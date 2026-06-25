Las pymes se financiaron al 25,33% en el mercado de capitales durante mayo: la tasa bajó casi 15 puntos en un año

La sociedad de bolsa VetaCap lanzó un nuevo índice, con el objetivo de brindar una referencia sobre el costo de unn crédito, que tiene una fuerte incidencia de las SGR.

Las pymes se financiaron a una tasa del 25,33% en el mercado de capitales durante mayo, lo cual significó un retroceso de 2,84 puntos porcentuales (p.p) respecto de abril y una fuerte caída interanual de 14,82 p.p . El dato se desprende de un nuevo índice novedoso, que busca aportar información que hasta el momento no estaba disponible de manera consolidada.

Ante la falta de referencia sobre el costo del financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, la sociedad de bolsa VetaCap lanzó este jueves su Índice de Financiamiento Pyme (IFP) . "Hasta hoy, cuando se hablaba de la tasa a la que se financiaban las pymes en Argentina no había un dato representativo . Es un indicador indispensable que puede guiar a las pymes a la puerta de ingreso al mercado de capitales", señaló Felipe Venancio , presidente y socio de la entidad.

Pese a que la publicación comenzó ahora, la serie de tasas se remonta hacia atrás con el objetivo de evaluar la evolución de los últimos meses. Los números reflejan la mejora que hubo en los últimos meses en las tasas a nivel general en la economía argentina, luego de las turbulencias previas a las elecciones legislativas de octubre pasado y un breve recalentamiento a inicios de este año.

El IFP mide la tasa promedio ponderada por monto operado de los principales instrumentos de financiamiento pyme en pesos del mercado de capitales. La ponderación de cada instrumento no es fija, sino que puede variar mes a mes, ya que se considera la incidencia que cada uno de ellos tuvo en el mes en cuestión sobre el crédito total.

"Indica el costo real al que se financian las pymes en el mercado de capitales. Está compuesto por operaciones reales y ponderando los montos reales", acotó Santiago Migone, Gerente de Desarrollo de Negocios de Vetacap.

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La tasa del 25,33% reportada para mayo implica un costo real negativo del -2,33%, ya que la inflación interanual del mismo período fue del 28,3%. Cabe recordar que el índice llegó a tocar un máximo nominal de 59,06% en octubre de 2025, en medio de la incertidumbre electoral y la falta de liquidez que por entonces había en el mercado financiero local.

El impacto del financiamiento con SGR y las perspectivas hacia adelante

En mayo la mayor parte correspondió a créditos avalados por Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), con un 52,9%. Detrás le siguieron aquellos no garantizados (31,7%), las Facturas de Crédito Electrónicas (FCE), con un 9,8% y el financiamiento garantizado por el Mercado Argentino de Valores (MAV), con un 5,6%.

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VetaCap destacó que en el quinto mes del año hubo una brecha de 11,79 p.p entre el segmento No Garantizado y la del segmento Avalado (31,41% vs. 22,72%), aunque aclaró que cuando el IFP "sube, el aval SGR se vuelve más valioso para la pyme (mayor ahorro relativo) y, cuando baja, el costo del aval se justifica menos".

En cuanto a la sostenibilidad de la tendencia a la baja del índice, la sociedad de bolsa expresó que "la trayectoria de inflación esperada y de las tasas de referencia del Banco Central (BCRA) serán clave".

Sobre la composición por segmento, señaló que hay que "seguir si los desplazamientos entre Avalado y No Garantizado se profundizan o se revierten", ya que "esos cambios anticipan las preferencias del mercado por riesgo crediticio".

Respecto de los plazos, VetaCap sostuvo que "cualquier desplazamiento sostenido hacia plazos más largos sería una señal positiva sobre la confianza del mercado en el horizonte económico". Si bien las tasas se redujeron, los plazos no acompañaron recientemente esa tendencia.

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La importancia del financiamiento en el contexto actual de la economía argentina

VetaCap lanzó el IFP en un evento realizado en el Racket Club, ante la presencia de periodistas, funcionarios, exfuncionarios y representantes de las pymes. En ese marco, remarcaron como diagnóstico del sector pyme su "resiliencia, pese a la falta de acceso al crédito". "No es normal el nivel actual del crédito", cuestionaron.

En ese sentido, celebraron la estabilidad macroeconómica, pero advirtieron que "es condición necesaria, no suficiente", para el impulso del crédito en Argentina. Además, durante el evento se remarcó que el crecimiento de los sectores "ganadores" del actual modelo económico, como la energía y la minería, incrementa las exigencias de producción hacia los proveedores, los cuales necesitan de mejores condiciones de financiamiento para satisfacer esa demanda.

También, se resaltó que en los últimos años las empresas vienen mostrando una creciente preferencia de financiamiento en el mercado de capitales y que este mercado responde de manera más veloz a la baja de tasas.

Por último, VetaCap anticipó que su equipo técnico está trabajando para incorporar nuevas herramientas al análisis, como indicadores de mora por sector.