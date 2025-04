Fin al congelamiento salarial: los senadores pasarán a cobrar cerca de $9 millones

En marzo venció el "congelamiento" que los legisladores nacionales votaron el año pasado. A principios de mes hubo paritarias en el Congreso y, como los miembros del Senado no se pronunciaron al respecto, estas impactan de lleno en sus dietas. Javier Milei salió a cuestionarlos desde las redes.

Abril llega a su fin y los senadores se preparan para ganar cerca de $9 millones en concepto de dieta, luego de haberse “desenganchado” 8 meses de las paritarias del Congreso . En marzo venció el congelamiento dispuesto por los propios legisladores –luego prorrogado por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Pero, como el cuerpo no se pronunció al respecto, los acuerdos salariales a los que arribaron los gremios a principios de mes impactarán de lleno en sus cuentas bancarias. Una vez más, el presidente Javier Milei salió a cuestionarlos desde sus redes sociales .

Los senadores –salvo aquellos que viven a menos de 100 kilómetros de CABA- pasan a cobrar cerca de $9 millones desde este mes . Es decir, el equivalente a más de 30 jubilaciones mínimas , que en las últimas horas fue actualizada en $296.481 . Esto es luego de que los miembros de la Cámara alta se pusieran de acuerdo para no llevar ninguna propuesta que frene el impacto de las últimas paritarias en sus ingresos, tal cual hicieron en agosto pasado.

Durante abril, los senadores dejaron de lado sus diferencias en dos oportunidades. En primer lugar, acordaron celebrar una sesión para homenajear al papa Francisco. A diferencia de Diputados –que no lograron ponerse de acuerdo- votaron, de manera unánime, un proyecto de declaración.

La segunda fumata blanca que se vio en la Cámara alta fue el silencio que mantuvieron en torno al aumento que registrarán en sus dietas. Excepto el cordobés Luis Juez que, en soledad, le pidió a la titular del Senado que las paritarias no impactaran en su dieta. (En rigor, la nota no tuvo impacto porque los senadores no pueden decidir sobre sus dietas de manera unilateral).

A comienzos de abril, los trabajadores del Congreso –cuyos salarios vienen perdiendo fuertemente contra la inflación- firmaron, junto con las autoridades de ambas Cámaras, un incremento salarial del 1,5% en enero y 1,2% en febrero. En ambos casos, retroactivos.

Ahora bien, a diferencia de Diputados, donde las dietas están a merced de las negociaciones que Martín Menem lleva por lo bajo con los popes de la Cámara baja –y que mantiene ocultas bajo 7 llaves- en el Senado, sus ingresos están atados a las paritarias.

Es que un año atrás, cuando bajo el lema de la “motosierra” La Libertad Avanza congeló las dietas en ambas Cámaras, los senadores votaron en el recinto (a mano alzada) un nuevo mecanismo de actualización de sus ingresos. De esa manera, se “desentendieron” de las políticas libertarias que no solo implicaban congelarles las dietas a los diputados y senadores. Sino también, en pos de la “austeridad”, los ajustes salariales implicaron una pérdida del 66,59% para los trabajadores del Congreso respecto del 30 de noviembre de 2023.

En aquel momento, los senadores aprobaron la dieta número 13 a modo de “aguinaldo” (del cual no gozaban, y los diputados siguen sin gozar). Pero, además, establecieron un cálculo para determinar sus dietas. En aquella sesión establecieron que cada dieta sea el equivalente a 2.500 módulos. Para el caso de los senadores que viven en el interior del país. Es decir, casi todos, hay que sumarle otros 1.000 módulos por gastos de representación, y otros 500 por desarraigo.

Las remuneraciones de los empleados del Congreso se calculan multiplicando la cantidad de módulos establecidos para cada categoría por el valor de la unidad de módulo. En rigor, lo que se negocia en las paritarias es el monto del módulo. Con las paritarias celebradas a comienzos de abril, ese monto fue elevado a $2.286.

Así las cosas, hasta marzo, los senadores que viven a menos de 100 km de CABA, tuvieron un ingreso bruto de $4.916.982,79. Mientras que el plus rondaba los $2.950.189.

Tras las paritarias que celebraron a comienzos de mes los senadores pasaron a cobrar, desde este mes, $5.715.000 brutos. Además del plus, que se elevó a $3.429.000. Es decir, un total de $9.144.000 (brutos).

Milei, contra los senadores

Conocida la noticia de que los senadores registrarán un ajuste en sus dietas, el presidente Javier Milei salió a cuestionarlos. A través de sus redes sociales.

Posteó una foto de dos ratas, con las manos levantadas, y vistiendo remeras que dicen "Unión por la Patria". Al lado, el siguiente mensaje: "Las ratas del Senado evitaron congelar su dieta, van a cobrar 9 millones de pesos por mes".

Vale aclarar que la vicepresidenta, con quien Milei está enfrentado, no percibe esos ingresos. A diferencia de Martín Menem, que es un diputado más, ella no es senadora. Su sueldo es abonado por la Casa Rosada.

“Mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice", había dicho en enero de este año. En mano, la titular del Senado cobra cerca de $2,9 millones en mano. Muy por debajo de los senadores.