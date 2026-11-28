Las diferencias entre las tasas de interés pueden cambiar cuánto ganás en apenas un mes. Algunos bancos ofrecen mejores condiciones que otros.

Comparar las opciones de los bancos puede ayudar a sacarles más provecho a los ahorros.

El plazo fijo es una de las alternativas que tienen los argentinos para generar ingresos con sus ahorros . La posibilidad de invertir desde el celular o la computadora y disponer nuevamente del dinero en apenas un mes son algunas de las ventajas que ofrece esta herramienta.

Sin embargo, antes de hacer un depósito, es importante comparar las tasas de interés de los distintos bancos para aprovechar mejor el dinero.

La mejor tasa nominal anual (TNA) del relevamiento del 24 de noviembre es del 24%. Banco Bica, Banco CMF, Banco de Comercio, Banco Meridian, Crédito Regional y Reba ofrecen este porcentaje, con el que se pueden ganar $3.945 en apenas 30 días al depositar $200.000.

Entre las opciones que más se acercan a ese importe se encuentran Banco del Sol, Banco Mariva y Banco Voii . Los tres pagan una tasa del 23%, lo que permite obtener unos $3.781 de intereses. En tanto, Banco Dino y Banco Hipotecario ofrecen un 22%, con una ganancia de $3.616.

Otra de las alternativas es Bibank , donde se pueden conseguir $3.534 adicionales gracias a su tasa del 21,5%. También aparecen Banco Masventas , que paga un 21%, Banco de Córdob a, con un 20,75%, y Banco del Chubut , con un 20,5%. En los tres casos, las ganancias superan los $3.300.

Cuánto pagan Banco Nación, Galicia, BBVA y otros bancos líderes por un depósito de $ 200.000

Entre los bancos más conocidos del país, Banco Provincia ofrece una tasa del 22%, con la que sus clientes pueden ganar $3.616 en un mes. Le sigue Banco Macro, que paga un 21,5% anual y permite sumar $3.534 a los ahorros.

En Banco Nación, la tasa se ubica en el 19,25%, por lo que quienes inviertan $200.000 recibirán unos $3.164 de intereses. La ganancia en Banco Credicoop es un poco menor, ya que ofrece $3.041 con una tasa del 18,5% anual.

Por su parte, Banco Galicia paga un 18,25%, lo que permite obtener $3.000 adicionales, mientras que Santander ofrece un 18% y deja $2.959. En ICBC, con una tasa del 17,9%, se pueden ganar $2.942 durante el mismo período.

Entre las opciones que menos pagan dentro de este grupo aparece BBVA, que ofrece un 17% anual. Al cumplirse los 30 días, el ahorrista tendrá $202.795 disponibles en su cuenta.

Banco Nación, Galicia y otras entidades conocidas tienen distintas tasas para quienes hacen un plazo fijo. Freepik

Las entidades con las tasas más bajas (desde el 16 %) y qué diferencia marcan al vencimiento

Banco Patagonia es el que menos paga entre las entidades consultadas. Con una tasa del 16% anual, quienes depositen $200.000 conseguirán una ganancia de $2.630 en un mes. Banco Ciudad se encuentra apenas por encima, con un 17% que deja $2.795 de intereses.

En mejores condiciones aparecen Banco Comafi, Banco Julio y Banco Provincia de Tierra del Fuego, que ofrecen un 19% y permiten ganar $3.123. Por su parte, Banco de Formosa paga un 19,5%, con el que se pueden obtener $3.205 adicionales.

La diferencia entre el banco que más paga y el que menos ofrece es de $1.315 para una misma inversión de $200.000. Esta distancia se vuelve todavía más importante a medida que aumenta la cantidad de dinero que una persona tiene disponible para ahorrar.

El último dato del Banco Central de la República Argentina (BCRA), correspondiente al 19 de noviembre, ubicó la tasa promedio para los ahorristas particulares en el 20,13%. Con ese porcentaje, un depósito de $200.000 dejaría una ganancia de $3.309 en 30 días.