Los 21 países de la alianza discutirán los límites de producción y la capacidad de bombeo de sus miembros. Las diferencias entre Rusia e Irak complican el acuerdo.

La OPEP+ debatirá las cuotas de producción de petróleo para 2027 en medio de las tensiones geopolíticas y las diferencias entre sus integrantes.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) celebrará este domingo una reunión ministerial para definir las cuotas de producción de petróleo de 2027 , en un escenario atravesado por la guerra en Medio Oriente , la intensificación del conflicto en Ucrania y las diferencias internas sobre la capacidad de extracción de sus integrantes.

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El encuentro reunirá a los representantes de los 21 países de la alianza, que deberán resolver no solo los volúmenes de producción permitidos para el próximo año, sino también los niveles máximos de capacidad sostenible de cada miembro. Este último punto genera resistencias y amenaza con complicar las negociaciones.

Según informó Bloomberg , sobre la base de declaraciones de dos delegados del grupo, la OPEP+ también analiza mantener las cuotas actuales hasta enero , ante la incertidumbre sobre las consecuencias de la guerra en Irán para el mercado petrolero.

La discusión adquiere relevancia porque los nuevos parámetros de capacidad productiva podrían convertirse en la referencia para establecer las cuotas futuras, en un contexto en el que varios países enfrentan dificultades para alcanzar sus actuales objetivos de extracción.

Uno de los principales temas de la reunión será la aprobación de los niveles máximos de producción sostenible de cada país, elaborados a partir de un proceso de evaluación independiente que se extendió durante casi dos años.

El trabajo estuvo a cargo de la consultora estadounidense DeGolyer and MacNaughton, contratada para analizar la capacidad de extracción de los integrantes de la alianza. Sin embargo, algunos gobiernos cuestionan los resultados y consideran que las cifras asignadas no reflejan adecuadamente su potencial productivo.

"Por primera vez, las capacidades máximas de producción sostenible de los países miembros (...) han sido evaluadas y establecidas mediante un proceso independiente y objetivo", destacó a mediados de noviembre el secretario general de la OPEP, Haitham al-Ghais.

La iniciativa comenzó a mediados de 2025, cuando los miembros encargaron a la secretaría de la organización desarrollar "un mecanismo de evaluación de la capacidad máxima de producción sostenible de los países participantes".

El objetivo es contar con una referencia común que permita mejorar la transparencia de la industria y establecer criterios para el cálculo de las futuras cuotas.

No obstante, los conflictos bélicos dificultan la tarea. La guerra en Oriente Medio y la escalada de las hostilidades en Ucrania afectaron la producción de algunos de los principales integrantes del grupo, lo que genera interrogantes sobre cuánto petróleo pueden extraer en condiciones normales.

"Cada país que se enfrenta a un déficit de producción puede argumentar de forma creíble que ese déficit es solo temporal", explicó Jorge León, analista de Rystad Energy.

Por ese motivo, el especialista anticipó que será "una de las reuniones más complejas de la OPEP+ desde hace años".

Irak y Rusia, en el centro de las negociaciones petroleras

Entre los países que presentan mayores diferencias aparece Irak, uno de los productores del Golfo más perjudicados por la guerra en Oriente Medio.

Bagdad ya habría rechazado la evaluación de su capacidad productiva por considerar que el volumen asignado resulta demasiado bajo.

Los analistas de DNB Carnegie señalaron que Irak "sostiene desde hace tiempo que las restricciones a la producción limitan su capacidad para financiar la reconstrucción del país".

La situación de Rusia representa otro desafío para la organización. El país registró una extracción de 8,4 millones de barriles diarios en octubre, considerablemente por debajo de su cuota, cercana a los 10 millones de barriles por día.

Otra "gran cuestión es Rusia (...), que produjo 8,4 millones de barriles diarios en octubre, cuando su cuota era de casi 10 millones", afirmó León en declaraciones a la agencia AFP.

Esta diferencia entre la producción efectiva y los límites establecidos plantea dificultades para determinar qué capacidad debería reconocerse al país dentro del nuevo esquema.

El antecedente de Emiratos Árabes Unidos y la recuperación de Venezuela

Las tensiones internas también plantean un desafío para la cohesión de la OPEP+, que ya sufrió la salida de Emiratos Árabes Unidos a principios de 2026.

Abu Dabi justificó su decisión en el "interés nacional", en momentos en que proyecta incrementar considerablemente su capacidad de producción petrolera durante los próximos años.

El antecedente genera preocupación dentro de la alianza, dado que un nuevo alejamiento podría reducir su peso e influencia sobre el mercado internacional de crudo.

En paralelo, Venezuela, uno de los miembros fundadores de la OPEP, llegará a la reunión con una producción en recuperación.

El país incrementó su actividad petrolera después de firmar distintos contratos con grandes compañías internacionales, entre ellas la estadounidense ExxonMobil.

Tras el levantamiento de las sanciones, la producción venezolana alcanzó aproximadamente 1,158 millones de barriles diarios en octubre, un dato que refleja el crecimiento de su actividad extractiva.

Con estos antecedentes, la reunión ministerial deberá abordar tanto la continuidad de las actuales restricciones como la definición de un nuevo marco de referencia para 2027. Las diferencias sobre la capacidad real de los productores y la incertidumbre geopolítica aparecen como los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo.