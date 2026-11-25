El próximo domingo el cártel petrolero mundial se reúne en Austria. No será una cumbre más. Los especialistas advierten que es una de las más complicadas de los últimos tiempos. ¿Cuáles son los escenarios plausibles y cómo jugará cada país productor? ¿Para 2027 acordarán excedentes, cuotas de mercado o sostener los precios del crudo?

Los ministros de la OPEP+ se reúnen el próximo domingo en Viena para la 42° reunión ministerial del grupo . Las cuotas de producción del cártel petrolero expiran a fin de año y no hay respuestas fáciles sobre la mesa. La agenda exige que los ministros lleguen a un acuerdo simultáneamente sobre dos cuestiones políticamente delicadas: cuánto puede producir cada miembro de forma sostenible y cuánto debería producir realmente el grupo en 2027. Ambas preguntas son más difíciles de responder de lo habitual, advierten los expertos.

Para Jorge León , el jefe de análisis geopolítico de la consultora noruega Rystad Energy (RE), “Viena será testigo de una de las reuniones de la OPEP+ más complicadas de los últimos años, y esta vez la dificultad es estructural más que política. Se les pide a los ministros que se pongan de acuerdo sobre los niveles de capacidad de producción, cuando la guerra ha convertido la producción actual en una guía poco fiable de lo que los miembros pueden sostener realmente” . Explica que todos los países con déficit de producción tienen argumentos sólidos para afirmar que dicho déficit es temporal, sin embargo, se les pide que establezcan cuotas para un mercado cuyo equilibrio en 2027 depende enteramente de la rapidez con que se reabra el estrecho de Ormuz al tráfico comercial, algo que ninguno de ellos controla.

Destaca que la tensión subyacente se da entre Arabia Saudita y el resto de los productores del Golfo, que necesitan precios más altos para financiar las reparaciones y la recuperación, y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que abandonaron la OPEP y ahora fijan su propia producción. Por otro lado, a medida que mejoran las rutas marítimas, Abu Dabi tiene motivos de sobra para actuar con rapidez y recuperar clientes. “Cada barril que la OPEP+ retiene para sostener los precios es un barril que los Emiratos Árabes Unidos pueden vender. Este no es un riesgo teórico, sino la principal limitación de lo que cualquier acuerdo de Viena puede lograr en la práctica” , sostiene León.

En este contexto, la consultora proyecta un escenario base de un superávit mundial de alrededor de 5 millones de barriles por día, incluso con una recuperación solo parcial en el Golfo, lo que aumenta la importancia del plan de producción que presente Viena.

La OPEP+ ha gestionado una estructura escalonada de recortes desde 2022. Las cuotas del grupo, que abarcan 17 países, incluyen una reducción colectiva de aproximadamente 2 millones de barriles diarios acordada en octubre de 2022 y prorrogada hasta diciembre de 2026. Además, ocho productores acordaron dos rondas adicionales de recortes voluntarios que suman alrededor de 3,85 millones de barriles diarios. Siete de esos ocho (Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán) conforman ahora la OPEP+7. No hay que soslayar que los EAU participaron antes de abandonar la OPEP y la OPEP+ en mayo de 2026.

En este marco, León recuerda que la reversión de los recortes voluntarios comenzó en abril del año pasado, y durante un tiempo, llegaron más barriles al mercado, y el grupo de 17 países elevó la producción de 31,3 millones de barriles diarios en marzo de 2025 a alrededor de 33,3 millones de barriles diarios antes de la guerra en Medio Oriente.

Pero la guerra revirtió drásticamente esos avances: las interrupciones en el Golfo Pérsico redujeron la producción del grupo a 24,4 millones de barriles diarios en abril de 2026, incluso mientras la OPEP+7 seguía aumentando sus objetivos de producción. Para septiembre, los siete países habían revertido por completo ambas rondas de recortes voluntarios y acordaron mantener los objetivos de septiembre hasta diciembre. Así la producción de los 17 se había recuperado hasta los 31,1 millones de barriles diarios en octubre, todavía más de 3 millones de barriles diarios por debajo de la cuota combinada. “Si las exportaciones del Golfo se recuperan rápidamente, incluso una simple prórroga de las cuotas actuales podría añadir una cantidad significativa de barriles al mercado en 2027”, opina el experto de RE.

El foco de la polémica

Antes de que los ministros puedan fijar objetivos de producción, primero deben acordar niveles de capacidad sostenibles para cada miembro. “Esta revisión siempre es políticamente delicada, pero resulta especialmente difícil ahora. Nueve meses de perturbaciones en el Golfo han convertido la producción en tiempos de guerra en un indicador poco fiable de la capacidad real. Los países cuya producción ha disminuido debido a las perturbaciones bélicas pueden argumentar con fundamento que cualquier reducción en su cuota de producción refleja una limitación temporal, y no un límite estructural a su capacidad productiva. Esto da margen a casi todos los miembros para oponerse a un nivel de referencia inferior”, señala León.

