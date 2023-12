Obras: Gobierno se reunió con empresarios para delinear el nuevo esquema de iniciativa privada

El ministro le adelantó a los presentes que para poner en marcha en el nuevo esquema serán necesarios cambios en la legislación vigente que incluyan programas de incentivos para proyectos de inversión en infraestructura a partir de un nuevo esquema de iniciativa privada.

Gustavo Weiss, presidente de Camarco, celebró la convocatoria y aseguró: "Valoramos infinitamente esta convocatoria porque el objetivo del CPI es trabajar en conjunto con las autoridades de turno y que a tres días de haber asumido nos convoquen a esta reunión, es música para los oídos. Desde ya estamos 100% de acuerdo en trabajar en conjunto a partir de mañana".

A su turno, Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, valoró la reunión y aseguró que "tenemos una propuesta en consonancia con los intereses de la Nación, que en forma conjunta con esta gran alianza estratégica que tenemos con la Cámara de Construcción y los integrantes del G6, nos da la oportunidad de estar sentados en esta mesa, teniendo la oportunidad no solamente de estar, sino también de opinar y proponer".

El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, también rescató la iniciativa y aseguró que "mirar el país federalmente es algo que nosotras consideramos imprescindible, por el deterioro del entramado. Además, el rol y la participación del sector privado, que desde ya agradezco, es algo que nosotros veníamos reclamando. Esta es una oportunidad para cumplirlo y, la verdad, tenemos que hacerlo".

En la reunión el ministro Ferraro presentó a quienes serán sus secretarios de Transporte, Franco Mogetta, de Obras Públicas, Luis Giovine, de Vivienda y Hábitat, Héctor Lostri y de Comunicaciones y Conectividad, Ignacio Cingolani; quienes participarán de las futuras mesas técnicas del CPI en sus respectivas áreas.

Luis Caputo adelantó que no licitarán nueva obra pública

Dentro del paquete de medidas enfocadas en el ajuste del gasto público, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció días atrás que le pondrá fin a las licitaciones de obras públicas de acá en adelante. Además, se cancelarán proyectos no iniciados.

"El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva, y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado", dijo el ministro Caputo y agregó: "La realidad es que no hay plata para pagar más obra pública que, como todos los argentinos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos o de los empresarios de turno. La obra pública ha sido siempre uno de los focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina".

Sobre el modelo futuro de desarrollo de obra pública, el titular de Economía adelantó que avanzarán con el proyecto de obras privadas: "Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo".