Las empresas de colectivos se reúnen con el Gobierno en la previa de la discusión paritaria

Sin embargo, eso no ocurrió: Economía se mantuvo firme en su postura de no entregar más fondos ni de habilitar una suba de tarifas. La meta de la cartera que comanda Luis Caputo es no generar una presión extra a la inflación. Es que, un aumento del boleto del colectivo en el AMBA se traduciría en una aceleración inflacionaria, que podría jugarle en contra al Gobierno, ya que busca mostrar que se mantiene la baja del índice de precios al consumidor (IPC) .

"No existe precedente en el que habiéndose acordado incrementos salariales, no se hubiera contemplado mediante la resolución inmediata consecuente la actualización de las costas salariales y no salariales", resaltaron las cámaras empresarias en la última misiva dirigida al titular de Transporte, Franco Mogetta.

En el pedido de audiencia con las autoridades de la Secretaría, las empresas señalaron además la posibilidad real de que "desaparezcan" servicios.

"Resulta imposible gestionar una empresa en tales circunstancias. Señor secretario, ¿qué es lo que se pretende hacer con el transporte automotor de pasajeros del AMBA? Miles de trabajadores y cientos de empresarios argentinos cuyo principal orgullo es ver crecer sus empresas, renovar su parque móvil, pagar sus obligaciones laborales, fiscales comerciales en término, merecen una pronta respuesta", cuestionaron.

Ahora, desde Nación accedieron a reunirse aunque no dieron garantías sobre una posible respuesta satisfactoria a los requerimientos empresariales.

Además, desde la UTA miran de reojo la reunión, ya que comenzarán a discutir la paritaria con las cámaras empresariales y, en este contexto, se vuelve difícil que se habilite una actualización acorde a lo solicitado.

Otro factor influirá en la discusión salarial será la reciente imposición de la Secretaría de Trabajo de que las paritarias no se ubiquen por encima del 2%, ya que no las homologará. Se trata de una nueva estrategia del Gobierno para que los salarios no impacten en la inflación y continuar mostrando una desaceleración de índice.