La OPEP incrementa su estimación de demanda de petróleo para 2027 y advierte por falta de reservas + Agregar ámbito en









La organización recortó por sexta vez consecutiva su estimación de crecimiento de la demanda para 2026. La contracara de la suba de Arabia Saudita fue Rusia, cuya producción descendió en septiembre en 38.000 barriles diarios respecto de agosto.

OPEP eleva previsiones: La OPEP ajustó al alza su demanda global de petróleo para 2027, citando la necesidad de reponer reservas. Depositphotos

De acuerdo con una copia de su reporte mensual, la OPEP ajustó al alza sus estimaciones de demanda global de petróleo para 2027. La organización fundamentó este incremento en la urgencia de reponer las reservas estratégicas consumidas tras el conflicto armado en Irán.

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Según la agencia Reuters, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) recortó nuevamente su previsión de crecimiento de la demanda global de crudo para 2026, según se detalla en el reporte, lo que representa la sexta revisión a la baja consecutiva.

Asimismo, la OPEP reportó un repunte en la extracción de petróleo del bloque OPEP+ durante septiembre, con Arabia Saudita al frente de la expansión. El mayor productor del bloque comunicó a la organización que su extracción alcanzó los 8,372 millones de barriles diarios de crudo en septiembre, lo que representa un aumento superior a los 2 millones de barriles diarios con respecto a los niveles de agosto.

Previsión 2026 a la baja: La organización recortó por sexta vez consecutiva su estimación de crecimiento de la demanda para 2026. Producción de petróleo de Rusia cae 38.000 barriles al día en septiembre Por su parte, la producción de petróleo de Rusia descendió en septiembre en 38.000 barriles diarios respecto de agosto, ubicándose en 8,643 millones de barriles por día, según se desprende de los datos mensuales de la OPEP, citados por Reuters.

La producción de crudo en Rusia, el tercer mayor productor de petróleo del mundo, experimentó una tendencia a la baja como consecuencia de los ataques sostenidos de Ucrania contra la infraestructura energética del país, que han afectado de manera directa a diversas refinerías de petróleo.

Arabia Saudita impulsó la extracción del bloque en septiembre, mientras que Rusia reportó una caída. Depositphotos Cabe precisar que Rusia había rebajado las previsiones de producción de petróleo para este año a su nivel más bajo en 17 años para 2026 debido al conflicto con Ucrania, según el Ministerio de Economía. En su reporte mensual, la OPEP también señaló que la producción de petróleo de Kazajistán el mes pasado aumentó en 22.000 barriles diarios con respecto a agosto, hasta alcanzar los 1.851 millones de barriles diarios.