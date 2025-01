La economía recalienta más que Donald Trump y los mercados se preguntan si la Fed no tendrá que subir sus tasas

Las cifras de empleo -la contundencia de los 256 mil nuevos puestos de trabajo- ubican a las decisiones recientes de la Fed de Powell en una clara posición off side. La bonanza no está exenta de bemoles. Desde septiembre también, los bonos expresan su disconformidad en estado de alerta.

Sorpresa en el mercado de trabajo de EEUU. Nadie esperaba la creación de 256 mil empleos netos en diciembre. Sí, cien mil puestos menos. La desocupación mermó una décima a 4,1%. Donde la regla de Sahm identificó una recesión consumada existe una bonanza que no se detiene. El legado del presidente Biden es formidable. Y eso no sorprende. Se conocía de antemano, aunque los votantes no lo tuvieran presente. La Fed de Jerome Powell, que desde septiembre recortó sus tasas un punto completo, le proporcionó además un fuerte impulso extra. Al igual que el entusiasmo que despertó en los “animal spirits” el triunfo electoral de Donald Trump , el 6 de noviembre, con la promesa de más desregulación y menos impuestos.

Así como no hay mal que por bien no venga, la bonanza no está exenta de bemoles. Desde septiembre también, los bonos expresan su disconformidad en estado de alerta. A su juicio, la economía necesita moderación urgente y no más estimulantes. Desde un primer momento, discreparon con la agenda de la Fed y de la campaña política. Y pusieron el grito -y las tasas- en el cielo. Cuando el banco central rebajó medio punto las tasas cortas, los bonos izaron las tasas largas en la misma magnitud. Y la pulseada siguió en un abierto enfrentamiento. Cien puntos base recortó la Fed. De 5,50% a 4,50%. Cien puntos base escaló la tasa a diez años. De 3,60% a 4,60%. En diciembre, Powell dio a entender que el proceso oficial de reducción de tasas entraba en modo pausa. En principio, hasta que la Administración Trump despliegue sus iniciativas concretas. Las tasas largas continuaron su ascenso. Ellas no esperan a que el presidente electo muestre sus cartas.

Las cifras de empleo -la contundencia de los 256 mil nuevos puestos de trabajo- ubican a las decisiones recientes de la Fed de Powell en una clara posición off side. La tasa a diez años ya orilla 4,80%, un avance de 120 puntos base desde que se accionó el pivote de la política monetaria. Más se espantan los bonos, más se afirma el dólar fuerte en los mercados de cambios. Así, las condiciones financieras que la Fed quiso relajar se tensan en el margen. La Bolsa que ensayó un potente Trump rally de septiembre a noviembre, acusa recibo desde diciembre de la torva oposición de la renta fija. Cabizbaja, dejó de marcar la agenda. Son las tasas largas y el dólar los que mandan . El temor y ya no la ambición. Que la economía se calme, lo que desvela a los bonos, le sentaría mejor.

A esta altura, los bonos tienen una idea fija y la realidad les dio la razón. Les alcanzará con una mala lectura de inflación, puntual, esta semana, para que la tasa larga desafíe 5%. Trump asume la semana próxima. Cualquier exabrupto, a los cuales es tan afecto, bastará para lograr el mismo desenlace. La carga de la prueba se invirtió. Trump deberá esforzarse para que la inercia no perfore el techo de 5%. Con agitar su plataforma de campaña (más aranceles, deportaciones masivas y menos impuestos), aunque después no la ejecute, le daría un pie fácil a la escalada.

Trump-Powell: ¿quién tiene la palabra?

¿Y qué hará la Fed? ¿No sabía Powell acaso a lo que se exponía? Mal puede haberle sorprendido la data. El detalle, tal vez sí. No su tendencia de fondo. Nunca hizo falta desmantelar así las tasas. Medio punto cuando la campaña todavía estaba viva, y otro medio cuando Trump ya había ganado. ¿Por qué, si la economía crecía al 3%? Solo porque Powell lo impuso. Y no aceptó objeción en contra. Que lo digan Michelle Bowman o Beth Hammack que supieron votar en disidencia. ¿Por qué querrá cambiar ahora su plan? Si de veras temiese la inflación no habría sido tan agresivo sin necesidad. El informe de empleo es muy robusto, pero matizado con presiones salariales en suave declinación. En esencia, la Fed cree que la inflación está bajo control. Los precios de mercado evolucionan dentro de la meta de 2%. Los que todavía resisten son precios imputados (como el costo de los servicios de vivienda). Y la Fed es paciente. No tiene prisa en cantar victoria.

Powell no teme la inercia de la inflación pasada. Desconfía sí de las decisiones que pueda tomar la nueva Casa Blanca. Las Trumponomics no serán muy inflacionarias, dice el ex chairman Ben Bernanke. Veremos, sugiere Powell quien ya hizo todos los arreglos para mirarlo desde el palco. Si Bernanke está en lo cierto, hacia mediados de año, la Fed podrá retomar el camino de bajas. Esa es la zanahoria. ¿La suba de tasas es el garrote? Sí. Pero, está en manos de los bonos. La Fed promete cruzarse de brazos. Y no hablará de aumentos. Es Trump quien ahora tiene la palabra. Y tiene el antídoto ideal a disposición, la motosierra del gasto. ¿Se animará a encenderla para mechar con el anuncio de los aranceles en alza? O preferirá blandir un puñado de distracciones -el nuevo “eje del mal”: Panamá, Dinamarca y Canadá- como para distender la presión interna, desplazar la beligerancia afuera, y que Wall Street no se arruine con el cambio de gobierno.