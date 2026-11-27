Algunas entidades ofrecen mejores tasas de interés a quienes invierten sin tener una cuenta abierta. Qué diferencias hay y cómo aprovecharlas para ganar más dinero.

A la hora de hacer un plazo fijo , la mayoría de los ahorristas suele recurrir al banco en el que cobra su sueldo o tiene una cuenta abierta . Sin embargo, algunas entidades ofrecen mejores tasas de interés a quienes no son clientes y permiten realizar la inversión sin necesidad de abrir una nueva cuenta.

Entre las opciones disponibles en noviembre, hay dos bancos que presentan diferencias en las ganancias según la modalidad elegida para depositar el dinero.

De acuerdo con las tasas informadas al Banco Central de la República Argentina (BCRA) el 25 de noviembre, tanto el Banco Hipotecario como el Banco Provincia ofrecen mejores condiciones para quienes realizan la inversión a través de sus plataformas destinadas a no clientes.

El Banco Hipotecario y el Banco Provincia ofrecen tasas más altas para quienes hacen un plazo fijo sin ser clientes.

En el caso del Banco Hipotecario , la tasa nominal anual (TNA) para sus clientes es del 19,5%. Al depositar $100.000 durante 30 días, se obtienen $1.602,74 de intereses. En cambio, quienes no tienen una cuenta en la entidad acceden a una tasa del 22%, con una ganancia de $1.808,22.

Por su parte, el Banco Provincia ofrece una TNA del 21% a sus clientes, lo que permite ganar $1.726,03 por el mismo monto y período . La alternativa disponible en su página web eleva el porcentaje al 22% y deja una ganancia de $1.808,22.

La diferencia en pesos: qué conviene más entre cliente y no cliente

El Banco Hipotecario presenta la mayor diferencia entre ambas modalidades, ya que quienes invierten sin ser clientes reciben $205,48 adicionales por cada $100.000 depositados. En la entidad bonaerense, en tanto, la ventaja económica es de $82,19.

Con la tasa más alta de ambos bancos, los ahorristas reciben un total de $101.808,22 al cabo de 30 días. Si bien la diferencia puede parecer pequeña, cuanto mayor sea el capital invertido, más dinero se obtendrá al elegir la opción que mejor paga.

Una particularidad del Banco Provincia es que sus propios clientes también pueden acceder al beneficio. Para hacerlo, deben contar con una cuenta a su nombre en otra entidad bancaria y utilizar su CBU o alias al momento de realizar la operación.

La diferencia de intereses aumenta cuando se deposita una cantidad mayor de dinero. Freepik

Qué pasa al vencimiento y qué datos mirar antes de confirmar la operación

Una vez cumplidos los 30 días, el dinero invertido y los intereses generados se acreditan en la cuenta bancaria desde la cual se hizo el depósito. No es necesario acercarse a una sucursal para retirar los fondos ni realizar otro trámite para recuperarlos.

Antes de confirmar la inversión, es importante revisar la tasa ofrecida, el importe de los intereses, la fecha de vencimiento y la suma total que se recibirá. Los bancos cuentan con simuladores en sus páginas web que permiten conocer estos datos sin comprometer el dinero.

También se debe tener presente que los fondos permanecerán inmovilizados durante todo el período acordado. Quienes deseen volver a invertirlos al finalizar el mes podrán realizar una nueva operación con las tasas disponibles en ese momento.