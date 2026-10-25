Presión tributaria: las pymes argentinas enfrentan al menos 62 obligaciones entre impuestos, retenciones y trámites fiscales

Un informe identificó 34 tributos nacionales, provinciales y municipales, además de 28 regímenes de retención, percepción e información.

La supersposición de impuestos que impactan en las pymes argentinas.

Las pequeñas y medianas empresas argentinas enfrentan una compleja estructura impositiva que incluye al menos 62 obligaciones tributarias y administrativas distribuidas entre los distintos niveles de gobierno. Si bien durante el último año se redujo la cantidad de gravámenes, la multiplicidad de impuestos, tasas, contribuciones y mecanismos de recaudación anticipada continúa representando un desafío para la gestión financiera y operativa de las compañías.

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Así se desprende del Vademécum tributario argentino de pymes 2026 , elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), con el apoyo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). El relevamiento identificó que una pyme representativa puede quedar alcanzada por 34 tributos distintos y 28 regímenes de percepción, retención e información , lo que configura un entramado de al menos 62 obligaciones.

El estudio no mide el porcentaje de ingresos o ganancias que las empresas destinan al pago de impuestos, sino que analiza la cantidad de tributos y exigencias administrativas que pueden recaer sobre su actividad durante un año. Para ello, considera tanto los pagos directos como aquellos gravámenes que se trasladan explícitamente al precio de los bienes y servicios que utilizan.

El informe toma como referencia una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) con establecimiento propio, empleados registrados, vehículos y equipamiento tecnológico, que compra insumos nacionales e importados, exporta parte de su producción y realiza operaciones bancarias. También contempla el consumo de electricidad, gas, agua, internet y telefonía celular, entre otros servicios necesarios para su funcionamiento.

De los 34 tributos identificados, 16 corresponden al Gobierno nacional, ocho a las administraciones provinciales y otros diez a los municipios.

Entre los impuestos nacionales se encuentran el IVA, Ganancias, el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, los derechos de importación y exportación, los impuestos sobre los combustibles líquidos y las contribuciones vinculadas con el empleo registrado.

En el ámbito provincial, el relevamiento incluye Ingresos Brutos, el Impuesto de Sellos, el Inmobiliario y los gravámenes sobre los automotores, además de distintas tasas asociadas con servicios públicos y trámites administrativos.

Por su parte, los municipios aplican tasas y derechos relacionados con la inspección, seguridad e higiene, el alumbrado público, la propiedad inmobiliaria, los vehículos y la publicidad comercial, entre otros conceptos.

Análisis impositivo.- IARAF y la Cámara de Comercio

Esta superposición de tributos alcanza diferentes etapas del funcionamiento de una empresa: desde la adquisición de insumos y la contratación de personal hasta la comercialización de productos, la utilización de cuentas bancarias y el pago de servicios.

Uno de los ejemplos más representativos es el de Ingresos Brutos, un impuesto provincial que puede aplicarse en distintas instancias de la cadena productiva. Su funcionamiento genera el denominado efecto cascada, mediante el cual el gravamen se acumula a lo largo de las operaciones y puede terminar trasladándose al precio final de los bienes y servicios.

Aunque bajó la cantidad de impuestos, persiste la complejidad tributaria

El relevamiento muestra una reducción en la cantidad de tributos respecto de 2025, cuando se habían identificado 37 gravámenes aplicables a una pyme modelo.

La disminución a 34 responde a la eliminación de los impuestos internos sobre los seguros y la telefonía celular, además de la exclusión de la tasa de ocupación de espacios públicos, que dejó de contabilizarse por estar vinculada con actividades específicas.

Sin embargo, el informe advierte que esta reducción no representa necesariamente una simplificación significativa de las obligaciones que enfrentan las pequeñas y medianas empresas.

Esto se debe a que la cantidad de impuestos constituye solo una parte del problema. Las compañías también deben afrontar regímenes de recaudación anticipada y presentación de información, que demandan recursos administrativos y pueden afectar su disponibilidad financiera.

Además, el relevamiento no contempla todos los gravámenes existentes en el país, sino que selecciona aquellos más representativos para una empresa promedio del interior de Argentina. Por lo tanto, la cantidad de obligaciones puede variar según la actividad, el tamaño de la compañía y su ubicación geográfica.

Retenciones y percepciones: el costo financiero que enfrentan las pymes

Uno de los aspectos centrales del informe es el impacto de los mecanismos de percepción, retención e información sobre la administración de las empresas.

Según el IARAF, una pyme argentina puede quedar alcanzada por 28 regímenes diferentes, apenas dos menos que los 30 identificados en 2025.

De ese total, cinco corresponden a retenciones y percepciones nacionales aplicadas sobre la empresa, seis a mecanismos provinciales, ocho a obligaciones en las que la propia pyme debe actuar como agente de retención o percepción frente a terceros y nueve a regímenes generales de información.

La reducción respecto del año anterior tampoco implica una simplificación significativa. Uno de los mecanismos eliminados estaba vinculado con el Impuesto PAIS, cuya vigencia finalizó, mientras que el otro correspondía a una obligación específica aplicable a las escribanías.

El principal problema de estos sistemas es que, además de incrementar los gastos administrativos, pueden generar saldos a favor de los contribuyentes que resultan difíciles de recuperar.

Esto sucede cuando las percepciones o retenciones practicadas superan el monto del impuesto que finalmente debe pagar la empresa. En esos casos, se generan créditos fiscales que pueden acumularse durante períodos prolongados, especialmente cuando los mecanismos de devolución son complejos o burocráticos.

El desafío de simplificar el sistema tributario argentino

Los resultados del relevamiento vuelven a poner de manifiesto la complejidad del esquema impositivo argentino y las dificultades que enfrentan las pymes para cumplir con las obligaciones de los tres niveles de gobierno.

Aunque durante 2026 se registró una disminución en la cantidad de tributos y regímenes relevados, la estructura continúa caracterizada por una amplia diversidad de gravámenes, mecanismos de recaudación anticipada y exigencias administrativas.

El IARAF concluye que el entramado tributario de una pyme presenta un elevado grado de complejidad administrativa y una considerable cantidad de imposiciones que afectan su funcionamiento cotidiano.

En este contexto, la simplificación de los procedimientos tributarios, la coordinación entre las distintas jurisdicciones y la reducción de los saldos a favor acumulados aparecen como posibles líneas de mejora para disminuir los costos de cumplimiento y liberar recursos destinados a la actividad productiva.