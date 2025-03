Gino Paulucci Junior: el rey de las bolsas de plástico de Brasil apuesta por el gas de Vaca Muerta

"No hay planes en Brasil para prohibir el plástico. Han intentado, pero no lo han logrado", dijo Gino Paulucci Jr, de ABIMAQ.

Periodista: ¿Cuál es la importancia de que ABIMAQ y Abiplast organicen una feria en conjunto como esta?

Gino Paulucci Jr.: Es muy fácil de explicar eso. ABIMAQ representa a los fabricantes de todas estas máquinas que ustedes están viendo. Con la venida de Abiplast en convivencia a nuestra feria, existen muchos pabellones de transformadores. Esto es muy importante, porque lo que interesa al fabricante de máquinas es tener el subsidio del transformador, lo que él necesita, lo que él quiere, lo que necesito desarrollar, y viceversa. Mi interés es vender máquinas para ellos. Entonces, lo más cierto es lo que se ha hecho ahora: juntamos las máquinas con quien compre las máquinas. Esta ligación es perfecta. Demoramos 10 años para juntar las entidades, ni fue fácil.

Periodista; ¿Por qué se demoró tanto?

Gino Paulucci Jr.: Se demoró tanto porque la otra feria era de Abiplast. Y nosotros desde ABIMAQ compramos tres ferias en Sao Paulo Expo por 30 años. Y durante esos 30 años ninguna otra entidad ni plásticos, máquinas, herramientas, ni máquinas operativas, podrán tener otra feria aquí. Tenemos la exclusividad, y eso mató a la otra feira. Ahora somos los principales actores de la feria, que son las máquinas. Si usted hace una feria de productos va a venir poca gente. En cambio, acá yo recibo a gente de todo el mundo. Lo que interesa en una feria de plásticos son las máquinas, aunque también interesa los otros productos.

Periodista: En charlas con empresarios del plástico, mencionan entre los desafíos el déficit de mano de obra, la necesidad de energía más barata, menos impuestos, la sustentabilidad, ¿cuáles son los desafíos que tiene la industria a futuro?

Gino Paulucci Jr.: Todos los que usted citó, pero principalmente hoy tenemos un dinero muy caro para las inversiones en Brasil. Y el parque industrial brasileño está muy envejecido en todos los sectores. Entonces, para mejorar, incluso para mejorar el medio ambiente, usted necesita usar máquinas de última tecnología, porque ellas gastan menos kilovatios por kilo producido, producen mucho más rápido, no dejan tantos electrométicos sin uso como antiguamente. Entonces, el desafío mayor es modernizar el parque industrial para que se vuelva más amigable al medio ambiente.

Periodista: Sobre la energía en particular, ¿ven la posibilidad de abastecerse con gas de Vaca Muerta para producir?

Gino Paulucci Jr.: Siempre que estoy en Argentina hablamos mucho con nuestros compañeros industriales, y tenemos esa expectativa. Necesita haber integración, porque Argentina tiene el gas de Vaca Muerta, tiene como traerlo a Brasil, es fácil traerlo, pero falta un pedacito solo de gasoducto. Es una energía que se convierte en más barata y sustituye a Bolivia, que está en su fase final de producción de gas.

Periodista: Y permite acceder a una energía de transición más limipia...

Gino Paulucci Jr.: Sí, hoy hay muchas empresas, como nuestra empresa (Polimáquinas), que solo usa energía limpia. Tenemos un contrato y un certificado mundial de eso. No es producida por nosotros, yo compro energía de enormes grupos, que producen solar y eólica hasta el momento, pronto debe entrar el hidrógeno verde. Pero lo de energías limpias, ya sucede hoy.

Periodista: Ustedes poseen una de las máquinas de bolsas de plástico más tecnológicas de la feria, ¿de qué se trata?

Gino Paulucci Jr.: Esta máquina sacolera (de bolsas) tiene dos metros y cinco pistas, pero puede ser tener hasta siete pistas, aunque el largo de la bolsa disminuye. Su velocidad es grande, trabaja 350 ciclos por minuto. En este caso, trabaja 350 veces con cinco bolsas por minuto, son 1.750 bolsas por minuto. La historia de bolsas y supermercados es una bestialidad. Esta máquina de bolsas es la única que no es de uso único de plástico.

