Tres marcas chinas de televisores que debés tener en cuenta

Pero, ¿y respecto a los televisores? Aunque LG, Samsung o Sony sigan siendo referentes en el mercado, lo cierto es que en España cada vez son más las marcas chinas que traen sus televisores para tratar de romper el dúo Japón-Corea.

Y, como pasó con los móviles, estas marcas logran resultados que, como mínimo, hay que tener en cuenta a la hora de comprarse un nuevo televisor. Hisense, Xiaomi y TCL son las firmas más interesantes que podemos encontrar en España y que pueden suponer un ahorro y una sorpresa para cualquier usuario.

Hisense: 4K y ULED, a precio de ganga

Hisense es muy llamativa, principalmente, por su precio. Un televisor no suele ser una inversión especialmente pequeña, pero la marca china ofrece modelos de grandes prestaciones por un coste competitivo.

Aunque los precios oscilan entre los 300 y los 1.400 euros, la relación calidad/precio de estas televisiones suele ser una de las mejores del mercado. En concreto, el Hisense O8B es uno de los más interesantes.

Se trata de un televisor OLED muy lejos de los 1.000 euros que suelen costar. Entre 500 y 600 euros (dependiendo del momento y de la tienda), el Hisense O8B es el panel OLED más barato del mercado español, aunque no sacrifica ninguno de los beneficios que estos traen.

Uno de los principales alicientes de esta marca es su propia tecnología: el ULED. La tecnología ULED - Ultra LED - es una evolución del QLED, ya que requiere de iluminación a parte de los diodos.

Estos televisores pueden encender cada píxel de manera individual, lo que supone negros más oscuros (sin llegar al “puro” del OLED) que el QLED. A su vez, estos paneles tienen una resolución de 4K y una retroiluminación muy mejorada, ya que el panel se divide en 240 zonas para iluminar distintos sectores de la pantalla -a esto se le conoce como Ultra Local Dimming-. Además, cuenta con un sistema para mejorar el movimiento de las imágenes -Ultra Smooth Motion Rate- insertando fotogramas.

Xiaomi: los modelos menos exigentes

Aunque Xiaomi es una marca conocida en España, muchos usuarios desconocen que también ofrece televisores además de móviles. Los Mi TV son las teles del gigante chino que, al igual que con los teléfonos, apuntan a las gamas bajas y medias.

Aunque no son unos precios exageradamente más bajos, su modelo más barato, el Mi TV 4A, no sobrepasa los 180 euros. De 32 pulgadas y HD, este televisor es una opción para quienes prefieren apenas gastar en este electrodoméstico.

Xiaomi apuesta por Android TV en sus televisores y una app nativa de Netflix. Esto los convierte en una opción muy interesante para los que buscan una TV para tener en la habitación y utilizar de vez en cuando.

Eso sí: no tienen grandes resultados. Aunque Xiaomi asegura que sus televisores tienen HDR, estos no son capaces de reproducirlo correctamente, por lo que activarlo no va a suponer ningún cambio con el SDR (el habitual).

TCL: el viejo confiable

TCL es la última de este recorrido, pero no por ello la menos interesante. Esta empresa es ya una veterana en otros mercados y debes considerarla si estás pensando en cambiar de televisor. La marca china, como la empresa ha declarado en multitud de ocasiones, pretende convertirse en un referente en el sector. Frente a Samsung, LG o Sony, TCL se presenta como una marca que abarca todas las franjas: baja, media y alta.

Los paneles MiniLED es el panel que los chinos presentan para encarar a los OLED. Se trata de una tecnología 1.000 veces más pequeña que los LED habituales y, por tanto, pueden aumentar el número de diodos y que, en pantallas más pequeñas, se alcance un nivel muy alto de brillo, lo que supone mejores colores.