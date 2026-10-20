Plazo fijo: cuánto rinden $2.000.000 a 60 días + Agregar ámbito en









La ganancia depende de la tasa y del canal elegido. Los porcentajes pueden cambiar según el plazo y las condiciones de cada entidad.

El comparador se encuentra en el sitio oficial del BCRA, en la sección de plazos fijos online en pesos. La información es reportada por las propias entidades financieras.

Invertir $2.000.000 en un plazo fijo tradicional durante 60 días permite calcular de antemano cuánto dinero se recibe al vencimiento, siempre que se mantenga la tasa pactada al constituir el depósito. En el Banco Nación, el resultado cambia según la operación se realice en una sucursal o por medios electrónicos.

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La comparación también importa al elegir otra entidad. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica un comparador de tasas para depósitos online en pesos a 30 días, con información declarada por los bancos. Es una referencia útil para revisar las ofertas.

Cuánto rinde un plazo fijo de $2.000.000 a 60 días En el Banco Nación, un depósito de $2.000.000 a 60 días puede generar estos intereses, según las tasas informadas para cada canal:

por sucursal: con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 16,50%, la ganancia es de $54.246,58. Al vencimiento, el monto total es de $2.054.246,58

por medios electrónicos: con una TNA del 20%, los intereses llegan a $65.753,42. El capital más la ganancia suma $2.065.753,42 La diferencia entre ambas modalidades es de $11.506,84 para el mismo capital y plazo. La alternativa electrónica ofrece un rendimiento mayor con las tasas indicadas, pero antes de constituir el depósito conviene verificar que sigan vigentes y que correspondan a las condiciones de la operación.

La TNA expresa una tasa anual de referencia. Para estimar los intereses de un plazo fijo tradicional se toma el capital, se multiplica por la tasa anual y por la cantidad de días, y se divide por 365. Por eso, una TNA del 20% no significa que el depósito genere un 20% de ganancia en 60 días: el interés se calcula en proporción al tiempo que el dinero permanece inmovilizado.

Las tasas que ofrecen los principales bancos para esta herramienta El comparador oficial del BCRA informa las tasas nominales anuales para plazos fijos online en pesos a 30 días. Las principales entidades presentan estos porcentajes: Banco Provincia: 21% para clientes y 22% para no clientes

BBVA: 19,50%

Banco Macro: 19,50%

Banco Nación: 18,75%

Banco Ciudad: 18%

Banco Galicia: 17,75%

Banco Credicoop: 18,50%

ICBC: 18,10%

Banco Santander: 16,50%

Banco Patagonia: 16% Los porcentajes corresponden a colocaciones online a 30 días, por lo que no hay que tomarlos como las tasas para un depósito a 60 días. El propio BCRA advierte que la tasa puede variar según el monto y el plazo. Antes de invertir, es necesario consultar la propuesta vigente en el banco elegido y comprobar si la oferta es exclusiva para clientes o también está disponible para quienes no tienen cuenta en esa entidad. Todo lo que tenés que saber antes de invertir Un plazo fijo tradicional tiene un plazo definido. Una vez constituido, el dinero queda depositado hasta la fecha de vencimiento. Por eso, antes de elegir esta herramienta, es importante separar el monto que se quiere invertir de los fondos que podrían necesitarse para gastos o imprevistos. Al finalizar los 60 días, el banco devuelve el capital inicial más los intereses generados. Si el ahorrista quiere volver a invertir el dinero, puede constituir un nuevo plazo fijo al vencimiento, pero la tasa de esa renovación va a depender de las condiciones vigentes en ese momento. No se garantiza que sea igual a la del depósito anterior. Por último, las tasas pueden modificarse y las diferencias entre entidades repercuten directamente en el resultado final. Antes de confirmar la operación, conviene revisar el porcentaje ofrecido, el plazo, el canal de contratación y el monto que se recibe al vencimiento. La comparación debe hacerse con datos actualizados y para condiciones equivalentes, sin asumir que una tasa publicada para 30 días se mantiene durante dos meses.

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