Periodista; ¿Cómo es eso?

Gino Paulucci Jr.: Se llama erróneamente plástico de uso único. En realidad, plástico de uso único son todos los plásticos que están dentro del supermercado. ¿Habrán visto a alguien reutilizar un paquete de arroz, de frijoles, de azúcar, de proteínas animales, etc.? Todo lo que está en el supermercado está embalado en plástico. Todos estos plásticos son de uso único. Después de irse a su casa, se utiliza en plástico para el baño, en plástico para la cocina. Incluso para el plástico, porque los barrios más simples no compran sacos apropiados para el plástico. Pero es apropiado, porque la filosofía es que el plástico esté en un plástico para que no haya proliferación de vectores. Y esta de aquí cumple también esta tarea. Los motociclistas ponen en marcha cuando llueve. Los niños de áreas simples también. Llevan como su mochila de escuela. Es decir, es un producto que está agregado a la vida de todas las personas, no solo de los brasileños. Por lo tanto, es una locura muy grande.

Periodista: ¿Y qué se necesita, entonces?

Gino Paulucci Jr.: Lo que necesita es una educación para que el plástico se destine adecuadamente, para que pueda ser reciclado. Incluso, máquinas producen estos mismos productos, tanto si es un producto virgen o si es reciclado. El problema es que la educación necesita venir acompañada de la instrucción. Porque las niños son doctrinadas de acuerdo con la cabeza del profesor hoy, pero se necesitamos tener una norma, un padrón de enseñanza que muestre que no es solo el plástico (lo que hay que reciclar). El plástico, el vidrio, las latas, el papel, todo puede ser encaminado a la reciclación, es lo que llamamos economía circular. Necesitamos que venga la economía circular necesita para generar valor, y estamos trabajando mucho para ello.

Periodista: ¿En qué favorecen a la economía circular?

Gino Paulucci Jr.: Por ejemplo, nosotros en Polimáquinas tenemos una máquina que desde el comienzo hasta el final tiene unos 12 metros. Los motores eléctricos son pequeños, así que no se usa demasiada energía eléctrica, no hay agua, no ácido sulfúrico, así que el plástico es mucho más reciclable. Si tomas el papel en el supermercado, y ese papel tiene plástico dentro, y compras leche, leche fría, antes de llegar a tu auto para poner las cosas, ¡pum!, se te cae todo porque el papel se humedece y se rompe. Es por eso que la industria pasó de papel a plástico hace 40 años, y ahora está volviendo en la manera equivocada al papel. Esto es político, no es una decisión técnica, es una decisión política.

Periodista: ¿Existen actualmente planes para limitar el uso de plástico en Brasil?

Gino Paulucci Jr.: No hay planes en Brasil para prohibir el plástico. Han intentado, pero no lo han logrado. Yo, personalmente, he luchado por muchos años en la ciudad de San Pablo, ante el Estado de San Pablo y en el Ministerio del Ambiente, y ganamos todos los pleitos, porque tenemos una argumentación técnica. Es fácil, muy fácil ganar cuando defiendes el plástico.

Periodista: ¿A qué mercados exportan hoy?

Gino Paulucci Jr.: Polimáquinas exporta hace más de 40 años. Ya llegamos a exportar para 22 países. Hoy exportamos para 20, porque a Venezuela ya no llegamos por motivos geopolíticos. Pero exportamos hace muchos años, y eso está aumentando. El martes en la feria tuvimos prácticamente solo visitantes extranjeros, muy interesados.

Periodista: ¿Cuál es la diferencia entre su producto brasileño y el de sus competidores?

Gino Paulucci Jr.: El costo-beneficio. No tengo ninguna duda de que una máquina italiana, como la que diseñó un inventor que yo traje de allá para desarrollar nuestra tecnología, o una máquina alemana hoy en día, producen más. Pero yo puedo producir la misma cosa, y en vez de usar cinco o seis servomotores, yo voy a usar 15. Y si las máquinas europeas quieren lo mismo, el precio va a subir tanto, que yo no tendré mejor mercado en América Latina. Entonces, no me interesa hacer máquinas para Europa, porque allá el plástico ya es muy reducido. Me interesa hacer máquinas para ofrecer a toda América.