Marcelo Elizondo, sobre los aranceles recíprocos: "El mundo entra en un proceso de desaceleración, no de crisis"

ARANCELES RECIPROCOS EEUU CUADRO

Con relación a las gestiones de Milei en los EEUU, Elizondo señaló que “probablemente lo que el Presidente tratará de hacer ahora es negociar una baja desde ese 10% para algunos productos recíprocamente, que es lo que Milei llama el acuerdo de libre comercio”. Citó como posibles casos a los minerales y la energía.

Cabe recordar que estas negociaciones están condicionadas por la pertenencia argentina al Mercosur que establece una política arancelaria común para los países miembros.

La economía global, hacia una desaceleración

“El mundo entra en un proceso de desaceleración, no de crisis tipo estrepitosa, pero de desaceleración”, anticipó Elizondo.

El especialista evaluó que la economía de la primera potencia se verá afectada porque la inflación va a subir y van a bajar las cotizaciones de las empresas. Pero también consideró posible que ”en simultáneo haya un proceso de inversión porque es un mercado muy grande con alto poder adquisitivo y justifica que las grandes empresas inviertan en los EEUU para abastecer el mercado local”.

Asimismo, remarcó que el país del norte “tiene un perfil de economía muy internacional porque se ha destacado por producir en las grandes tecnologías, ha enviado la manufacturación más rudimentaria a otros países desde los cuales importa y eso es lo que Trump quiere recuperar con estos aranceles, tratando de que las empresas vuelvan a los EEUU”.

Advirtió que “si el resto del mundo le empieza a poner aranceles compensatorios o restricciones y trabas, creo que el saldo va a ser negativo para EEUU. Y si lo que entra en crisis es la relación de Washington con las otras grandes economías del mundo, básicamente con Europa, con China, con Japón, con Canadá, el mundo va hacia una desaceleración, no una crisis. No me imagino una recesión, aunque puede ocurrir, pero para que suceda creo que tienen que incorporarse otros componentes, éste solo no alcanza, pero sí una desaceleración, un debilitamiento de la economía”.