirse y reciclar sus productos posconsumo".

Finalmente, se lamentó de que en los contenedores de reciclaje hay "muchas personas que tiran cualquier cosa y no se recogen en los tiempos establecidos, lo que provoca contaminación y plagas. Lo central es generar conciencia a través de la educación, además de controlar y multar a quienes no cumplen las normas. Desde el Instituto participamos en capacitaciones a municipios y cooperativas, continuamente. Tenemos una comisión, Envase y Medioambiente, que se ocupa primordialmente de eso, de la interacción con legisladores".