En tal sentido, Rusia ilustra claramente el problema: en octubre, bombeó alrededor de 8,4 millones de barriles diarios frente a una cuota de casi 10 millones. Las huelgas en Ucrania han dañado la infraestructura de refinación y exportación, reduciendo la capacidad de Rusia para procesar y transportar crudo. Moscú puede argumentar, con razón, que su capacidad sigue siendo superior a la producción actual y que una cuota basada en la producción limitada actual restringiría injustamente su acceso al mercado mucho después de que se alivien algunas de esas restricciones.

Por otra parte, países como Guinea Ecuatorial, Malasia, Azerbaiyán y Sudán han producido sistemáticamente por debajo de sus cuotas. Entonces, si la revisión determina que esas brechas reflejan limitaciones de capacidad permanentes, sus objetivos podrían disminuir. Kazajstán, en cambio, tiene argumentos razonables para obtener una cuota mayor tras la expansión de Tengiz, que aumentó la producción en 2025. “Si la OPEP+ mantiene fijo su límite máximo general, dar cabida a Kazajstán implica asignar menos recursos a otros países. La revisión también podría reincorporar a Libia al sistema de cuotas”, sostiene el experto de RE. Vale señalar que Libia ha estado exenta desde 2016, pero su producción se ha mantenido cerca de su capacidad estimada desde principios de 2025, alcanzando alrededor de 1,4 millones de barriles diarios en octubre. Pero también Venezuela tiene argumentos sólidos para mantener su exención: produjo alrededor de 1,2 millones de barriles diarios en octubre y aún se encuentra en proceso de recuperación para alcanzar una capacidad estimada de alrededor de 2 millones de barriles diarios. Una cuota fijada al nivel de producción actual podría limitar dicha recuperación. En los últimos meses circularon rumores sobre la posible salida del país caribeño del cártel.

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¿Cuál es la pregunta clave para 2027?

En el supuesto caso de que los ministros se pongan de acuerdo sobre la capacidad, así y todo, se enfrentan a una segunda decisión, posiblemente más difícil: ¿cuanto petróleo debería bombear realmente la OPEP+ en 2027? “La respuesta depende en gran medida de la rapidez con que se recuperen las exportaciones del Golfo a través del Estrecho de Ormuz, una variable que escapa al control del grupo”, considera León quien comenta que en el escenario base de la consultora, los flujos del Golfo se recuperan gradualmente en 2027, pero se mantienen por debajo de los niveles anteriores a la guerra. Incluso con esa recuperación parcial, se prevé que el mercado mundial muestre un superávit promedio de alrededor de 5 millones de barriles diarios.

Pero en un escenario de interrupción permanente, donde los flujos siguen estando muy restringidos, el superávit es considerablemente menor. Entonces, “un recorte calibrado para evitar el superávit en el escenario base podría resultar demasiado drástico si la interrupción persiste, pero no hacer nada podría significar que las existencias aumenten rápidamente si las exportaciones del Golfo se recuperan más rápido de lo previsto”.

Por otro lado, la guerra ha dado a varios miembros un fuerte motivo para priorizar los precios altos sobre el volumen. Los productores del Golfo, que perdieron importantes ingresos por exportaciones, necesitan liquidez para reparar la infraestructura y reconstruir. Rusia tiene sus propias razones para preferir precios más firmes: las huelgas en Ucrania han restringido la producción, mientras que las sanciones y el aumento de los costos de envío han reducido las ganancias de Moscú por los barriles que puede vender. Para estos miembros, una prima de precio mediante una reducción controlada de la oferta ayuda a compensar la pérdida de ingresos.

Arabia Saudita llega a Viena con una postura algo diferente: redirigió sus exportaciones de crudo al Mar Rojo a través del oleoducto Este-Oeste, amortiguando el impacto en los ingresos por exportaciones en comparación con otros productores del Golfo. Por lo tanto, “es posible que Riad sienta menos presión para respaldar los precios mediante un recorte, especialmente a medida que mejoran las rutas marítimas del Golfo y los productores compiten por recuperar la relación con sus clientes”.

Además, la salida de los EAU de la OPEP agrava esta tensión: como país no miembro, los EAU tienen libertad para aumentar su producción de forma independiente. En 2025, contaban con la tercera mayor capacidad de producción de crudo de la OPEP y tienen fuertes incentivos para reintroducir barriles en el mercado rápidamente a medida que mejora el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz. Cada barril que la OPEP+ retiene para sostener los precios crea una oportunidad para que los EAU aumenten sus ventas. Sostiene León que esta dinámica dificultará que el grupo llegue a un acuerdo sobre recortes lo suficientemente profundos como para influir significativamente en los precios, y que estos los mantengan.