Decisión clave: la OPEP+ congela la producción de petróleo tras superar los u$s100

La alianza liderada por Arabia Saudita y Rusia mantendrá sin cambios su oferta de crudo en noviembre, en medio de las disrupciones provocadas por la guerra con Irán.

Qué impacto tiene este congelamiento en el resto del mundo.

La OPEP+ decidió mantener sin cambios su producción de petróleo durante noviembre , por segundo mes consecutivo, en un mercado atravesado por las restricciones de oferta derivadas de la guerra con Irán y después de que el crudo superara la barrera de los u$s100 por barril durante la última semana .

La decisión fue acordada este domingo por Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán , siete miembros clave de la alianza que durante el último año revirtieron gradualmente dos recortes voluntarios de producción que sumaban 3,85 millones de barriles diarios.

De esta manera, el nivel de producción alcanzado en septiembre permanecerá congelado hasta noviembre inclusive. Los países volverán a reunirse el 1° de noviembre para evaluar las condiciones del mercado.

La decisión, que era esperada por los operadores, llega en un momento de fuerte tensión en el mercado energético internacional. El Brent cerró la última semana en u$s102,25 por barril , mientras que el WTI estadounidense terminó el viernes en u$s 91,11 .

Frente a las restricciones de oferta y al encarecimiento de los combustibles, el G7 acordó liberar hasta 100 millones de barriles de petróleo y productos derivados de sus reservas estratégicas .

La medida comenzará de manera inmediata y se extenderá durante los próximos cuatro meses, con especial énfasis en el abastecimiento de diésel, uno de los combustibles que enfrenta mayores tensiones.

El objetivo es incrementar la disponibilidad en el mercado y moderar el impacto que la guerra con Irán y las interrupciones en las rutas de suministro están teniendo sobre los precios internacionales.

La iniciativa se conoció, además, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, descartara prohibir las exportaciones de diésel de Estados Unidos, una posibilidad que había generado preocupación en los mercados debido al peso del país como proveedor internacional de combustibles.

Trump había evaluado limitar las ventas externas frente al fuerte incremento de los precios domésticos, pero finalmente dio marcha atrás. Una restricción estadounidense podía profundizar la escasez internacional, particularmente en Europa y América Latina.

La iniciativa se conoció, además, después de que Donald Trump descartara prohibir las exportaciones de diésel de EEUU

La guerra con Irán golpea la oferta mundial de petróleo

La tensión sobre los precios está directamente vinculada con las perturbaciones en la producción y el transporte de energía en Medio Oriente, especialmente por las dificultades para el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y el mar Rojo.

La OPEP advirtió que el conflicto redujo la capacidad de producción y exportación de varios de sus miembros. En agosto, el bombeo total del grupo se ubicó en 24 millones de barriles diarios, un 15% por debajo del nivel de enero, previo al inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que derivaron en la guerra.

Si se incorpora la producción de los países aliados, la OPEP+ suministra unos 38 millones de barriles diarios, equivalentes aproximadamente al 38% de la oferta mundial prevista para 2026.

En este contexto, el comité ministerial de la organización advirtió sobre la necesidad de preservar las rutas marítimas internacionales y señaló que los ataques contra infraestructura energética no solo reducen la disponibilidad de suministro, sino que también incrementan la volatilidad del mercado.

La OPEP+ prepara una revisión de sus cuotas para 2027

La atención del mercado comenzará a desplazarse ahora hacia la reunión plenaria de la OPEP+ prevista para el 30 de noviembre, cuando los 21 integrantes de la alianza analizarán los recortes de producción que todavía permanecen vigentes hasta fin de año. El grupo mantiene restricciones por unos 2 millones de barriles diarios, adoptadas originalmente a fines de 2022.

La discusión será particularmente relevante porque la organización deberá establecer nuevas cuotas de producción a partir del 1° de enero de 2027, en un escenario en el que existe una creciente diferencia entre los niveles formales de producción y el bombeo efectivo debido a las interrupciones ocasionadas por los conflictos en Medio Oriente.